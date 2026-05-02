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Written By पं. प्रेमकुमार शर्मा

Weekly Horoscope May 2026: साप्ताहिक राशिफल (04 से 10 मई): जानें इस हफ्ते आपकी राशि क्या संकेत दे रही है?

Image caption: Weekly horoscope with planets and 12 zodiac signs
Weekly horoscope May 4-10 2026: इस सप्ताह आपके जीवन में ग्रहों की चाल नई चुनौतियां और अवसर लेकर आ रही है। 4 मई से 10 मई 2026 तक का समय करियर, स्वास्थ्य, प्रेम और वित्तीय निर्णय के लिहाज से महत्वपूर्ण है। कुछ राशियों के लिए यह सप्ताह नई परियोजनाओं और लाभ के संकेत देगा, जबकि कुछ राशियों को धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होगी। साप्ताहिक राशिफल पढ़कर आप अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं और अनावश्यक तनाव से बच सकते हैं।ALSO READ: Jyeshtha Month 2026: ज्येष्ठ माह में क्या करें और क्या नहीं?
 
साप्ताहिक राशिफल (4 मई से 10 मई 2026)
 

मेष (21 मार्च – 19 अप्रैल)

आप अपने करियर को लेकर थोड़ा रुककर सोच सकते हैं और सही दिशा तय कर सकते हैं। कोई अच्छा बिजनेस डील आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। पढ़ाई में पीछे चल रहे छात्रों को मदद मिल सकती है। परिवार के बड़ों से सलाह लेने से निजी समस्या सुलझ सकती है। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। सेहत को लेकर आप नियमित दिनचर्या अपनाने के लिए प्रेरित रहेंगे। कुल मिलाकर यह सप्ताह धीरे-धीरे प्रगति देने वाला रहेगा।

शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: मैरून

 

वृषभ (20 अप्रैल – 20 मई)

काम में आपकी क्रिएटिव सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी और सराहना भी मिलेगी। पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें। पढ़ाई कर रहे छात्रों को अच्छे मौके मिल सकते हैं। परिवार के किसी पुराने सदस्य से फिर जुड़ाव हो सकता है। प्रेम जीवन में सकारात्मकता रहेगी। सेहत के प्रति लापरवाही से बचें। यात्रा या नया घर मिलने की संभावना है। यह सप्ताह खुशी और प्रगति लेकर आएगा।

शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: पिंक

 

मिथुन (21 मई – 20 जून)

काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आप अपनी समझदारी से सब संभाल लेंगे। पुराने प्रयासों से धन लाभ होगा। पढ़ाई में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। परिवार में किसी सदस्य की सफलता से खुशी का माहौल रहेगा। शादीशुदा जीवन सुखद रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी। प्रॉपर्टी से जुड़े कामों में फायदा हो सकता है। यह सप्ताह संतुलन और प्रगति देने वाला रहेगा।

शुभ अंक: 11 | शुभ रंग: ऑरेंज

 

कर्क (21 जून – 22 जुलाई)

आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है और काम में प्रगति दिखेगी। पैसों पर आपका नियंत्रण बढ़ सकता है। पढ़ाई में ओवरकॉन्फिडेंस से बचना जरूरी है। व्यस्तता के बावजूद परिवार के लिए समय निकालना चाहिए। पार्टनर की भावनाओं को समझना जरूरी होगा। नियमित दिनचर्या से सेहत बेहतर होगी। प्रॉपर्टी से जुड़े मामले सुलझ सकते हैं। यात्रा भी सफल रह सकती है।

शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: पीच

 

सिंह (23 जुलाई – 22 अगस्त)

करियर में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिल सकते हैं। कोई नया आर्थिक समझौता फायदेमंद हो सकता है। पढ़ाई में सुधार होगा। परिवार के साथ समय बिताना जरूरी रहेगा। प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से बचें। संतुलित भोजन से सेहत अच्छी रहेगी। प्रॉपर्टी मिलने की संभावना है। सामाजिक जीवन व्यस्त रहेगा, इसलिए आराम भी जरूरी है।

शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: गोल्डन

 

कन्या (23 अगस्त – 22 सितंबर)

आपकी मेहनत और समझदारी से काम में सफलता मिलेगी। पुराने निवेश से लाभ होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पढ़ाई में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। घर का माहौल शांत और खुशहाल रहेगा। किसी करीबी की मदद करेंगे। मौसम से जुड़ी बीमारियों से बचाव करें। प्रॉपर्टी के कागज ध्यान से जांचें। यह सप्ताह विकास और संतुलन लेकर आएगा।ALSO READ: खप्पर योग से बदलेगी किस्मत: इन 4 राशियों पर बरसेगी सफलता और धन की वर्षा

शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: क्रीम

 

तुला (23 सितंबर – 22 अक्टूबर)

काम में नियमितता बनाए रखने से सफलता मिलेगी। पैसों से जुड़ा कोई अच्छा मौका मिल सकता है। पढ़ाई में धीरे-धीरे सुधार होगा। परिवार के साथ छोटी यात्रा हो सकती है। कोई दोस्ती प्यार में बदल सकती है। फिटनेस पर ध्यान देने से अच्छे परिणाम मिलेंगे। कुछ फैसले सोच-समझकर लेने होंगे।

शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: सिल्वर

 

वृश्चिक (23 अक्टूबर – 21 नवंबर)

इस सप्ताह आप अपने रुके हुए काम पूरे कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। पढ़ाई में मेहनत जरूरी होगी। परिवार के लोगों की भावनाओं का ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में भरोसा और गहराई बढ़ेगी। नई फिटनेस आदतें लाभ देंगी। यात्रा थोड़ी देरी से हो सकती है, लेकिन अच्छी रहेगी।

शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: डार्क रेड

 

धनु (22 नवंबर – 21 दिसंबर)

काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आप मेहनत से सब पूरा कर लेंगे। समझदारी से लिए गए फैसले आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। पढ़ाई का तरीका बदलना फायदेमंद रहेगा। परिवार के किसी सदस्य की समस्या सुलझाने में मदद करेंगे। प्रेम संबंधों में सुधार होगा। सेहत में भी सुधार दिखेगा। छोटी यात्रा मन को खुश करेगी।

शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: पर्पल

 

मकर (22 दिसंबर – 19 जनवरी)

आपकी मेहनत और लगन से कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। सुरक्षित निवेश से आर्थिक लाभ होगा। पढ़ाई में सफलता आत्मविश्वास बढ़ाएगी। परिवार में कोई बड़ा आयोजन हो सकता है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। सेहत अच्छी रहेगी। सामाजिक जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।

शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: ब्राउन

 

कुंभ (20 जनवरी – 18 फरवरी)

आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको पहचान या आर्थिक लाभ मिल सकता है। पढ़ाई में सफलता से आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। प्रेम का इजहार करने के लिए अच्छा समय है। सेहत में सुधार होगा। दोस्तों के साथ यात्रा का योग बन सकता है। प्रॉपर्टी विवाद सुलझ सकते हैं।

शुभ अंक: 17 | शुभ रंग: बेज

 

मीन (19 फरवरी – 20 मार्च)

आपके फैसले और अनुमान सही साबित होंगे, जिससे आपकी पहचान बढ़ेगी। नया बिजनेस लाभ दे सकता है। घर की समस्याएं सुलझेंगी और शांति बनी रहेगी। पढ़ाई में नए अवसर मिल सकते हैं। पार्टनर के मूड को समझना जरूरी होगा। सेहत के प्रति लापरवाही न करें। घर बदलने का योग बन सकता है। अच्छी योजना से काम आसान होगा।ALSO READ: खप्पर योग 2026: 4 राशियों पर मंडरा रहा बड़ा संकट, क्या आपकी राशि भी शामिल?

शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: येलो

लेखक के बारे में
पं. प्रेमकुमार शर्मा
ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा, रत्नशास्त्र व अंकशास्त्र.... और पढ़ें
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