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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 24 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

12 राशियों का खूबसूरत चित्र

1. मेष (Aries)

 
Rashifal 24 April 2026: करियर: आज आप कार्यस्थल की चुनौतियों को इन्हें आसानी से पार कर लेंगे।
लव: प्रेम रिश्ते में रोमांटिक अवसर मिल सकते हैं।
धन: धन के मामले में स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: सेहत के मामले में हल्की थकान हो सकती है।
 

2. वृषभ (Taurus)

 
करियर: कार्यस्थल पर आप संयम बनाए रखें।
लव: प्रेम संबंधों में एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें।
धन: आज खर्चों में वृद्धि हो सकती है, बजट का ध्यान रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग करें।
उपाय: श्री गणेश जी को लड्डू का भोग अर्पित करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

 
करियर: आज कार्यक्षेत्र में काम में धीमी गति हो सकती है।
लव: आज प्रेम संबंधों में नए मोड़ आएंगे।
धन: धन के मामले में यह दिन अच्छा रहेगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में सुधार होगा, पर्याप्त आराम लें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

 

4. कर्क (Cancer)

 
करियर: कार्यस्थल पर किसी कठिन प्रोजेक्ट को पूरा करने का अवसर मिलेगा।
लव: आज प्रेम संबंधों में थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं, संयम रखें।
धन: आज आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: सेहत में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी।
उपाय: सूर्य देव की पूजा करें और जल अर्पित करें।
 

5. सिंह (Leo)

 
करियर: कार्यस्थल पर आज कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य बना रहेगा।
धन: किसी निवेश के मामले में सोच-समझकर निर्णय लें।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, ध्यान रखें।
 

6. कन्या (Virgo)

 
करियर: आज कुछ नई योजनाओं के परिणाम सकारात्मक रहेंगे।
लव: आज एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताएंगे।
धन: धन के मामलों में कुछ उतार-चढ़ाव हो सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: पीपल के पेड़ की पूजा करें।
 

7. तुला (Libra)

 
करियर: आज कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव आ सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में थोड़ी असहमति हो सकती है।
धन: आज कोई बड़ी आर्थिक चिंता नहीं होगी।
स्वास्थ्य: सेहत के मामले में सामान्य रहेगा, तनाव से बचें।
उपाय: घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: आप कार्यस्थल पर अपने प्रयासों का फल प्राप्त करेंगे।
लव: प्रेम संबंधों में आज का दिन अच्छा रहेगा।
धन: धन के मामले में आय बढ़ने के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: किसी भी प्रकार की अधिक मेहनत से बचें।
उपाय: शनिदेव की पूजा करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

 
करियर: नौकरीपेशा के लिए यह समय लाभकारी रहेगा।
लव: आज प्रेमीजन किसी भी भ्रम से बचें।
धन: आज आपके धन संबंधी मामलों में कोई खास बदलाव नहीं होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक रूप से थोड़ा तनाव हो सकता है।
उपाय: दान करें और जरूरतमंदों की मदद करें।
 

10. मकर (Capricorn)

 
करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी।
लव: प्रेमीजन अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे।
धन: धन की स्थिति स्थिर रहेगी, कुछ खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत के मामले में कोई परेशानी नहीं होगी।
उपाय: श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करें।
 

11. कुम्भ (Aquarius)

 
करियर: आज कार्य में किसी नई दिशा का सामना कर सकते हैं।
लव: रिश्तों में थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं, संयम बनाए रखें।
धन: धन का संचार अच्छा रहेगा, लेकिन खर्चों पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे।
उपाय: भगवान शिव का ध्यान करें।
 

12. मीन (Pisces)

 
करियर: आज कार्यस्थल पर किसी नई जिम्मेदारी का सामना कर सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य बना रहेगा।
धन: धन के बड़े निवेश से पहले अच्छे से सोचें।
स्वास्थ्य: आज अधिक मानसिक दबाव से बचें।
 
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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