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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: शुक्रवार, 19 जून 2026 (15:45 IST)

आमिर खान से अजय देवगन तक, एक्टिंग के साथ डायरेक्शन में भी छाए ये सितारे

Bollywood actor directors
भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अभिनय के साथ-साथ निर्देशन की कमान भी संभाली है और अपनी अलग सोच के साथ बेहतरीन कहानियों को पर्दे पर उतारा है। जहाँ कुछ कलाकार पूरी तरह निर्देशन की ओर बढ़ गए, वहीं कई ऐसे भी हैं जिन्होंने अभिनय और निर्देशन—दोनों क्षेत्रों में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ कलाकारों के बारे में।
 

आमिर खान

अपनी बेहतरीन अदाकारी और परफेक्शनिस्ट छवि के लिए मशहूर आमिर खान ने निर्देशन की दुनिया में तारे ज़मीन पर जैसी यादगार फिल्म से कदम रखा। बचपन में सीखने से जुड़ी कठिनाइयों (लर्निंग डिसएबिलिटीज़) को बेहद संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करने वाली यह फिल्म आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे प्रशंसित फिल्मों में गिनी जाती है।

 

अजय देवगन

हिंदी सिनेमा के सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में शामिल अजय देवगन ने निर्देशन में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने यू, मी और हम, शिवाय, रनवे 34 और भोला जैसी फिल्मों का निर्देशन कर यह साबित किया कि उनकी प्रतिभा अभिनय तक ही सीमित नहीं है।
 

चिन्मय मांडलेकर

मराठी सिनेमा का एक प्रमुख और प्रभावशाली नाम, चिन्मय मांडलेकर अभिनय और लेखन के साथ-साथ निर्देशन में भी अपनी छाप छोड़ चुके हैं। उन्होंने कॉमेडी-थ्रिलर इंस्पेक्टर झेंडे और हाल ही में रिलीज़ हुई गवर्नर: द साइलेंट सेवियर का निर्देशन किया है। ये दोनों फिल्में वास्तविक घटनाओं से प्रेरित हैं।

 

फरहान अख्तर

दिल धड़कने दो, भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय करने वाले फरहान अख्तर ने निर्देशन की शुरुआत कल्ट क्लासिक दिल चाहता है से की थी। इसके बाद उन्होंने लक्ष्य, डॉन और डॉन 2 जैसी फिल्मों का निर्देशन कर एक सफल निर्देशक के रूप में अपनी पहचान और मजबूत की।
 

रितेश देशमुख

कॉमेडी से लेकर थ्रिलर तक हर शैली में अपनी अभिनय क्षमता साबित कर चुके रितेश देशमुख ने निर्देशन के क्षेत्र में भी सफलता हासिल की। उन्होंने मराठी ब्लॉकबस्टर वेड का निर्देशन किया और हाल ही में रिलीज़ हुई राजा शिवाजी जैसी भव्य फिल्म के जरिए अपने निर्देशन कौशल का एक और शानदार उदाहरण पेश किया।
 
इन कलाकारों ने यह साबित किया है कि जिस आत्मविश्वास और कुशलता के साथ वे कैमरे के सामने अभिनय करते हैं, उसी जुनून और दृष्टिकोण के साथ कैमरे के पीछे निर्देशन की जिम्मेदारी भी निभाते हैं।
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