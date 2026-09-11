भविष्यवाणियों में पहले ही था 2026 का ये संकट? 5 बड़ी प्राकृतिक घटनाएं हो चुकीं, अब आगे क्या होगा

वर्ष 2026 में जलवायु परिवर्तन और बदलती भूगर्भीय स्थितियों के कारण दुनिया भर में कई प्रमुख प्राकृतिक घटनाएं और चरम मौसमी स्थितियां देखी गई हैं। ज्योतिषियों ने ग्रह गोचर के आधार पर यह आशंका जताई थी की बड़े भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, हिमालय क्षेत्र में कोई बड़ी आपदा आ सकती है। खास कर बृहस्पति और शनि के गोचर के कारण इस तरह की आपदाओं की शंका जताई गई थी।

1. वर्ष 2026 के बड़े भूकंप:

फ़िलीपींस (माइंडनाओ) भूकंप (7 जून 2026):

तीव्रता: 7.8 मैग्नीट्यूड।

प्रभाव: यह 2026 में दर्ज किया गया सबसे तीव्र (Highest Magnitude) भूकंप था। माइंडनाओ के तटीय क्षेत्रों में इसके तेज़ झटके महसूस किए गए, जिससे बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचा।

वेनेजुएला भूकंप (24 जून 2026):

तीव्रता: 7.5 और 7.2 मैग्नीट्यूड (मात्र 39 सेकंड के अंतराल पर आए दो बड़े झटके)।

प्रभाव: यह 2026 की सबसे विनाशकारी भूगर्भीय घटना साबित हुई, जिसमें लागुएरा और तटीय इलाकों में इमारतों के ढहने से 6,500 से अधिक लोगों की जान चली गई।

इंडोनेशिया (फ्लोरेस) भूकंप (14 अगस्त 2026):

तीव्रता: 7.8 मैग्नीट्यूड।

प्रभाव: ईस्ट नुसा तेंगारा के अपतटीय क्षेत्र में आए इस तीव्र भूकंप ने तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई।

कोलंबिया (चोको) भूकंप (10 अगस्त 2026):

तीव्रता: 7.4 मैग्नीट्यूड।

प्रभाव: 110 किमी की गहराई पर आए इस भूकंप के कारण सैकड़ों लोग हताहत हुए और कई इमारतों को नुकसान पहुँचा।

2. वर्ष 2026 के बड़े ज्वालामुखी विस्फोट:

अनाक क्राकाटोआ, इंडोनेशिया (Anak Krakatau, Indonesia - सितंबर 2026):

घटना: सितंबर 2026 की शुरुआत में सुंडा जलडमरूमध्य (Sunda Strait) में स्थित इस ज्वालामुखी में एक विशाल और निरंतर विस्फोट हुआ।

प्रभाव: ज्वालामुखी से लगभग 50,000 फीट (15 किमी) की ऊंचाई तक राख का विशाल गुबार उठा। इसके कारण राजधानी जकार्ता सहित आसपास के इलाकों में व्यापक राख गिरी। जकार्ता के सोएकार्नो-हट्टा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे समेत 6 हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे 2,70,000 से अधिक यात्री प्रभावित हुए।

माउंट सिनाबंग, इंडोनेशिया (Mount Sinabung, Indonesia - अगस्त 2026):

घटना: अगस्त 2026 के अंत में उत्तरी सुमात्रा में स्थित माउंट सिनाबंग में बड़ा विस्फोट दर्ज किया गया।

प्रभाव: इससे निकलने वाली राख का स्तंभ हवा में लगभग 3.5 किलोमीटर तक गया, जिसके बाद अलर्ट स्तर बढ़ाकर 'Level III' करना पड़ा और आसपास के सैकड़ों ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया।

इले लेवोटोलोक और माउंट सेमेरू, इंडोनेशिया (Mount Ile Lewotolok & Mount Semeru - सितंबर 2026):

घटना: सितंबर के पहले सप्ताह में इले लेवोटोलोक में 1,800 से अधिक बार छोटे-बड़े विस्फोट दर्ज किए गए, जबकि पूर्वी जावा के माउंट सेमेरू ने भी 1 किमी ऊँचा राख का गुबार छोड़ा।

फुएगो ज्वालामुखी, ग्वाटेमाला (Volcán de Fuego, Guatemala - अगस्त 2026):

घटना: मध्य अमरीका के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में शामिल फुएगो में अगस्त 2026 के अंत में शक्तिशाली विस्फोजी गतिविधियां (Explosive Eruptions) देखी गईं।

प्रभाव: रात के समय हुए इस विस्फोट में राख और जहरीली गैसों का गुबार देखा गया, जिसके कारण आसपास के तटीय क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया।

3. नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ (Flash Floods):

घटना: 2026 में नेपाल के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में अप्रत्याशित भारी बारिश के बाद भीषण फ्लैश फ्लड (अचानक आई बाढ़) देखने को मिली।

प्रभाव: इस प्राकृतिक आपदा से बड़े पैमाने पर जन-धन की हानि हुई और सैकड़ों गांव प्रभावित हुए। अब तक आधिकारिक आकड़ा 1300 सौ से ज्यादा लोग मारे गए हैं।

नेपाल में आई बाढ़ के तुरंत बाद तिब्बत और आसपास के हिमालयी क्षेत्रों में 5.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूशास्त्रियों के अनुसार, ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने (Isostatic Unloading) से हिमालयी प्लेटों के संतुलन पर असर पड़ रहा है, जिससे इस क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधियां बढ़ी हैं।

4. इतिहास का दूसरा सबसे गर्म जून और यूरोप में भीषण लू (Heatwave):

वैश्विक स्तर पर वर्ष 2026 का जून महीना इतिहास का दूसरा सबसे गर्म जून दर्ज किया गया। पश्चिमी यूरोप (स्पेन, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल) में भीषण लू के कारण रिकॉर्ड तापमान दर्ज हुआ, जिससे कई क्षेत्रों में सूखा, जंगलों में भीषण आग (Forest Fires) और नदियों का जलस्तर तेजी से घटने जैसी स्थितियां पैदा हुईं।

5. वैश्विक स्तर पर जंगलों की आग में भारी वृद्धि, ग्लेशियर पिघलना (Forest Fires- GLOF Risk):

अत्यधिक तापमान और लंबे समय तक चले सूखे के कारण 2026 में अमेज़न, दक्षिणी यूरोप, और उत्तरी अमेरिका के जंगलों में आग लगने की घटनाओं में 50% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण ध्रुवीय और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने की दर बढ़ी है। आर्कटिक और अंटार्कटिका में समुद्री बर्फ घटी है, वहीं सिक्किम और नेपाल के हिमालयी क्षेत्रों में कई हिमनद झीलों के फटने (Glacial Lake Outburst Flood) का जोखिम बढ़ा है।





भविष्‍य में आगे क्या होगा: अगले वर्ष 2027 में 5 सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण रहेंगे। शनि का मीन से मंगल की मेष राशि में गोचर होगा। बृहस्पति सिंह और कर्क में गोचर करेंगे। राहु का कुंभ से मकर में और केतु का सिंह से कर्क में गोचर होगा।