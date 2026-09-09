LIVE: राहुल गांधी बोले- भगवंत सरकार से सवाल करोगे, तो जवाब धमकी और टॉर्चर से मिलेगा

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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Wednesday, 9 September 2026 (10:02 IST)

राहुल गांधी बोले- भगवंत सरकार से सवाल करोगे, तो जवाब धमकी और टॉर्चर से मिलेगा

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Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (10:02 IST)
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Latest News Today Live Updates in Hindi : राहुल गांधी ने पंजाब की भगवंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब की AAP सरकार में एक खतरनाक पैटर्न दिख रहा है - सरकारी नाकामी पर सवाल करोगे, तो जवाब धमकी और टॉर्चर से मिलेगा। पल पल की जानकारी...


10:01 AM, 9th Sep
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, पंजाब की AAP सरकार में एक खतरनाक पैटर्न दिख रहा है - सरकारी नाकामी पर सवाल करोगे, तो जवाब धमकी और टॉर्चर से मिलेगा। अपने बेटे को नशे का शिकार बनते देखने वाले, दलित समुदाय से आने वाले गुलज़ार सिंह जी ने वित्त मंत्री से सिर्फ़ इतना पूछा कि सरकार ड्रग्स का कारोबार रोकने में इतनी बुरी तरह नाकाम क्यों है? बस इस बात पर उन्हें इतना प्रताड़ित और अपमानित किया गया, माफ़ी मांगने के लिए इतना दबाव बनाया गया कि उन्होंने ज़हर खा लिया। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकते हुए, इलाज के अभाव में, आखिरकार वो ज़िंदगी की जंग हार गए। 

09:39 AM, 9th Sep
ओडिशा के बालासोर के बिचित्रपुर जंगल में ऑरंगुटान जैसे दिखने वाले 5 जानवर मिलने से लोगों में हलचल मच गई। वन विभाग ने सभी को रेस्क्यू कर लिया है। हालांकि, इनकी प्रजाति की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच जारी है।

09:02 AM, 9th Sep
दिल्ली के सत्य निकेतन में 6 सितंबर को गिरी इमारत के बगल में मौजूद कमजोर इमारत को आज गिराया जाएगा। सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने से 7 लोगों की मौत हुई थी।
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