Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (01 मई, 2026) दैनिक राशिफल: 01 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 01 May 2026: करियर: आज कार्यक्षेत्र में तेजी आएगी, नए अवसर मिल सकते हैं।

लव: रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी।

धन: धन लाभ के संकेत हैं।

स्वास्थ्य: सेहत में ऊर्जा अच्छी बनी रहेगी।

वृषभ (Taurus)

करियर: मेहनत का अच्छा परिणाम रहेगा।

लव: पार्टनर के साथ समय सुखद बीतेगा।

धन: अचानक खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: हल्की थकान हो सकती है।

उपाय: सफेद वस्त्र का दान करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: नए अवसर मिलेंगे, निर्णय सोच-समझकर लें।

लव: किसी पुराने महिला मित्र से मुलाकात संभव है।

धन: कारोबार में निवेश में लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: आज मानसिक तनाव से बचें।

उपाय: गणेश जी की पूजा करें।

कर्क (Cancer)

करियर: कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी के योग बन रहे हैं।

लव: प्रेमी के साथ समय अच्छा बीतेगा।

धन: संतान के आय में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य: खुद का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

उपाय: गाय के दूध का दान करें।

सिंह (Leo)

करियर: करियर में नेतृत्व क्षमता से सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम जीवन बहुत सुखद रहेगा।

धन: धन लाभ के अवसर बनेंगे।

स्वास्थ्य: फिट और ऊर्जावान बने रहेंगे।

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर: कार्यस्थल पर काम का अतिरिक्त दबाव रहेगा।

लव: रिश्तों में समझदारी जरूरी है, धैर्य बनाए रखें।

धन: कारोबारी बढ़ते खर्च नियंत्रित रखें।

स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।

तुला (Libra)

करियर: कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा।

लव: प्रेमीसंग रोमांटिक समय बितेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।

स्वास्थ्य: दिन सेहत के लिहाज से सामान्य रहेगा।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कारोबार से सफलता के नए अवसर मिल सकते हैं।

लव: प्रेमीसंग रिश्तों में सुधार होगा।

धन: व्यापार से अचानक धन लाभ संभव है।

स्वास्थ्य: अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

उपाय: आज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

धनु (Sagittarius)

करियर: कार्यस्थल की नई योजनाओं में सफलता मिलेगी।

लव: लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलेगा।

धन: आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।

उपाय: पीले फल दान करें।

मकर (Capricorn)

करियर: आपको कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी।

लव: प्रेम रिश्तों में आपसी समझ बढ़ेगी।

धन: फालतू खर्च कम रहेंगे।

स्वास्थ्य: सेहत के लिए दिन अच्छा रहेगा।

उपाय: शनिदेव को तेल अर्पित करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं।

लव: प्रेम रिश्तों में उतार-चढ़ाव रहेगा।

धन: आज निवेश सोच-समझकर करें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।

उपाय: जरूरतमंदों की मदद करें।

मीन (Pisces)

करियर: करियर में मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा।

लव: प्रेम जीवन खुशहाल रहेगा।

धन: अच्छे धन लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।