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Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : शनिवार, 21 मार्च 2026 (18:28 IST)

तमन्ना भाटिया का HOT साड़ी अवतार: हर एंगल से दिखा स्टाइल, कॉन्फिडेंस और चार्म का परफेक्ट कॉम्बिनेशन

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जब बात एथनिक फैशन को बोल्ड ट्विस्ट देने की आती है, तो Tamannaah Bhatia हमेशा एक कदम आगे नजर आती हैं। इन तस्वीरों में उनका साड़ी लुक पारंपरिक और मॉडर्न स्टाइल का ऐसा संगम पेश करता है, जो किसी भी फैशन लवर को इंस्पायर कर सकता है।

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तमन्ना ने येलो और पिंक शेड्स वाली पोल्का डॉट साड़ी पहनी है, जो देखने में बेहद फ्रेश और यूथफुल लगती है। साड़ी का फ्लो और ड्रेपिंग स्टाइल उनके फिगर को खूबसूरती से हाइलाइट करता है। यह लुक बताता है कि सही कलर कॉम्बिनेशन कैसे किसी सिंपल आउटफिट को भी स्टेटमेंट बना सकता है।

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उनका डीप-नेक और बैकलेस ब्लाउज इस पूरे लुक का सबसे बड़ा हाईलाइट है। फ्रंट से इसका कट डिजाइन ग्लैमरस अपील देता है, वहीं पीछे की तरफ बड़ा बो (bow) इसे प्लेफुल और यूनिक बनाता है। यह ब्लाउज ट्रेडिशनल साड़ी को मॉडर्न और स्टाइलिश बनाने का परफेक्ट उदाहरण है।

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तमन्ना ने अपने मेकअप को सॉफ्ट और नेचुरल रखा है, ग्लोइंग स्किन, न्यूड लिप्स और हल्की आई मेकअप के साथ उनका लुक बेहद रिफाइंड नजर आता है। यह मेकअप स्टाइल उनके आउटफिट को ओवरपावर नहीं करता, बल्कि उसे खूबसूरती से कॉम्प्लीमेंट करता है।

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तस्वीरों में तमन्ना के फेशियल एक्सप्रेशन बहुत कुछ कहते हैं। कहीं हल्की मुस्कान, तो कहीं सीरियस और फोकस्ड लुक, हर एक्सप्रेशन उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है। यही कॉन्फिडेंस उनके पूरे लुक को और ज्यादा आकर्षक बनाता है। तमन्ना का यह अवतार बोल्ड जरूर है, लेकिन इसमें एक क्लास और एलिगेंस भी है। उनका स्टाइल ओवर-द-टॉप नहीं लगता, बल्कि सटल तरीके से ग्लैमर और सेंसुअलिटी को पेश करता है। यही बैलेंस उन्हें बाकी से अलग बनाता है।
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