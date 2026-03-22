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Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 22 मार्च 2026 (11:28 IST)

ध्वनि भानुशाली की सक्सेस स्टोरी: वास्ते से लेकर बॉलीवुड डेब्यू तक का सफर

Dhvani Bhanushali biography
भारतीय संगीत जगत में जब भी कम उम्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले कलाकारों का नाम लिया जाता है, तो ध्वनि भानुशाली का चेहरा सबसे पहले सामने आता है। 22 मार्च 1998 को मुंबई में जन्मी ध्वनि ने न केवल अपनी सुरीली आवाज से करोड़ों दिलों को जीता है, बल्कि यूट्यूब पर अरबों व्यूज बटोरकर इतिहास भी रचा है। 
 
ध्वनि को संगीत का हुनर विरासत में मिला है। उनके पिता, विनोद भानुशाली, लंबे समय तक टी-सीरीज के ग्लोबल मार्केटिंग एंड मीडिया पब्लिशिंग के अध्यक्ष रहे हैं। उनके दादा का भी संगीत से गहरा जुड़ाव रहा। हालांकि, ध्वनि के लिए यह राह सिर्फ "नेपोटिज्म" की नहीं थी। उन्होंने कम उम्र में ही गायकी का कड़ा प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था और अपनी एक अलग पहचान बनाने का जुनून पाल लिया था।
 
ध्वनि ने अपने करियर की शुरुआत साल 2017 में फिल्म 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' के गाने 'हमसफर' से की थी। इस गाने की सादगी और ध्वनि की मखमली आवाज ने तुरंत लोगों का ध्यान खींचा। इसके बाद उन्होंने 'वेलकम टू न्यूयॉर्क' में राहत फतेह अली खान के साथ 'इश्तेहार' गाकर अपनी वर्सेटिलिटी साबित की।
 
ध्वनि भानुशाली की लोकप्रियता का असली विस्फोट तब हुआ जब उनके सिंगल्स रिलीज हुए। ले जा रे गाने ने उन्हें हर घर में पहचान दिलाई। साल 2019 में वास्ते गाने ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह भारत का सबसे कम समय में 1 बिलियन व्यूज पार करने वाला गाना बना।
 
इन गानों की बदौलत ध्वनि यूट्यूब के 'ग्लोबल टॉप 100' कलाकारों की सूची में शामिल होने वाली सबसे युवा भारतीय सिंगर बनीं। उनके हिट गानों की लिस्ट में 'दिलबर', 'दुनिया', 'मनसावा', 'साउदा खरा खरा' और 'नयन' जैसे नाम शामिल हैं।
 
सिंगिंग के बाद अब एक्टिंग में जलवा
ध्वनि केवल माइक तक सीमित नहीं रहीं। साल 2024 में उन्होंने फिल्म 'कहां शुरू कहां खत्म' से बॉलीवुड में बतौर मुख्य अभिनेत्री कदम रखा। फिल्म में उनके अभिनय की सराहना हुई और प्रशंसकों को उनका यह नया अवतार काफी पसंद आया। इससे यह साफ हो गया कि वह आने वाले समय में एक बहुमुखी कलाकार के रूप में अपनी धाक जमाने वाली हैं।
 
भले ही ध्वनि को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, लेकिन सोशल मीडिया ट्रोलिंग और आलोचनाओं का भी उन्हें सामना करना पड़ा। उन्होंने हमेशा शालीनता से जवाब दिया और अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। आज उनकी कुल संपत्ति करोड़ों में है और वह युवाओं के लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन बन चुकी हैं।
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