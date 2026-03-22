लिट्टी-चोखा का वो जादुई स्वाद, जिसने मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान को भी बना दिया दीवाना

बिहार का नाम आते ही जेहन में सबसे पहले जिस डिश की तस्वीर उभरती है, वह है—लिट्टी-चोखा। यह सिर्फ एक भोजन नहीं, बल्कि बिहार की मिट्टी की सोंधी महक और यहां की सादगी भरा अहसास है। आज 'बिहार दिवस' के मौके पर, जब पूरा राज्य अपनी विरासत का जश्न मना रहा है, तो बिना लिट्टी-चोखे के यह उत्सव अधूरा सा लगता है।

स्वाद का देसी तड़का

लिट्टी दिखने में भले ही सख्त लगे, लेकिन इसके भीतर सत्तू (भुने चने का आटा), सरसों का तेल, अदरक, लहसुन और ढेर सारे देसी मसालों का जो मिश्रण होता है, वह ऊर्जा और स्वाद का पावरहाउस है। पारंपरिक रूप से इसे उपलों या कोयले की धीमी आंच पर सेंका जाता है। यही वह 'स्मोकी फ्लेवर' है जो इसे दुनिया के किसी भी बर्गर या पिज्जा से मीलों आगे खड़ा कर देता है।

वहीं, इसके साथ परोसा जाने वाला चोखा, भुने हुए बैंगन, उबले आलू और टमाटर को कच्ची प्याज और हरी मिर्च के साथ मैश करके बनाया जाता है। जब गरम-गरम लिट्टी को शुद्ध देसी घी में डुबोकर चोखे के साथ खाया जाता है, तो वह स्वाद किसी जन्नत से कम नहीं होता।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार की गलियों से निकलकर यह डिश बॉलीवुड के गलियारों तक कैसे पहुंची? इसमें एक बड़ा हाथ 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान का भी है।

बिहार की इस डिश की लोकप्रियता हमेशा से थी, लेकिन इसे 'नेशनल लाइमलाइट' में लाने का एक बड़ा श्रेय बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को जाता है। किस्सा साल 2012 का है, जब आमिर अपनी फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में पटना पहुंचे थे। प्रोटोकॉल और बड़े होटलों को छोड़कर, आमिर सीधे सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान पर जा पहुंचे।

पटना के संजय लिट्टी भंडार पर बैठकर जब आमिर ने अपने हाथों से लिट्टी-चोखा तोड़कर खाया, तो वह इसके मुरीद हो गए। उन्होंने खुले दिल से तारीफ करते हुए कहा था, "इसका स्वाद अनोखा है, मुझे लिट्टी-चोखा खाना बेहद पसंद है।"

आज भी उस दुकान के मालिक गर्व से बताते हैं कि आमिर के आने के बाद उनकी दुकान की किस्मत बदल गई। लोग दूर-दूर से सिर्फ यह पूछने आते हैं कि "आमिर भाई ने कौन सी लिट्टी खाई थी?"

आमिर खान की उस एक मुलाकात ने लिट्टी-चोखा को एक 'मस्ट-ट्राई' डिश बना दिया। उनके बाद विक्की कौशल, कार्तिक आर्यन और यहां तक कि कई विदेशी डेलीगेट्स ने भी बिहार आकर इस डिश का लुत्फ उठाया। आज इंस्टाग्राम रील हो या यूट्यूब ब्लॉग, लिट्टी-चोखा हर जगह ट्रेंड करता है।