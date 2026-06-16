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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 17 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

image among the stars, depicting the 12 zodiac signs and the daily horoscope message for 2026

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 17 June 2026: करियर: व्यापार में प्रतिद्वंदियों से आप आगे रहेंगे।
लव: पार्टनर के साथ बातचीत में शांत रहना बेहतर है।
धन: अचानक धन लाभ के योग हैं। 
स्वास्थ्य: गर्दन या कंधों में खिंचाव महसूस हो सकता है।
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है। 
लव: प्रेमीसंग किसी बात पर अनबन हो सकती है।
धन: निवेश के लिए दिन उत्तम है।
स्वास्थ्य: पेट खराब होने की आशंका है।
उपाय: मंदिर में मिश्री का दान करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यस्थल पर काम का बोझ बढ़ सकता है।
लव: जीवनसाथी के साथ समय बिताने से मामला सुलझेगा।
धन: प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की योजना बन सकती है।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करेंगे।
उपाय: गणेश जी को बेसन के लड्डू चढ़ाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में आज का दिन बेहतरीन परिणाम देगा।
लव: पुराने पारिवारिक मतभेद सुलझेंगे। 
धन: खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं, सोच-समझकर खर्च करें।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों के प्रति सचेत रहें।
उपाय: भगवान शिव का अभिषेक दूध से करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: व्यापार में आपकी नेतृत्व क्षमता निखरेगी।
लव: पार्टनर के प्रति अधिक संवेदनशील रहेंगे। 
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के प्रबल योग हैं।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन की समस्या हो सकती है।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: कार्यक्षेत्र में आज अच्छे प्रमोशन के योग हैं।
लव: प्रेमी के साथ छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। 
धन: आज किसी अजनबी को उधार देने से बचें।
स्वास्थ्य: योग और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
 

7. तुला (Libra)

करियर: कार्यक्षेत्र में आज कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है।
लव: दांपत्य तथा प्रेम जीवन सुखद रहेगा। 
धन: आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: माइग्रेन या सिरदर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: छोटी कन्याओं को फल बांटें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: नौकरीपेशा को पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि का दिन है।
लव: बाहरी गुप्त संबंधों से बचें।
धन: शेयर बाजार या लॉटरी में धन लगाने से बचें। 
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है।
उपाय: हनुमान जी को चोला चढ़ाएं।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: छात्रों को विदेश से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है।
लव: आज आप काफी रोमांटिक मूड में रहेंगे।
धन: धन की बचत करने में सफल होंगे।
स्वास्थ्य: पीठ के निचले हिस्से में दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: मंदिर के पुजारी को पीले वस्त्र दान करें।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: नौकरी में जल्दबाजी में फैसला न लें।
लव: रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती हैं।
धन: पुराने कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है।
उपाय: पीपल के पेड़ के पास दीप जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: राजनीति या प्रशासन से जुड़े लोगों के रुके हुए काम पूरे होंगे।
लव: पार्टनर के साथ डिनर पर जाने का प्लान बन सकता है।
धन: सुख-साधनों पर खर्च होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा।
स्वास्थ्य: पैरों में सूजन हो सकती है।
उपाय: बहते पानी में काले तिल प्रवाहित करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल की अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, तभी सफलता मिलेगी। 
लव: लव पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा। 
धन: धन का आगमन निरंतर बना रहेगा। 
स्वास्थ्य: आज थकान की शिकायत हो सकती है।
उपाय: गरीब बच्चों को स्टेशनरी का सामान दान करें।ALSO READ: Monsoon 2026 Prediction: मानसून 2026 को लेकर बड़ी भविष्यवाणी, जानिए क्या कहते हैं ग्रह-नक्षत्र
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