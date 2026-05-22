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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 23 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Beautiful Palmistry, Daily Horoscope 2026 with 12 Zodiac Signs

मेष (Aries)

 
Today 23 May horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज कार्यस्थल पर धैर्य और योजना से काम में सफलता मिलेगी।
लव: साथी के साथ बातचीत में सामंजस्य बना रहेगा।
धन: आज अनावश्यक खर्च से बचें। 
स्वास्थ्य: पाचन और पेट से संबंधित समस्या हो सकती है।
 

वृष (Taurus)

 
करियर: नए प्रोजेक्ट्स में प्रगति होगी। सहयोगियों का सहयोग मिलेगा।
लव: सिंगल राशियों के लिए प्रेम संबंध में शुभ संकेत।
धन: आय में वृद्धि होगी। निवेश सोच-समझ कर करें।
स्वास्थ्य: हल्की थकान हो सकती है, पर्याप्त नींद लें।
उपाय: रोज सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करें।
 
 

मिथुन (Gemini)

 
करियर: नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: रिश्तों में थोड़ी कशमकश रह सकती है।
धन: खर्च बढ़ सकते हैं, बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: सिरदर्द और आंखों में परेशानी हो सकती है।
उपाय: पीले फूल किसी मंदिर में चढ़ाने से लाभ होगा।
 

कर्क (Cancer)

 
करियर: प्रबंधन और टीमवर्क में सफलता। नए विचार लाभदायक।
लव: प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी।
धन: निवेश में फायदा होगा, लेन-देन सोच-समझ कर करें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें। 
उपाय: घर में लक्ष्मी जी का ध्यान करने से धन की वृद्धि होगी।
 

सिंह (Leo)

 
करियर: कार्यस्थल पर नेतृत्व क्षमता दिखाने का समय है।
लव: प्रेमी साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे।
धन: धन की स्थिति में सुधार, लंबित भुगतान मिल सकते हैं।
स्वास्थ्य: हृदय और रक्तचाप का ध्यान रखें।
उपाय: गुरुवार को हल्दी का दान करने से लाभ होगा।ALSO READ: Navtapa 2026 dates: कब से कब तक रहेगा नौतपा?
 

कन्या (Virgo)

 
करियर: मेहनत रंग लाएगी, पदोन्नति के योग।
लव: मित्रों के माध्यम से प्रेम संबंध मजबूत होंगे।
धन: लाभ के अवसर मिल सकते हैं।
स्वास्थ्य: थकान और बेचैनी रह सकती है।
उपाय: हनुमान जी को केसरी रंग का अर्पण करें।
 

तुला (Libra)

 
करियर: कार्यस्थल में सफलता मिलेगी, निर्णय लेने में सतर्क रहें।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
धन: आय के नए स्रोत मिल सकते हैं।
स्वास्थ्य: आंखों और मानसिक तनाव का ध्यान रखें।
उपाय: किसी जरूरतमंद को भोजन देने से सुख मिलेगा।
 

वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: करियर में चुनौतियां आएंगी, धैर्य और समझदारी जरूरी।
लव: सिंगल लोग नए संबंध में भाग्यशाली रहेंगे।
धन: निवेश में लाभ होगा, पर जल्दबाजी न करें।
स्वास्थ्य: शारीरिक थकान और जोड़ों में दर्द हो सकता है।
उपाय: शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें।
 

धनु (Sagittarius)

 
करियर: नई योजनाओं में सफलता मिलेगी, टीमवर्क में सहयोग।
लव: परिवार और साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा।
धन: खर्च बढ़ सकते हैं, बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: हल्का पेट दर्द या अपच हो सकता है।
उपाय: गुरुवार को हनुमान जी को चने अर्पित करें।
 

मकर (Capricorn)

 
करियर: काम में स्थिरता और मेहनत से प्रगति।
लव: प्रेम संबंध में समझदारी जरूरी रहेगी।
धन: निवेश में लाभ, लेकिन जल्दबाजी से बचें।
स्वास्थ्य: रीढ़ और मांसपेशियों में तकलीफ हो सकती है।
उपाय: शनिवार को काली चीज किसी गरीब को देने से लाभ होगा।
 

कुम्भ (Aquarius)

 
करियर: कार्यस्थल पर नए विचार और योजना लाभकारी रहेंगे।
लव: अकेले लोगों को नया साथी मिल सकता है।
धन: आय में वृद्धि होगी। खर्च संतुलित रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान कम करने के लिए ध्यान लाभकारी।
उपाय: हरे रंग के पौधे लगाने से सुख और समृद्धि मिलेगी।
 

मीन (Pisces)

 
करियर: काम में स्थिरता और सहयोगियों का समर्थन मिलेगा।
लव: रिश्तों में विश्वास बनाए रखें।
धन: पुराने निवेश से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: हड्डियों और पेट का ध्यान रखें।
उपाय: शनिवार को दूध या सफेद वस्तु दान करने से लाभ होगा।ALSO READ: मिथुन राशि में गुरु-शुक्र की दुर्लभ युति, 3 राशियों पर होगी धन और सुख की बारिश
 
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