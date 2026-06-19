मां को याद कर 'तारक मेहता' के सेट पर फूट-फूटकर रोए बाघा, असित मोदी ने बीच में रोकी शूटिंग

मशहूर और सबसे लंबे समय तक चलने वाले सिटकॉम टेलीविजन शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के हर किरदार ने दर्शकों के बीच अलग पहचान बनाई है। इन्हीं में से एक किरदार 'बाघा' का भी है। हमेशा दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने वाले और 'बाघा' के किरदार से घर-घर में लोकप्रिय हुए अभिनेता तन्मय वेकारिया हाल ही में शूटिंग के दौरान सेट पर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए।

अपनी दिवंगत मां की याद में तन्मय इस कदर बिलख पड़े कि शो के निर्माता असित कुमार मोदी को कैमरे तुरंत बंद करवाने पड़े और शूटिंग को बीच में ही रोकना पड़ा। सेट पर बाघा को यूं रोते देखकर पूरे कास्ट और क्रू की आंखें भी नम हो गई।

ईटाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सेट पर उस वक्त एक बेहद खुशनुमा और रोमांटिक माहौल था। शो में इन दिनों दर्शकों का पसंदीदा ट्रैक यानी बाघा और बावरी की लव स्टोरी दिखाई जा रही है। तन्मय वेकारिया इसी लव ट्रैक से जुड़े एक सीन की शूटिंग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही डायरेक्टर ने 'कैमरा रोल' बोला और सीन शुरू हुआ, तन्मय अचानक बेहद भावुक हो गए और फूट-फूटकर रोने लगे। पर्दे पर सबको गुदगुदाने वाले कलाकार को इस तरह बेकाबू होकर रोता देख वहां मौजूद हर शख्स हैरान और भावुक हो गया।

दरअसल, तन्मय वेकारिया की मां का कुछ समय पहले ही निधन हो गया था। उनकी मां तन्मय की सबसे बड़ी प्रशंसक और प्रेरणा थीं। वह तन्मय को 'बाघा' के रूप में टीवी पर देखने के लिए हमेशा उत्सुक रहती थीं और शो का कोई भी एपिसोड मिस नहीं करती थीं। जब भी कोई दर्शक या प्रशंसक तन्मय के अभिनय की तारीफ करता, तो उनकी मां का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था।

शूटिंग के दौरान तन्मय को अचानक इस बात का गहरा अहसास हुआ कि आज जब दर्शक उनके काम और इस ट्रैक को इतना पसंद कर रहे हैं, तो उनकी कामयाबी और इस प्यार को देखने के लिए उनकी मां इस दुनिया में नहीं हैं। इसी बात ने तन्मय के दिल को झकझोर दिया और वह अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए।

असित मोदी और को-स्टार्स ने संभाला

तन्मय को इस हालत में देखकर शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी, निर्देशक और बाकी क्रू मेंबर्स तुरंत उनके पास पहुंचे। असित मोदी ने एक बड़े भाई और गार्जियन की तरह तन्मय को गले लगाया और उन्हें सांत्वना दी। असित मोदी ने तन्मय का हौसला बढ़ाते हुए कहा, 'मां का प्यार और उनके आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहते हैं, भले ही वे शारीरिक रूप से हमारे बीच न हों। आपकी मां जहां भी होंगी, उन्हें आप पर और आपकी इस सफलता पर हमेशा गर्व रहेगा।'

सिर्फ मेकर्स ही नहीं, बल्कि सेट पर नट्टू काका (किरण भट्ट) और बावरी का किरदार निभा रही नवीना वाडेकर सहित पूरी स्टारकास्ट ने तन्मय को संभाला। ऑन-स्क्रीन दिखने वाला जेठालाल की दुकान (गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स) के स्टाफ का यह पारिवारिक प्यार असल जिंदगी में भी साफ देखने को मिला।