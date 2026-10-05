राजपाल यादव की बढ़ीं मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ‘जेल ही सही जगह’, 2 करोड़ जमा करने का आखिरी मौका

बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडी अभिनेता राजपाल यादव की कानूनी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। चेक बाउंस से जुड़े एक लंबे समय से चले आ रहे मामले में देश की सर्वोच्च अदालत ने अभिनेता को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अभिनेता की "सही जगह जेल में है", लेकिन शिकायतकर्ता के पैसे की वसूली सुनिश्चित करने के लिए उन्हें 2 करोड़ की आंशिक राशि जमा करने का एक अंतिम मौका दिया जा रहा है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्याकांत, जस्टिस जोयमल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राजपाल यादव को मंगलवार तक 2 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 7 अक्टूबर तय की है।

कोर्ट ने जताई सख्त नाराजगी

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव के रवैये और अदालती आदेशों की अवहेलना पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। पीठ ने टिप्पणी की, 15 सितंबर के हमारे आदेश के तहत 2 करोड़ रुपए जमा करने के निर्देश का पालन नहीं किया गया है। हम दिल की गहराइयों से याचिका को खारिज करना चाहते हैं और हमें लगता है कि उनकी सबसे सही जगह जेल है। लेकिन हम चाहते हैं कि शिकायतकर्ता को उनका कुछ पैसा वापस मिले।

अदालत ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि राजपाल यादव न तो समय सीमा बढ़ाए जाने के लिए कोई औपचारिक आवेदन दिया और न ही कोर्ट के पूर्व निर्देशानुसार अपना पासपोर्ट जमा कराया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अभिनेता का यह रवैया "घमंड और अहंकार" को दर्शाता है, जिससे सख्ती से निपटना आवश्यक है।

वकील ने कहा- 'अदाकारी में माहिर हैं एक्टर'

सोमवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के वकील ने 50-50 लाख रुपये के चार डिमांड ड्राफ्ट की फोटोकॉपी प्रस्तुत की। वकील का दावा था कि ये ड्राफ्ट महाराष्ट्र में जारी हुए हैं और उन्हें दिल्ली लाया जा रहा है।

इस पर शिकायतकर्ता कंपनी 'एम/एस मुरली प्रोजेक्ट्स लिमिटेड' की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कोर्ट से कहा कि याचिकाकर्ता एक मंजे हुए अभिनेता हैं और अभिनय में बेहद कुशल हैं। अदालत को सिर्फ फोटोकॉपी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह संभव है कि एक ही 50 लाख के दस्तावेज की चार अलग-अलग प्रतियां दिखाई जा रही हों।

क्या है पूरा मामला? जानिए 2010 से अब तक की कहानी

यह पूरा विवाद साल 2010 का है, जब राजपाल यादव ने बतौर निर्देशक अपनी फिल्म ‘अता पता लापता’ बनाने के लिए दिल्ली की कंपनी 'एम/एस मुरली प्रोजेक्ट्स लिमिटेड' से 5 करोड़ का लोन लिया था। इस लोन के बदले उन्होंने 8 करोड़ रुपए लौटाने का वादा किया था।

फिल्म की रिलीज के बाद जब लोन की रकम वापस नहीं की गई, तो कंपनी ने आपराधिक मामला दर्ज कराया। मई 2024 में चेक बाउंस केस में निचली अदालत ने राजपाल यादव को दोषी ठहराते हुए 3 महीने की जेल की सजा सुनाई। इसके बाद जुलाई 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने नोट किया कि यादव और उनकी पत्नी ने कार्यवाही के दौरान 2.25 करोड़ रुपए का भुगतान किया था, लेकिन कुल देनदारी पूरी नहीं हुई।

सितंबर 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को 2 करोड़ रुपए जमा करने के निर्देश दिए थे और समर्पण करने की तारीख आगे बढ़ाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव के सरेंडर की तारीख को 5 अक्टूबर से बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दिया है। यदि मंगलवार तक 2 करोड़ की राशि कोर्ट में जमा नहीं की जाती है, तो 7 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका खारिज कर उन्हें तुरंत जेल भेजने का आदेश दे सकता है।