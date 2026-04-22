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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 23 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल 2026 से संबंधित खूबसूरत 12 राशियों की फोटो

1. मेष (Aries)

Today 23 April horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यस्थल पर टीम का सहयोग बना रहेगा।
लव: पार्टनर के साथ आपसी तालमेल और गहरा होगा।
धन: पुराने निवेश से लाभ होने के योग हैं। 
स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। 
उपाय: हनुमान जी को लाल सिंदूर और गुड़ अर्पित करें।ALSO READ: Numerology Weekly Horoscope: : साप्ताहिक अंक राशिफल 20-26 अप्रैल 2026: जानिए आपका लकी नंबर क्या कहता है?
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: आपकी व्यापारिक यात्रा सफल हो सकती है। 
लव: प्रेमी की तरफ से कोई सरप्राइज मिल सकता है।
धन: विलासिता और कपड़ों पर धन खर्च होगा। 
स्वास्थ्य: अधिक ठंडा पानी न पिएं।
उपाय: शनि मंदिर में छाया दान करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: लेखन और कला से जुड़े लोगों को संपर्कों का लाभ होगा।
लव: लव लाइफ में रोमांच बढ़ेगा। 
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। 
स्वास्थ्य: मानसिक शांति का अनुभव होगा। 
उपाय: 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है।
लव: परिवार के साथ समय बिताना सुखद रहेगा। 
धन: अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है।
स्वास्थ्य: गर्मी से से एलर्जी हो सकती है, सावधानी बरतें।
उपाय: भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है।
लव: पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। 
धन: शेयर मार्केट से लाभ मिलने की संभावना है। 
स्वास्थ्य: हृदय रोगियों को अधिक भागदौड़ से बचना चाहिए। 
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: आज पेंडिंग काम पूरे करने का दिन है। 
लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।
धन: संपत्ति से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें। 
स्वास्थ्य: मांसपेशियों में खिंचाव संभव है।
उपाय: जरूरतमंदों को काले तिल का दान करें।ALSO READ: ganga saptami katha: गंगा सप्तमी की पौराणिक कथा
 

7. तुला (Libra)

करियर: नौकरीपेशा के लिए दिन तरक्की वाला है।
लव: प्रेम संबंधों में रोमांस की अधिकता रहेगी।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। 
स्वास्थ्य: दिन भर ताजगी महसूस करेंगे। 
उपाय: लक्ष्मी-नारायण को मिश्री का भोग लगाएं।

 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: तकनीकी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के प्रतिद्वंदी परास्त होंगे।
लव: पार्टनर के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है।
धन: अचानक धन लाभ हो सकता है। 
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है। 
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: नौकरीपेशा के मान-सम्मान में वृद्धि का दिन है।
लव: प्रेमियों का जीवन सुखमय रहेगा।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है। 
स्वास्थ्य: खान-पान में लापरवाही पेट खराब कर सकती है। 
उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: नौकरीपेशा से बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे।
लव: लव मामले में पुराने मतभेद सुलझ जाएंगे।
धन: व्यापारिक आय बनी रहेगी। संभलकर चलें।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है। 
उपाय: हनुमान मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: आज का दिन श्रेष्ठ है। रचनात्मकता बढ़ेगी।
लव: पार्टनर के साथ सुखद यादें बनेंगी।
धन: निवेश के लिए समय अनुकूल है। 
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। 
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: आर्थिक योजनाएं सफल होंगी। मान-सम्मान बढ़ेगा।
लव: प्रेमी अथवा लाइफ पार्टनर के प्रति समर्पित रहेंगे। 
धन: कारोबार में धन की बचत पर ध्यान देने की जरूरत है।
स्वास्थ्य: थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। 
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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