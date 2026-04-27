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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : सोमवार, 27 अप्रैल 2026 (10:23 IST)

मीन राशि में 5 ग्रहों की बड़ी हलचल: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, क्या आपकी राशि है शामिल?

meen rahi me chaturgrahi yog
meen rahi me chaturgrahi yog
ब्रह्मांड में इस समय एक बड़ी हलचल मची है। मीन राशि (गुरु की शरण और जल तत्व) में बुध, मंगल, शनि, राहु और नेपच्यून की जुगलबंदी चल रही है। हालांकि मंगल-शनि की भिड़ंत थोड़ी मानसिक खींचतान दे सकती है, लेकिन यह 'कॉस्मिक रीयूनियन' आध्यात्मिक और आर्थिक तरक्की के नए रास्ते खोल रहा है। अगले 15 दिन इन 5 राशियों के लिए किसी 'गोल्डन पीरियड' से कम नहीं हैं।
 

1. वृषभ राशि (Taurus): "छप्पर फाड़ कमाई"

आपके लिए यह ग्रहों की फौज Income House में बैठी है।
क्या मिलेगा? पुराने अटके हुए निवेश (Investments) अब मोटा रिटर्न देंगे। कमाई के एक नहीं, कई नए रास्ते खुलने वाले हैं।
बोनस: समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा और परिवार के बड़ों का भरपूर साथ मिलेगा।
 

2. मिथुन राशि (Gemini): "करियर की ऊंची उड़ान"

यह योग आपके दशम भाव (Career) को चार्ज कर रहा है।
क्या मिलेगा? अगर जॉब बदलने की सोच रहे हैं या प्रमोशन का इंतजार है, तो समझो काम हो गया! ऑफिस में आप 'स्टार' बनकर उभरेंगे।
बोनस: बिजनेस करने वालों के हाथ कोई बहुत बड़ी और मुनाफे वाली डील लगने वाली है।
 

3. कर्क राशि (Cancer): "किस्मत का फुल सपोर्ट"

भाग्य स्थान (9th House) में बना यह योग आपके 'गुड लक' को एक्टिवेट कर चुका है।
क्या मिलेगा? जो काम महीनों से रुके थे, वे अब खुद-ब-खुद बनने लगेंगे। लंबी दूरी की यात्राएं और तीर्थ दर्शन के योग हैं।
बोनस: स्टूडेंट्स के लिए विदेश जाकर पढ़ने या हायर एजुकेशन का सपना पूरा होने का सही समय है।
 

4. वृश्चिक राशि (Scorpio): "क्रिएटिविटी और कैश"

आपकी राशि के लिए यह योग खुशियों और रचनात्मकता के भाव में है।
क्या मिलेगा? अगर आप आर्ट, राइटिंग या डिजाइनिंग से जुड़े हैं, तो आपको बड़ा ब्रेक मिल सकता है। अचानक धन लाभ (जैसे शेयर मार्केट) के तगड़े चांस हैं।
बोनस: लव लाइफ में चल रही परेशानियां खत्म होंगी और रिश्तों में नई ताजगी आएगी।
 

5. मीन राशि (Pisces): "मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन"

चूंकि ये सभी ग्रह आपकी अपनी ही राशि में हैं, इसलिए सबसे बड़ा बदलाव आप खुद महसूस करेंगे।
क्या मिलेगा? पुरानी सेहत से जुड़ी समस्याओं का अंत होगा और गजब का कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। आप पहले से ज्यादा शांत और फोकस्ड रहेंगे।
बोनस: पार्टनरशिप के कामों में जबरदस्त तरक्की होगी और जीवनसाथी के साथ रिश्ते गहरे होंगे।
 
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