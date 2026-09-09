Top News 9 September: ईरान के 5 तेल टैंकरों पर अमेरिकी हमला, नेपाल में 5.0 का भूकंप; राघव चड्ढा बने दिल्ली के वोटर

Top News 9 September: ईरान के तेल टैंकरों पर अमेरिकी नौसेना का हमला। भूकंप से थरार्या नेपाल। दुनिया में बजेगा भारत के यूपीआई का डंका। इजराइल ने यरुशलम स्थित ब्रिटेन के वाणिज्य दूतावास बंद किया। पंजाब की वोटर लिस्ट से नाम कटते ही दिल्ली के वोटर बने राघव चड्ढा। 9 सितंबर की बड़ी खबरें :

ईरान के 5 तेल टैंकरों पर अमेरिका का हमला

भूकंप से थर्राया नेपाल

दुनिया में बजेगा भारत के UPI का डंका

इजराइल का ब्रिटेन को बड़ा झटका

वेस्ट बैंक में इजराइली बस्तियों को लेकर ब्रिटेन की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के बाद इजराइल ने ब्रिटेन को दिया बड़ा झटका। इजराइल ने यरुशलम स्थित ब्रिटेन के वाणिज्य दूतावास बंद किया। 12 ब्रिटिश अधिकारियों के देश में प्रवेश पर रोक लगाने की भी घोषणा की गई।

दिल्ली के वोटर बने राघव चड्ढा?

दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में भाजपा नेता राघव चड्ढा का नाम शामिल किए जाने पर उठे सवाल... दिल्ली आप के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि 31 अगस्त को जारी पहले चरण के SIR के ड्राफ्ट रोल में राजेंद्र नगर के संबंधित बूथ पर 746 मतदाता थे और राघव चड्ढा का नाम सूची में नहीं था। अब उसी बूथ पर मतदाताओं की संख्या 747 हो गई है और राघव चड्ढा का नाम 747वें क्रमांक पर दर्ज है।