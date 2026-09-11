Hanuman ansh: क्या नीम करोली बाबा ने इस साबर मंत्र से बांध दी थी ट्रेन?, हनुमान अंश वायरल मंत्र

हनुमान अंश में एक गीत श्रीरामरक्षा स्त्रोत के एक श्लोक से प्रारंभ होता है जिसके बीच में गुरु गोरखनाथ का हनुमान साबर मंत्र रहता है जिसे बजरंग बानका कहते हैं। यह बानका बहुत वायरल हो रहा है। यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। जब किसी रामभक्त को कोई परेशान कर दे तो यदि यह मंत्र सिद्ध है तो शत्रु चारों खाने चित हो जाता है और फिर उसे क्षमा मांगना पड़ती है तभी वह बंधन से छुट पाता है। चलिए जानते हैं यह मंत्र कौनसा है।

रुला देने वाला सीन:

जब चलती ट्रेन में चेन खींचकर बाबा नीब करोरी (नीम करोली) और उनके शिष्य गोपाल को धक्का देकर बाहर निकाल दिया जाता है, तब बैकग्राउंड में यह गीत बजता है।

रामरक्षा स्त्रोत का श्लोक

हर जनमरणभीतिं जनानां मार्जनं सुखसम्पदां,

तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्।

गीत

रामनाम की खूटी से टांग दे उल्टे काम-2

नाम ले नाम -2

जय जय राम, जय जय राम-4

सीताराम जय जय राम, जय जय राम सीताराम-4

साबर मंत्र:

जय हो बजरंग बाका।

घेर लो चारों नाका।।

बांध दे अगाड़ी पिछाड़ी।

जिसने धरम की राह बिगाड़ी।।

धर रगड़ उसीको।

जो न माने किसी को।।

सीताराम राम जय जय राम सीताराम-4

यह कोई पारंपरिक शास्त्रीय मंत्र नहीं है, बल्कि हनुमान जी (बजरंगबली) का एक शाबर मंत्र और जनभाषा में प्रचलित वीर मंत्र है। इसका उपयोग तभी किया जाता है जबकि किसी को बांधना हो। इसके मूल रचयिता गुरु गोरखनाथ और नवनाथ पंथ / नाथ सिद्धों को माना जाता है। शाबर मंत्रों की रचना आम जनमानस की रक्षा और तुरंत फल पाने के लिए स्थानीय लोकभाषाओं (अवधी, ग्रामीण या देहाती) में की गई थी।

मंत्र का भावार्थ:

जय हो बजरंग बाका, घेर लो चारों नाका: पराक्रमी हनुमान जी की जय हो, वे दसों दिशाओं और चारों रास्तों (नाकों) को अपनी शक्ति से सुरक्षित कर दें।

बांध दे अगाड़ी पिछाड़ी, जिसने धरम की राह बिगाड़ी: जो व्यक्ति या बुरी शक्ति धर्म, सत्य और न्याय के रास्ते में बाधा डालती है, उसे आगे-पीछे हर तरफ से बांध (नियंत्रित कर) दिया जाए।

धर रगड़ उसीको, जो न माने किसी को: जो किसी की बात नहीं मानता, अहंकारी है और अधर्म करता है, उसे सही सबक सिखाया जाए।

उपयोग:

लोक परंपराओं में इस प्रकार के शाबर मंत्रों का जाप नकारात्मक ऊर्जाओं, भय, शत्रु बाधा और तंत्र-मंत्र के दुष्प्रभावों से अपनी और अपने घर की सुरक्षा (घेराबंदी) के लिए किया जाता है।