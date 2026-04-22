Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 अप्रैल, 2026)

1. मेष (Aries)
Today 23 April horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यस्थल पर टीम का सहयोग बना रहेगा।
लव: पार्टनर के साथ आपसी तालमेल और गहरा होगा।
धन: पुराने निवेश से लाभ होने के योग हैं।
स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर रहेंगे।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: आपकी व्यापारिक यात्रा सफल हो सकती है।
लव: प्रेमी की तरफ से कोई सरप्राइज मिल सकता है।
धन: विलासिता और कपड़ों पर धन खर्च होगा।
स्वास्थ्य: अधिक ठंडा पानी न पिएं।
उपाय: शनि मंदिर में छाया दान करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: लेखन और कला से जुड़े लोगों को संपर्कों का लाभ होगा।
लव: लव लाइफ में रोमांच बढ़ेगा।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति का अनुभव होगा।
उपाय: 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें।
4. कर्क (Cancer)
करियर: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है।
लव: परिवार के साथ समय बिताना सुखद रहेगा।
धन: अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है।
स्वास्थ्य: गर्मी से से एलर्जी हो सकती है, सावधानी बरतें।
उपाय: भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है।
लव: पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं।
धन: शेयर मार्केट से लाभ मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: हृदय रोगियों को अधिक भागदौड़ से बचना चाहिए।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं।
6. कन्या (Virgo)
करियर: आज पेंडिंग काम पूरे करने का दिन है।
लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।
धन: संपत्ति से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: मांसपेशियों में खिंचाव संभव है।
7. तुला (Libra)
करियर: नौकरीपेशा के लिए दिन तरक्की वाला है।
लव: प्रेम संबंधों में रोमांस की अधिकता रहेगी।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: दिन भर ताजगी महसूस करेंगे।
उपाय: लक्ष्मी-नारायण को मिश्री का भोग लगाएं।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: तकनीकी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के प्रतिद्वंदी परास्त होंगे।
लव: पार्टनर के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है।
धन: अचानक धन लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है।
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: नौकरीपेशा के मान-सम्मान में वृद्धि का दिन है।
लव: प्रेमियों का जीवन सुखमय रहेगा।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: खान-पान में लापरवाही पेट खराब कर सकती है।
उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।
10. मकर (Capricorn)
करियर: नौकरीपेशा से बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे।
लव: लव मामले में पुराने मतभेद सुलझ जाएंगे।
धन: व्यापारिक आय बनी रहेगी। संभलकर चलें।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है।
उपाय: हनुमान मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: आज का दिन श्रेष्ठ है। रचनात्मकता बढ़ेगी।
लव: पार्टनर के साथ सुखद यादें बनेंगी।
धन: निवेश के लिए समय अनुकूल है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: आर्थिक योजनाएं सफल होंगी। मान-सम्मान बढ़ेगा।
लव: प्रेमी अथवा लाइफ पार्टनर के प्रति समर्पित रहेंगे।
धन: कारोबार में धन की बचत पर ध्यान देने की जरूरत है।
स्वास्थ्य: थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है।