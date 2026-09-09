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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Wednesday, 9 September 2026 (08:26 IST)

Top News 9 September: ईरान के 5 तेल टैंकरों पर अमेरिकी हमला, नेपाल में 5.0 का भूकंप; राघव चड्ढा बने दिल्ली के वोटर

top news 9 september
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (08:26 IST)
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Top News 9 September: ईरान के तेल टैंकरों पर अमेरिकी नौसेना का हमला। भूकंप से थरार्या नेपाल। दुनिया में बजेगा भारत के यूपीआई का डंका। इजराइल ने यरुशलम स्थित ब्रिटेन के वाणिज्य दूतावास बंद किया। पंजाब की वोटर लिस्ट से नाम कटते ही दिल्ली के वोटर बने राघव चड्ढा। 9 सितंबर की बड़ी खबरें :
 

ईरान के 5 तेल टैंकरों पर अमेरिका का हमला

अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों पर मिसाइल हमलों के बाद अमेरिकी नौसेना ने ईरान के पांच तेल टैंकरों पर हमला किया है। अमेरिका ने ईरान की 36 संस्थाओं पर नए प्रतिबंध भी लगाए हैं। इस बीच ईरान ने भी एक अमेरिकी ड्रोन कब्जे में लेने का दावा किया है।  ALSO READ: अमेरिका-ईरान में तेज हुई जंग: CENTCOM ने तबाह किए 5 ईरानी तेल टैंकर, जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमला
 

भूकंप से थर्राया नेपाल

बाढ़ से जूझ रहे नेपाल में मंगलवार रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, भूकंप की तीव्रता 5.0 थी। भूंकप से जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। तिब्बत में भी झटके महसूस हुए हैं। ALSO READ: बाढ़ के बाद भूकंप के झटके से थर्राई नेपाल की धरती
 

दुनिया में बजेगा भारत के UPI का डंका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के UPI को वैश्विक स्तर पर विस्तार देने और दूसरे देशों के पेमेंट सिस्टम से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत को ऐसे देशों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जहां बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं, भारत के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत हैं या जो अपने पेमेंट सिस्टम को भारत के सिस्टम से जोड़ने के लिए तैयार हैं। ALSO READ: दुनिया में बजेगा भारत के UPI का डंका, GFF 2026 में PM Modi ने बताया अगला बड़ा मिशन
 

इजराइल का ब्रिटेन को बड़ा झटका

वेस्ट बैंक में इजराइली बस्तियों को लेकर ब्रिटेन की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के बाद इजराइल ने ब्रिटेन को दिया बड़ा झटका। इजराइल ने यरुशलम स्थित ब्रिटेन के वाणिज्य दूतावास बंद किया। 12 ब्रिटिश अधिकारियों के देश में प्रवेश पर रोक लगाने की भी घोषणा की गई।
 

दिल्ली के वोटर बने राघव चड्ढा?

दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में भाजपा नेता राघव चड्ढा का नाम शामिल किए जाने पर उठे सवाल... दिल्ली आप के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि 31 अगस्त को जारी पहले चरण के SIR के ड्राफ्ट रोल में राजेंद्र नगर के संबंधित बूथ पर 746 मतदाता थे और राघव चड्ढा का नाम सूची में नहीं था। अब उसी बूथ पर मतदाताओं की संख्या 747 हो गई है और राघव चड्ढा का नाम 747वें क्रमांक पर दर्ज है।
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