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Written By राजश्री कासलीवाल

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 जुलाई, 2026)

दैनिक राशिफल: 10 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Beautiful images of the 12 zodiac signs—from Aries to Pisces—along with a view of the daily horoscope message for 2026
Written By: राजश्री कासलीवाल
Publish: Fri, 10 Jul 2026 (07:02 IST) Updated: Thu, 9 Jul 2026 (14:45 IST)
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मेष राशि (Aries)

Today 10 July 2026 horoscope in Hindi : करियर: आज कार्यक्षेत्र में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। अटके हुए काम गति पकड़ेंगे। टीम के सदस्यों के साथ आपका तालमेल बेहतरीन रहेगा।
लव: प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा। शादीशुदा जातक जीवनसाथी के साथ डिनर या मूवी का प्लान बना सकते हैं।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सुख-सुविधा और सौंदर्य से जुड़ी चीजों पर धन खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। आज आप मानसिक रूप से काफी शांति और खुशी महसूस करेंगे।
 

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: व्यापार में नई डील हो सकती है। आज का दिन कला, फैशन, मीडिया और ग्लैमर से जुड़े लोगों के लिए बंपर सफलता लेकर आएगा। 
लव: पार्टनर के साथ आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी खास व्यक्ति का आगमन हो सकता है।
धन: धन लाभ के नए स्रोत खुलेंगे। पुराना किया गया कोई निवेश आज बड़ा मुनाफा दे सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। चेहरे पर एक अलग चमक और चमक महसूस होगी।
उपाय: शुक्रवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र पहनें और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें।
 

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: ऑफिस में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। अपनी योजनाओं को किसी के साथ समय से पहले साझा न करें।
लव: जीवनसाथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर अनबन हो सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखें।
धन: पैसों के मामले में हाथ थोड़ा तंग रह सकता है। अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं और बजट का पालन करें।
स्वास्थ्य: काम के दबाव के कारण मानसिक तनाव या अनिद्रा की समस्या हो सकती है। ध्यान करें।
उपाय: किसी मंदिर में जाकर माता लक्ष्मी के चरणों में गुलाब का इत्र अर्पित करें।
 

कर्क राशि (Cancer)

करियर: नौकरीपेशा लोगों को आज अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। सहकर्मियों और सीनियर्स का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। 
लव: पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। जीवनसाथी के सहयोग से कोई बड़ा घरेलू काम आज आसानी से पूरा हो जाएगा।
धन: व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जिससे बैंक बैलेंस बढ़ेगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन ठंडी चीजों के सेवन से बचें।
उपाय: शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं।
 

सिंह राशि (Leo)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी लीडरशिप और मैनेजमेंट की तारीफ होगी। नए प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी मिल सकती है। सरकारी काम आज पूरे होंगे।
लव: लव लाइफ में खुशहाली रहेगी। पार्टनर से कोई खूबसूरत सरप्राइज या गिफ्ट मिल सकता है।
धन: आय के नए साधन बनेंगे। जमीन या वाहन खरीदने की दिशा में की जा रही बातचीत सफल हो सकती है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। पुराने किसी शारीरिक दर्द से आज बड़ी राहत मिल सकती है।
उपाय: माता लक्ष्मी की आरती करें और उन्हें गुलाबी रंग के फूल चढ़ाएं।
 

कन्या राशि (Virgo)

करियर: व्यापारियों के लिए आज का दिन लंबी दूरी की व्यावसायिक यात्रा लेकर आ सकता है, जो भविष्य में फायदेमंद होगी। नौकरीपेशा लोगों को आज थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है।
लव: पार्टनर के साथ रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी। आपसी विश्वास और आपसी समझ में बढ़ोतरी होगी।
धन: आर्थिक मामलों में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें। निवेश करते समय कागजात अच्छी तरह जांच लें।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या सिरदर्द की शिकायत हो सकती है। मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल कम करें।
उपाय: शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को सफेद रंग की मिठाई (जैसे रसगुल्ला या खीर) बांटें।
 

तुला राशि (Libra)

करियर: आज का दिन तरक्की के नए रास्ते खोलेगा। रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच मिल सकता है।
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का मूड बन सकता है।
धन: धन लाभ के मजबूत योग हैं। भौतिक सुख-सुविधाओं की चीजों पर आज अच्छा खासा धन खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आज आप खुद को काफी एक्टिव और पॉजिटिव महसूस करेंगे।
उपाय: माता लक्ष्मी के मंत्र 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद' का जाप करें।
 

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में आज आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सहकर्मियों के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकता है, शांत रहें।
लव: लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। आपकी कोई बात उन्हें ठेस पहुंचा सकती है।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। उधार लेन-देन से आज पूरी तरह दूर रहें, पैसा फंसने की आशंका है।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे एसिडिटी या अपच परेशान कर सकती हैं। बाहर के तैलीय खाने से परहेज करें।
उपाय: शुक्रवार की शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करें और कपूर जलाएं।ALSO READ: Yogini Ekadashi 2026: योगिनी एकादशी का व्रत कैसे रखें और जानिए मुहूर्त, पूजा विधि एवं पारण का समय
 

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: विद्यार्थियों और युवाओं को आज इंटरव्यू या प्रतियोगी परीक्षा में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। दिन बड़ी सफलता लेकर आ सकता है। 
लव: पारिवारिक माहौल बहुत खुशनुमा रहेगा। घर के बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और पार्टनर के साथ बॉन्डिंग मजबूत होगी।
धन: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। आकस्मिक धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: सेहत के लिहाज से दिन उत्तम है। माता-पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा।
उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें और गाय को आटे की लोई में गुड़ रखकर खिलाएं।
 

मकर राशि (Capricorn)

करियर: आज ऑफिस में पेंडिंग कामों को आज ही निपटाने का प्रयास करें। काम का बोझ थोड़ा ज्यादा रह सकता है, जिससे शाम तक शारीरिक थकान महसूस होगी। 
लव: जीवनसाथी का मूड आज थोड़ा उखड़ा हुआ रह सकता है, उन्हें समय दें और समझने की कोशिश करें।
धन: धन का आगमन ठीक रहेगा, लेकिन पुराना कोई कर्ज चुकाने में बड़ी रकम खर्च हो सकती है।
स्वास्थ्य: हड्डियों या जोड़ों में हल्का दर्द उभर सकता है। भारी वजन उठाने से बचें।
उपाय: शिवलिंग पर दूध और मिश्री अर्पित करें।
 

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: पार्टनरशिप में बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन बंपर मुनाफा लेकर आएगा। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो आज अच्छे अवसर मिल सकते हैं।
लव: नए रिश्ते की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है। पार्टनर के साथ आपसी समझ और रोमांस दोनों में बढ़ोतरी होगी।
धन: आर्थिक पक्ष बेहद मजबूत रहेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद आज आपके पक्ष में सुलझ सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य आम तौर पर अच्छा रहेगा। शाम को खुद को काफी रिलैक्स महसूस करेंगे।
उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद चंदन और लाल चुनरी अर्पित करें।
 

मीन राशि (Pisces)

करियर: आज अध्यात्म और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। ऑफिस में आपके काम और आपकी ईमानदारी की सराहना होगी।
लव: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है जिससे पूरे घर में उत्साह का माहौल होगा।
धन: पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी। आज आप भविष्य के लिए कोई बड़ी बचत योजना या निवेश शुरू कर सकते हैं।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। योग या प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
उपाय: शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद को चावल, चीनी या दूध का दान करें।ALSO READ: Halharini Amavasya: हलहारिणी अमावस्या पर किए जाने वाले पितृ दोष निवारण के 10 विशेष उपाय
लेखक के बारे में
राजश्री कासलीवाल
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