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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (30 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 30 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल का सुंदर फोटो

1. मेष (Aries)

 
Today 30 April horoscope in Hindi 2026 : करियर: इस दिन आपको कार्यस्थल पर सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में समझदारी बनाए रखें।
धन: धन में बढ़ोतरी के संकेत हैं, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: आज हल्की-फुल्की समस्याएं हो सकती हैं, ध्यान रखें।
उपाय: दिन की शुरुआत में सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें।ALSO READ: Amarnath yatra 2026: कैसे और कब प्रारंभ हुई अमरनाथ यात्रा?
 

2. वृषभ (Taurus)

 
करियर: कार्य में सफलता का समय है, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है, समझदारी से काम लें।
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी, सोच-समझकर निवेश करें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें, नियमित व्यायाम करें।
उपाय: गणेश जी की पूजा करें और लड्डू का भोग अर्पित करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

 
करियर: कार्यस्थल पर कुछ अड़चनें आ सकती हैं, धैर्य रखें।
लव: रिश्तों में नई ऊर्जा का संचार होगा।
धन: खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन आय भी अच्छी रहेगी।
स्वास्थ्य: खुद को तरोताजा रखने के लिए आराम करें।
उपाय: हनुमान जी के मंत्र का जाप करें।
 

4. कर्क (Cancer)

 
करियर: काम में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जो लाभकारी होगी।
लव: आज आप अपने प्रिय के साथ समय बिता सकते हैं।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: सफेद वस्त्र पहनें और आज भगवान शिव का ध्यान करें।
 

5. सिंह (Leo)

 
करियर: कार्य में कुछ प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन आप विजयी होंगे।
लव: अपने प्रेमी/प्रेमिका से मेलजोल बढ़ाएं, कोई गलतफहमी हो सकती है।
धन: धन का अच्छा संचार होगा, पुराने निवेश का लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: सामान्य स्वास्थ्य रहेगा, ध्यान रखें।
उपाय: श्री लक्ष्मी मंत्र का जप करें।ALSO READ: Narasimha jayanti 2026: नृसिंह भगवान के बारे में 5 अनसुने रहस्य
 

6. कन्या (Virgo)

 
करियर: नई योजनाओं पर काम करने का समय है, सफलता मिलने की संभावना।
लव: आज अपने रिश्ते को लेकर कुछ निर्णय ले सकते हैं।
धन: धन से संबंधित मामले सुलझ सकते हैं।
स्वास्थ्य: सेहत में सुधार होगा।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

 

7. तुला (Libra)

 
करियर: कार्यस्थल पर कुछ अड़चनें आ सकती हैं, संयम बनाए रखें।
लव: प्रियजन से बातचीत में हल्की सी दूरियां आ सकती हैं।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, कोई नया निवेश न करें।
स्वास्थ्य: ध्यान और योग करें।
उपाय: घर के मुख्य द्वार पर दीपक रखें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: इस दिन कार्य में स्थिरता मिलेगी, कोई बड़ा अवसर मिल सकता है।
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा।
धन: व्यावसायिक मामले अच्छे रहेंगे, धन का लाभ होगा।
स्वास्थ्य: सेहत में सुधार होगा।
उपाय: काले तिल का दान करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

 
करियर: आज कार्य में बदलाव की संभावना हो सकती है।
लव: रिश्तों में समझदारी से काम लें, छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दें।
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: सेहत का ध्यान रखें, थोड़ी थकान हो सकती है।
उपाय: श्री कृष्ण की पूजा करें।
 

10. मकर (Capricorn)

 
करियर: इस दिन आपको कार्य में अच्छा परिणाम मिलेगा।
लव: प्यार और समझदारी के साथ रिश्तों में आगे बढ़ें।
धन: धन लाभ के संकेत हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से फिट रहेंगे।
उपाय: पीपल के पेड़ की पूजा करें।
 

11. कुम्भ (Aquarius)

 
करियर: काम में नई दिशा मिलेगी, उत्साहित रहें।
लव: प्रेम संबंधों में कुछ परेशानियां हो सकती हैं।
धन: धन लाभ के अच्छे संकेत हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक स्थिति में कुछ उतार-चढ़ाव हो सकता है।
उपाय: बड़ों का आशीर्वाद लें।
 

12. मीन (Pisces)

 
करियर: इस दिन कुछ नई पेशेवर गतिविधियां हो सकती हैं।
लव: प्रेम संबंधों में समर्पण और समझ बढ़ेगी।
धन: धन की स्थिति स्थिर रहेगी।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से स्फूर्ति बनी रहेगी।
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