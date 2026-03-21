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Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 21 मार्च 2026 (17:20 IST)

धुरंधर 2: रणवीर सिंह की फिल्म ने पहले दो दिनों में की धमाकेदार कमाई, 250 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार

Dhurandhar 2 box office collection
धुरंधर 2: रणवीर सिंह की फिल्म ने पहले दो दिनों में की धमाकेदार कमाई, 250 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार
'धुरंधर 2' ने अपनी रिलीज के पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफानी शुरुआत की। 18 मार्च को प्रीव्यू के दौरान, फिल्म ने भारत में 43 करोड़ रुपये की कमाई की, जबकि वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा लगभग 75 करोड़ रुपये रहा। हालांकि कुछ क्षेत्रों में शो कैंसिल हुए थे, फिर भी फिल्म ने प्रीव्यू के जरिए भारी कमाई की।
 

पहले दिन की शानदार कलेक्शन

फिल्म ने अपनी ओपनिंग डे पर भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 102.55 करोड़ रुपये की कलेक्शन की, जिससे फिल्म के कुल नेट कलेक्शन 145.55 करोड़ रुपये हो गए। प्रीव्यू को जोड़ते हुए, फिल्म की कुल भारत नेट कलेक्शन 145.55 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। वैश्विक स्तर पर, फिल्म ने पहले दिन 165 करोड़ रुपये कमाए, जिसमें प्रीव्यू कलेक्शन भी शामिल था।
 

दूसरे दिन में गिरावट, लेकिन बनी रही मजबूत

हालांकि दूसरे दिन (शुक्रवार) फिल्म ने पहले दिन के मुकाबले 21.3% की गिरावट देखी, फिर भी इसने 80.72 करोड़ रुपये की कमाई की। यह कलेक्शन 20,125 शो से आई, जिसमें हिंदी वर्जन ने 78.94 करोड़ रुपये कमाए। हिंदी वर्जन में 64.3% की ऑक्यूपेंसी रही, जबकि क्षेत्रीय वर्जन की कलेक्शन अपेक्षाकृत कम रही। तेलुगू वर्जन ने 1.30 करोड़ रुपये, तमिल वर्जन ने 0.44 करोड़ रुपये और कन्नड़ और मलयालम वर्जन ने क्रमशः 0.03 करोड़ रुपये और 0.01 करोड़ रुपये की कमाई की।
 

दो दिन में कुल कलेक्शन

अब तक फिल्म ने कुल दो दिनों में 226.27 करोड़ रुपये की नेट कलेक्शन की है, जिसमें प्रीव्यू के आंकड़े भी शामिल हैं। कुल ग्रॉस कलेक्शन 269.39 करोड़ रुपये हो गया है। फिल्म की शानदार शुरुआत के बाद, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह फिल्म जल्दी ही 250 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेगी।
 

वैश्विक कलेक्शन

फिल्म के वैश्विक कलेक्शन की बात करें तो धुरंधर 2: द रिवेंज ने पहले दिन 236.63 करोड़ रुपये की कमाई की। इसमें से 145.55 करोड़ रुपये भारत के नेट कलेक्शन से आए, 172.63 करोड़ रुपये भारत के ग्रॉस कलेक्शन से और 64 करोड़ रुपये अंतरराष्ट्रीय बाजारों से आए।
 
फिल्म ने प्रीव्यू के दौरान भी जबरदस्त कलेक्शन किया, जहां यह 73.85 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी थी। इसमें 43 करोड़ रुपये भारत से और 22.25 करोड़ रुपये अंतरराष्ट्रीय बाजारों से आए थे।
 
'धुरंधर 2: द रिवेंज' 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई और यह पिछले साल की हिट फिल्म 'धुरंधर' का सीक्वल है। फिल्म में रणवीर सिंह, आर. माधवन, राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त जैसे बड़े कलाकार भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन से ही जबरदस्त कमाई की है।
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