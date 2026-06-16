Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 जून, 2026)

1. मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 17 June 2026: करियर: व्यापार में प्रतिद्वंदियों से आप आगे रहेंगे।
लव: पार्टनर के साथ बातचीत में शांत रहना बेहतर है।
धन: अचानक धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: गर्दन या कंधों में खिंचाव महसूस हो सकता है।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है।
लव: प्रेमीसंग किसी बात पर अनबन हो सकती है।
धन: निवेश के लिए दिन उत्तम है।
स्वास्थ्य: पेट खराब होने की आशंका है।
उपाय: मंदिर में मिश्री का दान करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: कार्यस्थल पर काम का बोझ बढ़ सकता है।
लव: जीवनसाथी के साथ समय बिताने से मामला सुलझेगा।
धन: प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की योजना बन सकती है।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करेंगे।
उपाय: गणेश जी को बेसन के लड्डू चढ़ाएं।
4. कर्क (Cancer)
करियर: कार्यक्षेत्र में आज का दिन बेहतरीन परिणाम देगा।
लव: पुराने पारिवारिक मतभेद सुलझेंगे।
धन: खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं, सोच-समझकर खर्च करें।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों के प्रति सचेत रहें।
उपाय: भगवान शिव का अभिषेक दूध से करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: व्यापार में आपकी नेतृत्व क्षमता निखरेगी।
लव: पार्टनर के प्रति अधिक संवेदनशील रहेंगे।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के प्रबल योग हैं।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन की समस्या हो सकती है।
6. कन्या (Virgo)
करियर: कार्यक्षेत्र में आज अच्छे प्रमोशन के योग हैं।
लव: प्रेमी के साथ छोटी यात्रा पर जा सकते हैं।
धन: आज किसी अजनबी को उधार देने से बचें।
स्वास्थ्य: योग और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
7. तुला (Libra)
करियर: कार्यक्षेत्र में आज कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है।
लव: दांपत्य तथा प्रेम जीवन सुखद रहेगा।
धन: आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: माइग्रेन या सिरदर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: छोटी कन्याओं को फल बांटें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: नौकरीपेशा को पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि का दिन है।
लव: बाहरी गुप्त संबंधों से बचें।
धन: शेयर बाजार या लॉटरी में धन लगाने से बचें।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है।
उपाय: हनुमान जी को चोला चढ़ाएं।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: छात्रों को विदेश से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है।
लव: आज आप काफी रोमांटिक मूड में रहेंगे।
धन: धन की बचत करने में सफल होंगे।
स्वास्थ्य: पीठ के निचले हिस्से में दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: मंदिर के पुजारी को पीले वस्त्र दान करें।
10. मकर (Capricorn)
करियर: नौकरी में जल्दबाजी में फैसला न लें।
लव: रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती हैं।
धन: पुराने कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है।
उपाय: पीपल के पेड़ के पास दीप जलाएं।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: राजनीति या प्रशासन से जुड़े लोगों के रुके हुए काम पूरे होंगे।
लव: पार्टनर के साथ डिनर पर जाने का प्लान बन सकता है।
धन: सुख-साधनों पर खर्च होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा।
स्वास्थ्य: पैरों में सूजन हो सकती है।
उपाय: बहते पानी में काले तिल प्रवाहित करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: कार्यस्थल की अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, तभी सफलता मिलेगी।
लव: लव पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा।
धन: धन का आगमन निरंतर बना रहेगा।
स्वास्थ्य: आज थकान की शिकायत हो सकती है।