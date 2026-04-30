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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (01 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 01 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल का कलरफुल फोटो

मेष (Aries)

 
Today Horoscope Rashifal 01 May 2026: करियर: आज कार्यक्षेत्र में तेजी आएगी, नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी।
धन: धन लाभ के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: सेहत में ऊर्जा अच्छी बनी रहेगी।
उपाय: हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें।ALSO READ: बंगाल चुनाव 2026: BJP की जीत पर क्यों मच सकता है बवाल? ज्योतिषीय संकेत
 

वृषभ (Taurus)

 
करियर: मेहनत का अच्छा परिणाम रहेगा। 
लव: पार्टनर के साथ समय सुखद बीतेगा।
धन: अचानक खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: हल्की थकान हो सकती है।
उपाय: सफेद वस्त्र का दान करें।
 

मिथुन (Gemini)

 
करियर: नए अवसर मिलेंगे, निर्णय सोच-समझकर लें।
लव: किसी पुराने महिला मित्र से मुलाकात संभव है।
धन: कारोबार में निवेश में लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: आज मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: गणेश जी की पूजा करें।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी के योग बन रहे हैं।
लव: प्रेमी के साथ समय अच्छा बीतेगा।
धन: संतान के आय में वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: खुद का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: गाय के दूध का दान करें।
 

सिंह (Leo)

 
करियर: करियर में नेतृत्व क्षमता से सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन बहुत सुखद रहेगा।
धन: धन लाभ के अवसर बनेंगे।
स्वास्थ्य: फिट और ऊर्जावान बने रहेंगे।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 

कन्या (Virgo)

 
करियर: कार्यस्थल पर काम का अतिरिक्त दबाव रहेगा।
लव: रिश्तों में समझदारी जरूरी है, धैर्य बनाए रखें।
धन: कारोबारी बढ़ते खर्च नियंत्रित रखें।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
 

तुला (Libra)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा।
लव: प्रेमीसंग रोमांटिक समय बितेगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: दिन सेहत के लिहाज से सामान्य रहेगा।
 

वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: कारोबार से सफलता के नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: प्रेमीसंग रिश्तों में सुधार होगा।
धन: व्यापार से अचानक धन लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
उपाय: आज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
 

धनु (Sagittarius)

 
करियर: कार्यस्थल की नई योजनाओं में सफलता मिलेगी।
लव: लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलेगा।
धन: आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।
उपाय: पीले फल दान करें।
 

मकर (Capricorn)

 
करियर: आपको कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी।
लव: प्रेम रिश्तों में आपसी समझ बढ़ेगी।
धन: फालतू खर्च कम रहेंगे।
स्वास्थ्य: सेहत के लिए दिन अच्छा रहेगा।
उपाय: शनिदेव को तेल अर्पित करें।
 

कुंभ (Aquarius)

 
करियर: कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: प्रेम रिश्तों में उतार-चढ़ाव रहेगा।
धन: आज निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: जरूरतमंदों की मदद करें।
 

मीन (Pisces)

 
करियर: करियर में मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा।
लव: प्रेम जीवन खुशहाल रहेगा।
धन: अच्छे धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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