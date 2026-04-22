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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Modified: बुधवार, 22 अप्रैल 2026 (13:25 IST)

खप्पर योग का बड़ा असर: 4 राशियों को होगा फायदा, जानिए कौन से 5 काम करें

khappar yog 4 rashi labha The image features planets and constellations, a crow, Lord Shani, and the zodiac cycle in the background.
Khappar Yoga 2026: ज्योतिष शास्त्र में 'खप्पर योग' को सामान्यतः एक चुनौतीपूर्ण और उथल-पुथल मचाने वाला योग माना जाता है, लेकिन कुछ विशेष राशियों के लिए यह 'आपदा में अवसर' की तरह सिद्ध होता है। जब ग्रहों की स्थिति कठिन होती है, तो मेष, सिंह, वृश्चिक और धनु जैसी ऊर्जावान राशियों को अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण अप्रत्याशित लाभ मिलते हैं। मई के मध्य से जून 2026 के अंत तक रहेगा खप्पर योग।

1. मेष राशि (Aries): साहस और विजय

मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, जो खप्पर योग की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ने की क्षमता रखते हैं।
सफलता: आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। जो काम पिछले कई महीनों से 'अंडर प्रोसेस' थे, वे अब गति पकड़ेंगे।
सरकारी लाभ: कोर्ट-कचहरी या प्रशासन से जुड़े कार्यों में आपकी जीत सुनिश्चित है।
शत्रु पक्ष: आपके गुप्त शत्रु स्वतः ही परास्त हो जाएंगे।

2. सिंह राशि (Leo): सत्ता और सम्मान

सूर्य की प्रधानता वाली इस राशि के लिए यह समय सामाजिक वर्चस्व बढ़ाने वाला है।
नेतृत्व: यदि आप राजनीति या प्रबंधन से जुड़े हैं, तो आपको कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी मिल सकती है।
प्रतिष्ठा: समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और लोग आपके निर्णयों की सराहना करेंगे।

3. वृश्चिक राशि (Scorpio): धन और विरासत

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह योग 'गुप्त धन' के द्वार खोल सकता है।
आकस्मिक लाभ: शेयर बाजार, पैतृक संपत्ति या किसी पुराने निवेश से अचानक बड़ा धन लाभ होने के योग हैं।
विवाद का अंत: संपत्ति को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद आपसी समझ-बूझ से सुलझ जाएंगे।

4. धनु राशि (Sagittarius): भाग्य और अध्यात्म

गुरु की राशि होने के कारण, खप्पर योग आपके लिए लंबी अवधि के लाभ लेकर आएगा।
यात्रा: विदेश यात्रा या लंबी दूरी की व्यापारिक यात्राएं अत्यधिक सफल रहेंगी।
आध्यात्म: आपका झुकाव धार्मिक कार्यों की ओर बढ़ेगा, जो आपको मानसिक शांति और सही निर्णय लेने की शक्ति देगा।

खप्पर योग में जरूर करें ये 5 काम

यह समय जोखिम लेने का नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से आगे बढ़ने का है। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और मेहनत पर भरोसा करें। खप्पर योग के नकारात्मक प्रभावों से बचने और सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए ये 5 उपाय अचूक हैं-
 
1. हनुमान चालीसा का पाठ: इस योग में मंगल और शनि की शांति के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। यह आपको साहस और सुरक्षा प्रदान करेगा।
2. दान-पुण्य: काले तिल, गुड़ या ऊनी वस्त्रों का दान गरीबों को करें। दान करने से ग्रहों की क्रूरता कम होती है और 'पुण्य बल' बढ़ता है।
3. वाणी पर नियंत्रण: खप्पर योग में विवाद की स्थिति जल्दी बनती है। किसी भी महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान शांत रहें और सोच-समझकर बोलें।
4. महामृत्युंजय मंत्र का जाप: स्वास्थ्य और मानसिक दृढ़ता के लिए 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी होता है।
5. पशु-पक्षी सेवा: काले कुत्ते को रोटी खिलाना या पक्षियों को दाना डालना इस समय के दोषों को समाप्त कर सफलता के मार्ग खोलता है।
 
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