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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 (17:48 IST)

मेष राशि में बुध का गोचर: 12 राशियों पर क्या पड़ेगा असर, जानें किसकी बदलेगी किस्मत

Mercury Transit in Aries
Mercury Transit in Aries: ग्रहों के राजकुमार बुध अपनी चाल बदलने जा रहे हैं! 30 अप्रैल 2026 की अलसुबह (06:38 AM) बुध महाराज शनि के साये से मुक्त होकर मंगल की राशि मेष में प्रवेश करेंगे। यहाँ वे सूर्य और मंगल के साथ मिलकर एक शक्तिशाली युति बनाएंगे। संचार, बुद्धि और व्यापार के कारक बुध का यह गोचर आपकी राशि पर क्या रंग खिलाएगा?
 

1. मेष राशि: व्यक्तित्व में निखार और सेहत पर वार

आपकी ही राशि (लग्न) में बुध का आगमन हो रहा है। यहाँ बुध 'दिग्बल' पाकर आपको गजब की वाकपटुता देंगे।
क्या होगा खास: आपकी बातें लोगों को प्रभावित करेंगी। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा।
सावधानी: बुध यहाँ छठे भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए वायरल इन्फेक्शन या पाचन संबंधी समस्या परेशान कर सकती है। जीवनसाथी के साथ संवाद स्पष्ट रखें।
 

2. वृषभ राशि: खर्चों की बढ़त और मन की बेचैनी

बुध आपके लिए सबसे शुभ ग्रहों में से एक हैं, लेकिन वे अब आपके 12वें (व्यय) भाव में जा रहे हैं।
क्या होगा खास: सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ेगा। मन में अज्ञात बेचैनी रह सकती है।
टिप: जल्दबाजी में बड़े निवेश से बचें। योग और ध्यान आपको सही दिशा दिखाएंगे।
 

3. मिथुन राशि: मुनाफे की बरसात और बढ़ेगा सामाजिक दायरा

आपके राशि स्वामी अब 11वें (लाभ) भाव में गोचर करेंगे। यह आपके लिए 'गोल्डन पीरियड' जैसा है।
क्या होगा खास: करियर में प्रमोशन या आय वृद्धि के प्रबल योग हैं। दोस्तों के साथ नेटवर्किंग से भविष्य के रास्ते खुलेंगे।
टिप: अपनी पहचान बनाने का यह सही समय है, इसे हाथ से न जाने दें।
 

4. कर्क राशि: वर्क-लाइफ बैलेंस और करियर में चमक

बुध आपके 10वें (कर्म) भाव में आ रहे हैं। यह आपके पेशेवर जीवन के लिए एक बूस्टर डोज़ है।
क्या होगा खास: ऑफिस में आपकी मैनेजमेंट स्किल्स की तारीफ होगी। व्यापार में नई डील्स फाइनल हो सकती हैं।
सावधानी: काम का दबाव अचानक बढ़ सकता है, मानसिक रूप से तैयार रहें।
 

5. सिंह राशि: भाग्य का साथ और धन की वृद्धि

आपके लिए बुध धन और लाभ के स्वामी होकर 9वें (भाग्य) भाव में बैठेंगे।
क्या होगा खास: किस्मत का सितारा बुलंद होगा। कोई नया हुनर सीखने या उच्च शिक्षा के लिए यह समय शानदार है।
टिप: लंबी अवधि के निवेश के बारे में सोचें, भविष्य में बड़ा लाभ मिलेगा।
 

6. कन्या राशि: अचानक बदलाव और शोध का समय

राशि स्वामी का 8वें (अष्टम) भाव में जाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
क्या होगा खास: काम में अचानक अनिश्चितता आ सकती है। कोई नया और गुप्त प्रोजेक्ट मिल सकता है।
सावधानी: सेहत का ध्यान रखें। तनाव कम करने के लिए हरी घास पर चलना और प्रकृति के करीब रहना आपके लिए औषधि का काम करेगा।
 

7. तुला राशि: साझेदारी में लाभ और मधुर संबंध

बुध आपके 7वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो साझेदारी और विवाह का स्थान है।
क्या होगा खास: जीवनसाथी के साथ रिश्ते गहरे होंगे। अगर कोई बिजनेस पार्टनरशिप सोच रहे हैं, तो भाग्य का साथ मिलेगा।
सावधानी: पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें और स्पष्ट बातचीत करें।
 

8. वृश्चिक राशि: शत्रुओं पर विजय और स्वास्थ्य में सुधार

बुध आपके 6ठें भाव में जा रहे हैं। यहाँ बुध की स्थिति आपको शत्रुओं से निपटने में मदद करेगी।
क्या होगा खास: पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिनचर्या बेहतर होगी।
सावधानी: सहकर्मियों पर आँख मूंदकर भरोसा न करें, कूटनीति से काम लें।
 

9. धनु राशि: रोमांस और करियर का नया मोड़

बुध आपके 5वें (संतान व प्रेम) भाव में गोचर करेंगे।
क्या होगा खास: जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में प्रेम की दस्तक हो सकती है। छात्रों के लिए, विशेषकर गणित और भाषा के क्षेत्र में, यह गोचर शानदार है।
सावधानी: वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे के हस्तक्षेप से बचें।
 

10. मकर राशि: घर में सुख और करियर में चुनौती

बुध आपके 4थे (सुख) भाव में आ रहे हैं। यहाँ बुध का होना मिश्रित परिणाम देगा।
क्या होगा खास: घर में धार्मिक आयोजन या साज-सज्जा का माहौल रहेगा।
सावधानी: माता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। ऑफिस में अपने 'कम्फर्ट ज़ोन' से बाहर निकलकर खुद को साबित करना होगा।
 

11. कुंभ राशि: साहस में वृद्धि और धार्मिक यात्राएं

बुध आपके 3रे भाव में गोचर करेंगे, जो संवाद और पराक्रम का भाव है।
क्या होगा खास: आपकी लेखन और बात करने की कला निखरेगी। छोटी दूरी की धार्मिक यात्राएं आपको तरोताजा कर देंगी।
टिप: अपनी योजनाओं को डायरी में लिखें, इससे स्पष्टता आएगी।
 

12. मीन राशि: धन संचय और वाणी का जादू

बुध आपके 2रे (धन) भाव में प्रवेश कर रहे हैं।
क्या होगा खास: परिवार में वृद्धि और आर्थिक बचत के योग हैं। जीवनसाथी के माध्यम से भी धन लाभ हो सकता है।
सावधानी: अचानक आने वाले बदलावों के लिए तैयार रहें। ज्योतिष या रहस्यमयी विषयों में रुचि बढ़ सकती है।
 
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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