Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 मई, 2026) दैनिक राशिफल: 23 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 23 May horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज कार्यस्थल पर धैर्य और योजना से काम में सफलता मिलेगी।

लव: साथी के साथ बातचीत में सामंजस्य बना रहेगा।

धन: आज अनावश्यक खर्च से बचें।

स्वास्थ्य: पाचन और पेट से संबंधित समस्या हो सकती है।

वृष (Taurus)

करियर: नए प्रोजेक्ट्स में प्रगति होगी। सहयोगियों का सहयोग मिलेगा।

लव: सिंगल राशियों के लिए प्रेम संबंध में शुभ संकेत।

धन: आय में वृद्धि होगी। निवेश सोच-समझ कर करें।

स्वास्थ्य: हल्की थकान हो सकती है, पर्याप्त नींद लें।

उपाय: रोज सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

लव: रिश्तों में थोड़ी कशमकश रह सकती है।

धन: खर्च बढ़ सकते हैं, बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: सिरदर्द और आंखों में परेशानी हो सकती है।

उपाय: पीले फूल किसी मंदिर में चढ़ाने से लाभ होगा।

कर्क (Cancer)

करियर: प्रबंधन और टीमवर्क में सफलता। नए विचार लाभदायक।

लव: प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी।

धन: निवेश में फायदा होगा, लेन-देन सोच-समझ कर करें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।

उपाय: घर में लक्ष्मी जी का ध्यान करने से धन की वृद्धि होगी।

सिंह (Leo)

करियर: कार्यस्थल पर नेतृत्व क्षमता दिखाने का समय है।

लव: प्रेमी साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे।

धन: धन की स्थिति में सुधार, लंबित भुगतान मिल सकते हैं।

स्वास्थ्य: हृदय और रक्तचाप का ध्यान रखें।

कन्या (Virgo)

करियर: मेहनत रंग लाएगी, पदोन्नति के योग।

लव: मित्रों के माध्यम से प्रेम संबंध मजबूत होंगे।

धन: लाभ के अवसर मिल सकते हैं।

स्वास्थ्य: थकान और बेचैनी रह सकती है।

उपाय: हनुमान जी को केसरी रंग का अर्पण करें।

तुला (Libra)

करियर: कार्यस्थल में सफलता मिलेगी, निर्णय लेने में सतर्क रहें।

लव: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

धन: आय के नए स्रोत मिल सकते हैं।

स्वास्थ्य: आंखों और मानसिक तनाव का ध्यान रखें।

उपाय: किसी जरूरतमंद को भोजन देने से सुख मिलेगा।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: करियर में चुनौतियां आएंगी, धैर्य और समझदारी जरूरी।

लव: सिंगल लोग नए संबंध में भाग्यशाली रहेंगे।

धन: निवेश में लाभ होगा, पर जल्दबाजी न करें।

स्वास्थ्य: शारीरिक थकान और जोड़ों में दर्द हो सकता है।

उपाय: शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: नई योजनाओं में सफलता मिलेगी, टीमवर्क में सहयोग।

लव: परिवार और साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा।

धन: खर्च बढ़ सकते हैं, बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: हल्का पेट दर्द या अपच हो सकता है।

उपाय: गुरुवार को हनुमान जी को चने अर्पित करें।

मकर (Capricorn)

करियर: काम में स्थिरता और मेहनत से प्रगति।

लव: प्रेम संबंध में समझदारी जरूरी रहेगी।

धन: निवेश में लाभ, लेकिन जल्दबाजी से बचें।

स्वास्थ्य: रीढ़ और मांसपेशियों में तकलीफ हो सकती है।

उपाय: शनिवार को काली चीज किसी गरीब को देने से लाभ होगा।

कुम्भ (Aquarius)

करियर: कार्यस्थल पर नए विचार और योजना लाभकारी रहेंगे।

लव: अकेले लोगों को नया साथी मिल सकता है।

धन: आय में वृद्धि होगी। खर्च संतुलित रखें।

स्वास्थ्य: मानसिक थकान कम करने के लिए ध्यान लाभकारी।

उपाय: हरे रंग के पौधे लगाने से सुख और समृद्धि मिलेगी।

मीन (Pisces)

करियर: काम में स्थिरता और सहयोगियों का समर्थन मिलेगा।

लव: रिश्तों में विश्वास बनाए रखें।

धन: पुराने निवेश से लाभ होगा।

स्वास्थ्य: हड्डियों और पेट का ध्यान रखें।