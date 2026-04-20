शुक्र का वृषभ में प्रवेश, इन राशियों की चमकेगी किस्मत, पढ़ें पूरा राशिफल

शुक्र का अपनी ही राशि वृषभ में प्रवेश करना ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ी हलचल है। इसे 'मालव्य योग' का नाम दिया गया है, जो ऐश्वर्य, सौंदर्य और सुख-सुविधाओं का कारक है। 19 अप्रैल 2026 की दोपहर से शुरू होने वाला यह सफर आपकी जिंदगी के कैनवास पर कौन से रंग बिखेरेगा, आइए इसे एक नए और आधुनिक अंदाज में समझते हैं।

मेष राशि:

शुक्र आपके दूसरे भाव (धन और वाणी) में बैठकर आपकी बातों में शक्कर घोल देगा।

अंदाज: आपकी मित्र मंडली बढ़ेगी और लोग आपकी ओर खिंचे चले आएंगे।

लाइफस्टाइल: अच्छे कपड़े, गैजेट्स और लजीज खाने पर दिल खोलकर खर्च करेंगे।

टिप: भोग-विलास अच्छा है, लेकिन सेहत का मीटर चेक करते रहें।

वृषभ राशि:

शुक्र आपकी ही राशि में आ रहा है। आप इस समय 'शोस्टॉपर' की भूमिका में होंगे।

पर्सनालिटी: आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। रिश्तों में जमी बर्फ पिघलेगी और रोमांस की वापसी होगी।

बिजनेस: मेहनत का फल मीठा होगा।

सावधानी: महिलाओं का सम्मान करें और कड़वे शब्दों से तौबा कर लें।

मिथुन राशि:

शुक्र आपके 12वें भाव (व्यय और विदेश) में है। यह समय 'वर्क हार्ड, पार्टी हार्डर' वाला है।

करियर: जो विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए ग्रीन सिग्नल है। रचनात्मक लोगों को ग्लोबल पहचान मिलेगी।

मनी: अचानक खर्चे आएंगे, लेकिन आवक भी बनी रहेगी।

अलर्ट: नींद पूरी लें और शत्रुओं की चाल से सावधान रहें।

कर्क राशि:

एकादश भाव का शुक्र आपके लिए 'जैकपॉट' साबित हो सकता है।

फायदा: आमदनी के नए सोर्स खुलेंगे और रसूखदार लोगों से दोस्ती होगी।

प्रॉपर्टी: रियल एस्टेट से लाभ के संकेत हैं।

रिश्ते: प्रेम जीवन में मिठास घुलेगी और लंबे समय की इच्छाएं पूरी होंगी।

सिंह राशि:

शुक्र आपके करियर (10वें भाव) को रोशन कर रहा है।

प्रोफेशनल लाइफ: काम में बेहतरीन नतीजे मिलेंगे और मान-सम्मान बढ़ेगा।

होम लाइफ: घर में कोई लग्जरी गाड़ी या प्रॉपर्टी आने के योग हैं।

टिप: ऑफिस गॉसिप से दूर रहें, वरना इमेज पर दाग लग सकता है।

कन्या राशि:

भाग्य स्थान (9वें भाव) में शुक्र का बैठना आपके रुके हुए कामों को पंख लगा देगा।

ट्रैवल: किसी खूबसूरत जगह की यात्रा का प्लान बनेगा।

फैमिली: भाई-बहनों की तरक्की होगी और घर में मंगल कार्य संपन्न होंगे।

मनी: अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

तुला राशि:

आपकी राशि के स्वामी का 8वें भाव में जाना गुप्त लाभ के द्वार खोलता है।

सरप्राइज: बिना उम्मीद के धन लाभ हो सकता है। रिसर्च या रहस्यमयी विषयों में रुचि बढ़ेगी।

रिश्ते: ससुराल पक्ष से मेल-मिलाप बढ़ेगा।

सावधानी: मीठा और तला-भुना खाना सेहत बिगाड़ सकता है।

वृश्चिक राशि:

7वें भाव का शुक्र आपके वैवाहिक और व्यावसायिक संबंधों को नई ऊर्जा देगा।

रिश्ते: पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी। अगर नया बिजनेस शुरू करना है, तो यह 'गोल्डन टाइम' है।

ग्लोबल कनेक्ट: इंपोर्ट-एक्सपोर्ट या ऑनलाइन काम करने वालों को बड़ा मुनाफा होगा।

वाइब: आप काफी आकर्षक महसूस करेंगे।

धनु राशि:

6वें भाव में शुक्र का होना मिला-जुला असर देगा।

चुनौती: विरोधी सक्रिय हो सकते हैं और सेहत (खासकर पेट/पानी से जुड़ी बीमारी) नरम रह सकती है।

बजट: खर्चों पर लगाम लगाएं, वरना जेब ढीली हो सकती है।

टिप: विवादों से दूर रहें और महिलाओं का अपमान न करें।

मकर राशि:

5वें भाव में शुक्र आपके लिए खुशियों की सौगात लाया है।

स्टूडेंट्स: पढ़ाई में जबरदस्त प्रदर्शन और बड़ी उपलब्धियां मिलने का समय है।

पर्सनल: संतान की ओर से खुशखबरी मिलेगी या नया मेहमान आ सकता है।

जॉब: नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, तो बेहतरीन ऑफर मिलने वाला है।

कुंभ राशि:

4थे भाव में शुक्र आपको लग्जरी लाइफ का अहसास कराएगा।

होम स्वीट होम: नया घर या नई कार खरीदने के प्रबल योग हैं। घर की सजावट पर खर्च करेंगे।

मदर: माता की सेहत में सुधार होगा और पारिवारिक माहौल उल्लासपूर्ण रहेगा।

वर्क: ऑफिस में आपके काम की वाहवाही होगी।

मीन राशि:

तीसरे भाव का शुक्र आपको क्रिएटिव बनाएगा।

एक्टिविटी: संगीत, लेखन या कला में फिर से रुचि जागेगी।

ट्रैवल: छोटी यात्राएं ताजगी और नए कांटेक्ट लेकर आएंगी।

सपोर्ट: सहकर्मी और भाई-बहन आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे।

चेतावनी: शारीरिक थकान से बचें और खान-पान का ध्यान रखें।