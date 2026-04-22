बुधवार, 22 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. धर्म-दर्शन
  3. पौराणिक कथाएं
  4. ganga saptami katha 2026
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : बुधवार, 22 अप्रैल 2026 (11:55 IST)

ganga saptami katha: गंगा सप्तमी की पौराणिक कथा

गंगा मैया का फोटो
story of ganga: गंगा, जो हमारे देश की सबसे पवित्र और जीवनदायिनी नदियों में से एक है, हिमालय की गोद से जन्म लेती है। गंगोत्री, उत्तराखंड में स्थित, गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है। हालांकि असल में गंगा का वास्तविक स्रोत गोमुख नामक बर्फीले कुंड से है, जो समुद्र तल से लगभग 3,900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यही वह जगह है जहां से हिमालय की ऊंचाइयों से बहते जल की धारा गंगा बनकर उतरती है।ALSO READ: Ganga Saptami 2026: गंगा सप्तमी का धार्मिक महत्व, परंपरा और दान
 
हिमालय से निकलने के बाद गंगा कई धाराओं में विभाजित होती है, जिनमें मंदाकिनी, भागीरथी, धौलीगंगा और अलकनंदा प्रमुख हैं। भागीरथी गंगा की प्रमुख शाखा है, जो गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यहां गंगाजी को समर्पित एक मंदिर भी मौजूद है।
 

गंगा का पृथ्वी पर अवतरण

पुराणों के अनुसार, राजा भगीरथ ने गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। भगीरथ इक्ष्वाकु वंश के थे और उनके पूर्वजों ने भारत में कई नदियों का निर्माण किया था। भगीरथ ने अपने पूर्वजों के कार्य को आगे बढ़ाते हुए गंगा का अवतरण सुनिश्चित किया।
 
भगवान ब्रह्मा ने भगीरथ को चेताया कि गंगा का वेग और भार पृथ्वी संभाल पाएगी या नहीं। इसलिए गंगा को शांति से धरती पर लाने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह आवश्यक था। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में बांध लिया और बाद में भगीरथ की आराधना के बाद इसे मुक्त किया।
 

गंगा माता की विविध कथाएं

गंगा माता का जन्म कई पुराणों में अलग-अलग तरीकों से बताया गया है। कुछ कथा अनुसार गंगा माता का जन्म ब्रह्मा के कमंडल से हुआ। एक अन्य कथा में गंगा माता को भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न माना गया, इसलिए उन्हें ‘विष्णुपदी’ भी कहा जाता है।
 
कई स्थानों पर गंगा माता को हिमवान और मीना की पुत्री बताया गया है, यानी देवी पार्वती की बहन। स्कंद पुराण में गंगा माता को कार्तिकेय की सौतेली माता कहा गया है। यही कारण है कि भगवान गणेश की दो माताएं मानी जाती हैं—पार्वती और गंगा।
 
गंगा न केवल पवित्र जल की नदी है, बल्कि धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक महत्व की प्रतीक भी हैं। गोमुख से निकलकर समस्त भारतवर्ष को जीवनदायिनी बना देने वाली यह नदी, हमेशा हमारे दिलों और आस्था में वास करती रहेगी।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Ganga Saptami: गंगा सप्तमी का क्या है महत्व, पूजा विधि और उपाय
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

आदि शंकराचार्य का काल निर्धारण: 508 ईसा पूर्व या 788 ईस्वी में हुए थे शंकराचार्य?

आदि शंकराचार्य का काल निर्धारण: 508 ईसा पूर्व या 788 ईस्वी में हुए थे शंकराचार्य?हिंदू धर्म के पुनरुद्धारक आदि शंकराचार्य के जन्म समय को लेकर इतिहासकारों और आध्यात्मिक मठों के बीच दो भिन्न मत रहे हैं। प्रचलित पाश्चात्य इतिहासकार उन्हें 8वीं शताब्दी का बताते हैं, लेकिन भारतीय गणना, मठों के रिकॉर्ड और प्राचीन संवत कुछ और ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। चलिए जानते हैं विस्तार से।

अचानक बदलने वाली है इन 5 राशियों की तकदीर, ग्रहों का बड़ा संकेत

अचानक बदलने वाली है इन 5 राशियों की तकदीर, ग्रहों का बड़ा संकेतज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, सूर्य के मेष और चंद्रमा के वृषभ राशि में प्रवेश से दोनो की अपनी उच्च राशि में होना एक अत्यंत शक्तिशाली योग बना रहा है। शुक्र भी स्वयं की राशि में होकर मालव्य योग बना रहा है। इसके अलावा शनि, गुरु और मंगल की गति के बदलने से भी कई बदलाव होने वाले हैं। ग्रहों के इस महागोचर से आने वाले कुछ दिनों में 5 राशियों के लिए भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं।

नास्त्रेदमस को टक्कर देते भारत के 7 भविष्यवक्ता, जानें चौंकाने वाली भविष्यवाणियां

नास्त्रेदमस को टक्कर देते भारत के 7 भविष्यवक्ता, जानें चौंकाने वाली भविष्यवाणियां7 prophets of India: भारत के लगभग हर प्रांत में ऐसे सिद्ध पुरुष, संत और ज्योतिषी रहे हैं जिनकी भविष्यवाणियों ने स्थानीय स्तर पर लोगों को प्रभावित किया है। इन भविष्यवक्ताओं ने अक्सर क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी बातें लिखीं और समय पर इनकी बातों को कभी प्रचारित या प्रसारित नहीं किया गया जिसके चलते विदेश के तथाकथित ज्योतिष और भविष्‍यवक्तों की भविष्यवाणियों को ही सच मानकर उन्हें ही महान समझा गया, जबकि उन भविष्यवक्तों ने अपनी भविष्‍य की किताबों में गोलमाल छंदों में भविष्य की बाते लिखी हैं, लेकिन भारत के संतों ने स्पष्ट रूप से भविष्य को लिखा है। चलिए जानते हैं ऐसे ही संतों और उनकी किताबों के बारे में संक्षिप्त जानकारी।

मांगलिक दोष और वैवाहिक जीवन: क्या वाकई यह डरावना है या सिर्फ एक भ्रांति?

मांगलिक दोष और वैवाहिक जीवन: क्या वाकई यह डरावना है या सिर्फ एक भ्रांति?भारतीय समाज में 'मांगलिक दोष' का नाम सुनते ही लोग अक्सर घबरा जाते हैं, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह उतना डरावना नहीं है जितना इसे बना दिया गया है। असल में, मांगलिक होना कोई "श्राप" नहीं, बल्कि एक विशेष ऊर्जा की स्थिति है। आइए, इसके पीछे के विज्ञान और सत्य को समझते हैं।

करियर का चुनाव और कुंडली का दसवां भाव: ग्रहों के अनुसार चुनें सही कार्यक्षेत्र

करियर का चुनाव और कुंडली का दसवां भाव: ग्रहों के अनुसार चुनें सही कार्यक्षेत्रज्योतिष शास्त्र में कुंडली का दसवां भाव (10th House) जिसे 'कर्म भाव' भी कहा जाता है, आपके करियर, प्रतिष्ठा, अधिकार और सफलता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। यदि आप करियर के चुनाव को लेकर असमंजस में हैं, तो दसवें भाव में बैठे ग्रह या उस पर दृष्टि डालने वाले ग्रह आपको सही दिशा दिखा सकते हैं।

और भी वीडियो देखें

पहलगाम हमले की बरसी: क्या फिर दहलेगा दुश्मन? 'ऑपरेशन सिंदूर 2.0' की आहट से मचा हड़कंप

पहलगाम हमले की बरसी: क्या फिर दहलेगा दुश्मन? 'ऑपरेशन सिंदूर 2.0' की आहट से मचा हड़कंपpahalgam attack Operation Sindoor: 22 अप्रैल 2026 आज पहलगाम की पहली बरसी है। पहलगाम की बैसरन घाटी में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने धर्म पूछकर 26 लोगों की गोली मारकर हत्या करती थी इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 1.0 लॉच करके पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। वर्तमानमें आतंककी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और कूटनीतिक को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर फिर से होगा शुरू, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमले की साजिश को नाकाम कर दिया गया है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 अप्रैल, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 अप्रैल, 2026)Today Rashifal 22 April 2026 | कैसा रहेगा आज 22 अप्रैल 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार बुधवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी....

22 April Birthday: आपको 22 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

22 April Birthday: आपको 22 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!22 April Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 22 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 22 अप्रैल 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 22 अप्रैल 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 22 April 2026; क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 22 अप्रैल, 2026...

Ramanuja Jayanti: रामानुज जयंती कब और क्यों मनाई जाती है, जानें 5 रोचक तथ्य

Ramanuja Jayanti: रामानुज जयंती कब और क्यों मनाई जाती है, जानें 5 रोचक तथ्यSri Ramanujacharya Birthday: रामानुज जयंती हिंदू धर्म में विशेष रूप से वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा मनाई जाती है। यह दिन भगवान रामानुजाचार्य के जन्मदिवस के रूप में उत्सव स्वरूप मनाया जाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं और 5 रोचक तथ्य जानते हैं...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com