Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (01 मई, 2026)

मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 01 May 2026: करियर: आज कार्यक्षेत्र में तेजी आएगी, नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी।
धन: धन लाभ के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: सेहत में ऊर्जा अच्छी बनी रहेगी।
वृषभ (Taurus)
करियर: मेहनत का अच्छा परिणाम रहेगा।
लव: पार्टनर के साथ समय सुखद बीतेगा।
धन: अचानक खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: हल्की थकान हो सकती है।
उपाय: सफेद वस्त्र का दान करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: नए अवसर मिलेंगे, निर्णय सोच-समझकर लें।
लव: किसी पुराने महिला मित्र से मुलाकात संभव है।
धन: कारोबार में निवेश में लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: आज मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: गणेश जी की पूजा करें।
कर्क (Cancer)
करियर: कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी के योग बन रहे हैं।
लव: प्रेमी के साथ समय अच्छा बीतेगा।
धन: संतान के आय में वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: खुद का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: गाय के दूध का दान करें।
सिंह (Leo)
करियर: करियर में नेतृत्व क्षमता से सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन बहुत सुखद रहेगा।
धन: धन लाभ के अवसर बनेंगे।
स्वास्थ्य: फिट और ऊर्जावान बने रहेंगे।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
कन्या (Virgo)
करियर: कार्यस्थल पर काम का अतिरिक्त दबाव रहेगा।
लव: रिश्तों में समझदारी जरूरी है, धैर्य बनाए रखें।
धन: कारोबारी बढ़ते खर्च नियंत्रित रखें।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
तुला (Libra)
करियर: कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा।
लव: प्रेमीसंग रोमांटिक समय बितेगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: दिन सेहत के लिहाज से सामान्य रहेगा।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कारोबार से सफलता के नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: प्रेमीसंग रिश्तों में सुधार होगा।
धन: व्यापार से अचानक धन लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
उपाय: आज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
धनु (Sagittarius)
करियर: कार्यस्थल की नई योजनाओं में सफलता मिलेगी।
लव: लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलेगा।
धन: आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।
उपाय: पीले फल दान करें।
मकर (Capricorn)
करियर: आपको कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी।
लव: प्रेम रिश्तों में आपसी समझ बढ़ेगी।
धन: फालतू खर्च कम रहेंगे।
स्वास्थ्य: सेहत के लिए दिन अच्छा रहेगा।
उपाय: शनिदेव को तेल अर्पित करें।
कुंभ (Aquarius)
करियर: कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: प्रेम रिश्तों में उतार-चढ़ाव रहेगा।
धन: आज निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: जरूरतमंदों की मदद करें।
मीन (Pisces)
करियर: करियर में मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा।
लव: प्रेम जीवन खुशहाल रहेगा।
धन: अच्छे धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।