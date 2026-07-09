सम्बंधित जानकारी
- सावन में शनि-गुरु की बदली चाल, इन 3 राशियों पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा
- अगले 5 महीनों में 4 ग्रहों के गोचर से इन 5 राशियों को मिल सकता है बड़ा लाभ
- 01 अगस्त तक सिंह राशि में शुक्र, इन 5 राशियों पर रहेगी किस्मत की खास मेहरबानी
- आज से भद्र राजयोग शुरू, 5 राशियों के लिए कर्म और भाग्य के फल मिलने का खुलेगा ताला
- शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन: इन 5 राशियों को मिल सकता है अचानक धन लाभ और करियर में तरक्की
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 जुलाई, 2026)
दैनिक राशिफल: 10 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष राशि (Aries)
Today 10 July 2026 horoscope in Hindi : करियर: आज कार्यक्षेत्र में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। अटके हुए काम गति पकड़ेंगे। टीम के सदस्यों के साथ आपका तालमेल बेहतरीन रहेगा।
लव: प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा। शादीशुदा जातक जीवनसाथी के साथ डिनर या मूवी का प्लान बना सकते हैं।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सुख-सुविधा और सौंदर्य से जुड़ी चीजों पर धन खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। आज आप मानसिक रूप से काफी शांति और खुशी महसूस करेंगे।
उपाय: माता लक्ष्मी को मिश्री और मखाने का भोग लगाएं।ALSO READ: Weekly Horoscope 06 to 12 July 2026: 06 से 12 जुलाई तक कैसा रहेगा आपका सप्ताह? शॉर्ट में पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: व्यापार में नई डील हो सकती है। आज का दिन कला, फैशन, मीडिया और ग्लैमर से जुड़े लोगों के लिए बंपर सफलता लेकर आएगा।
लव: पार्टनर के साथ आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी खास व्यक्ति का आगमन हो सकता है।
धन: धन लाभ के नए स्रोत खुलेंगे। पुराना किया गया कोई निवेश आज बड़ा मुनाफा दे सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। चेहरे पर एक अलग चमक और चमक महसूस होगी।
उपाय: शुक्रवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र पहनें और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें।
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: ऑफिस में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। अपनी योजनाओं को किसी के साथ समय से पहले साझा न करें।
लव: जीवनसाथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर अनबन हो सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखें।
धन: पैसों के मामले में हाथ थोड़ा तंग रह सकता है। अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं और बजट का पालन करें।
स्वास्थ्य: काम के दबाव के कारण मानसिक तनाव या अनिद्रा की समस्या हो सकती है। ध्यान करें।
उपाय: किसी मंदिर में जाकर माता लक्ष्मी के चरणों में गुलाब का इत्र अर्पित करें।
कर्क राशि (Cancer)
करियर: नौकरीपेशा लोगों को आज अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। सहकर्मियों और सीनियर्स का पूरा सहयोग प्राप्त होगा।
लव: पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। जीवनसाथी के सहयोग से कोई बड़ा घरेलू काम आज आसानी से पूरा हो जाएगा।
धन: व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जिससे बैंक बैलेंस बढ़ेगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन ठंडी चीजों के सेवन से बचें।
उपाय: शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं।
सिंह राशि (Leo)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी लीडरशिप और मैनेजमेंट की तारीफ होगी। नए प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी मिल सकती है। सरकारी काम आज पूरे होंगे।
लव: लव लाइफ में खुशहाली रहेगी। पार्टनर से कोई खूबसूरत सरप्राइज या गिफ्ट मिल सकता है।
धन: आय के नए साधन बनेंगे। जमीन या वाहन खरीदने की दिशा में की जा रही बातचीत सफल हो सकती है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। पुराने किसी शारीरिक दर्द से आज बड़ी राहत मिल सकती है।
उपाय: माता लक्ष्मी की आरती करें और उन्हें गुलाबी रंग के फूल चढ़ाएं।
कन्या राशि (Virgo)
करियर: व्यापारियों के लिए आज का दिन लंबी दूरी की व्यावसायिक यात्रा लेकर आ सकता है, जो भविष्य में फायदेमंद होगी। नौकरीपेशा लोगों को आज थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है।
लव: पार्टनर के साथ रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी। आपसी विश्वास और आपसी समझ में बढ़ोतरी होगी।
धन: आर्थिक मामलों में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें। निवेश करते समय कागजात अच्छी तरह जांच लें।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या सिरदर्द की शिकायत हो सकती है। मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल कम करें।
उपाय: शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को सफेद रंग की मिठाई (जैसे रसगुल्ला या खीर) बांटें।
तुला राशि (Libra)
करियर: आज का दिन तरक्की के नए रास्ते खोलेगा। रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच मिल सकता है।
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का मूड बन सकता है।
धन: धन लाभ के मजबूत योग हैं। भौतिक सुख-सुविधाओं की चीजों पर आज अच्छा खासा धन खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आज आप खुद को काफी एक्टिव और पॉजिटिव महसूस करेंगे।
उपाय: माता लक्ष्मी के मंत्र 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद' का जाप करें।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: कार्यक्षेत्र में आज आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सहकर्मियों के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकता है, शांत रहें।
लव: लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। आपकी कोई बात उन्हें ठेस पहुंचा सकती है।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। उधार लेन-देन से आज पूरी तरह दूर रहें, पैसा फंसने की आशंका है।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे एसिडिटी या अपच परेशान कर सकती हैं। बाहर के तैलीय खाने से परहेज करें।
उपाय: शुक्रवार की शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करें और कपूर जलाएं।ALSO READ: Yogini Ekadashi 2026: योगिनी एकादशी का व्रत कैसे रखें और जानिए मुहूर्त, पूजा विधि एवं पारण का समय
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: विद्यार्थियों और युवाओं को आज इंटरव्यू या प्रतियोगी परीक्षा में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। दिन बड़ी सफलता लेकर आ सकता है।
लव: पारिवारिक माहौल बहुत खुशनुमा रहेगा। घर के बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और पार्टनर के साथ बॉन्डिंग मजबूत होगी।
धन: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। आकस्मिक धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: सेहत के लिहाज से दिन उत्तम है। माता-पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा।
उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें और गाय को आटे की लोई में गुड़ रखकर खिलाएं।
मकर राशि (Capricorn)
करियर: आज ऑफिस में पेंडिंग कामों को आज ही निपटाने का प्रयास करें। काम का बोझ थोड़ा ज्यादा रह सकता है, जिससे शाम तक शारीरिक थकान महसूस होगी।
लव: जीवनसाथी का मूड आज थोड़ा उखड़ा हुआ रह सकता है, उन्हें समय दें और समझने की कोशिश करें।
धन: धन का आगमन ठीक रहेगा, लेकिन पुराना कोई कर्ज चुकाने में बड़ी रकम खर्च हो सकती है।
स्वास्थ्य: हड्डियों या जोड़ों में हल्का दर्द उभर सकता है। भारी वजन उठाने से बचें।
उपाय: शिवलिंग पर दूध और मिश्री अर्पित करें।
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: पार्टनरशिप में बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन बंपर मुनाफा लेकर आएगा। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो आज अच्छे अवसर मिल सकते हैं।
लव: नए रिश्ते की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है। पार्टनर के साथ आपसी समझ और रोमांस दोनों में बढ़ोतरी होगी।
धन: आर्थिक पक्ष बेहद मजबूत रहेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद आज आपके पक्ष में सुलझ सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य आम तौर पर अच्छा रहेगा। शाम को खुद को काफी रिलैक्स महसूस करेंगे।
उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद चंदन और लाल चुनरी अर्पित करें।
मीन राशि (Pisces)
करियर: आज अध्यात्म और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। ऑफिस में आपके काम और आपकी ईमानदारी की सराहना होगी।
लव: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है जिससे पूरे घर में उत्साह का माहौल होगा।
धन: पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी। आज आप भविष्य के लिए कोई बड़ी बचत योजना या निवेश शुरू कर सकते हैं।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। योग या प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
उपाय: शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद को चावल, चीनी या दूध का दान करें।ALSO READ: Halharini Amavasya: हलहारिणी अमावस्या पर किए जाने वाले पितृ दोष निवारण के 10 विशेष उपाय
वक्री बुध का मिथुन राशि में गोचर: 12 राशियों में किसे होगा फायदा, किसे रहना होगा सतर्क?
Budh ki vakri chaal 2026: 7 जुलाई से 5 अगस्त 2026 के बीच बुद्धि और संवाद के कारक बुध देव अपनी स्वराशि मिथुन में गोचर करने जा रहे हैं। इस दौरान वे 24 जुलाई तक वक्री (उल्टी चाल) और 25 जुलाई तक अस्त रहेंगे। ग्रहों की यह अनोखी स्थिति कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसर लाएगी, तो कुछ को संभलकर चलने का इशारा कर रही है। आइए जानते हैं इस गोचर का आपकी राशि पर क्या और कैसा असर होगा।
Vastu Shastra: वास्तु के ये 10 नियम बदल सकते हैं घर का माहौल, बनी रहेगी सुख-समृद्धि
House Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर केवल ईंट-पत्थरों का ढांचा नहीं होता, बल्कि ऊर्जा का एक ऐसा केंद्र होता है जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। अगर घर में वास्तु के नियमों का पालन किया जाए, तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और सुख-समृद्धि बनी रहती है।
गुरु का शनि के नक्षत्र में गोचर: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 उपाय
18 जून से 18 अगस्त 2026 तक बृहस्पति ग्रह शनि के पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। इस दौरान 3 राशियों के लिए बेहद ही शुभ समय रहेगा। अन्य राशियों को 5 उपाय करके इस समय को शुभ बनाया जा सकता है। इस दौरान आप इस समय का भरपूर लाभ लेने के लिए गुरु के उपाय के साथ ही अपने अटके कार्यों पर काम करना शुरू करें और जो भी योजनाएं बना रखी है उस पर भी काम शुरू कर दें।
Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि हो रही है शुरू, 5 गुप्त कार्य करने से होगी मनोकामना पूर्ण
Gupt Navratri Gupt Remedies: गुप्त नवरात्रि के संबंध में मान्यता है कि श्रद्धा, नियम और गोपनीयता के साथ किए गए कुछ विशेष धार्मिक कार्य साधक को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं और जीवन की बाधाओं को दूर करने में सहायक माने जाते हैं। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले 5 ऐसे शुभ कार्य, जिन्हें परंपरागत रूप से विशेष फलदायी माना जाता है।
सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 आसान उपाय
6 जुलाई 2026 को सूर्य देव आर्द्रा नक्षत्र की अपनी यात्रा पूरी करके बृहस्पति ग्रह के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का गुरु के नक्षत्र में आने का अर्थ है कि पद और सम्मान के साथ ही पुनः धनवान या समृद्ध होने का मार्ग खुलेगा। इस नक्षत्र में सूर्य देव 20 जुलाई तक रहकर शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे, तब तक 5 राशियों को इससे कोई बड़ा लाभ मिलने की संभावना है।
10 July Birthday: आपको 10 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!
Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 जुलाई 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय
10 July 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 10 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ...
Chaturmas 2026: चातुर्मास में क्या करना चाहिए? जानें पुण्य कमाने के तरीके
chaturmas me punya kamaane ke tarike: चातुर्मास केवल धार्मिक नियमों का पालन करने का समय नहीं है, बल्कि आत्मसंयम, सेवा, भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का भी अवसर है। धार्मिक मान्यता है कि इन चार महीनों में श्रद्धापूर्वक किए गए जप, तप और दान से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-शांति एवं समृद्धि का वास होता है। यहां जानें चातुर्मास में पुण्य कमाने के तरीके....
सूर्य का पुष्य नक्षत्र में गोचर: शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते ही इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत
ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा 'सूर्य' और न्याय के देवता 'शनि' के बीच शत्रुता का भाव माना जाता है। लेकिन जब भी सूर्य देव अपने पुत्र और शत्रु शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो ब्रह्मांड में एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। साल 2026 के जुलाई महीने में ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य देव जल्द ही शनि के सबसे प्रिय 'पुष्य नक्षत्र' में गोचर करने वाले हैं, जिससे 5 विशेष राशियों की किस्मत चमकने वाली है। आइए जानते हैं इस गोचर का समय और उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिन्हें सूर्य और शनि, दोनों देवों का आशीर्वाद मिलने वाला है।
शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन: इन 5 राशियों को मिल सकता है अचानक धन लाभ और करियर में तरक्की
16 जुलाई को शुक्र देव मघा नक्षत्र से निकलकर पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इस नक्षत्र में वे 29 जुलाई तक विराजमान रहेंगे। इसके बाद 29 जुलाई को शुक्र उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे, जहां वे 11 अगस्त तक स्थिति रहेंगे। 16 जुलाई से 11 अगस्त तक का यह समय इन 5 राशियों के लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है। शुक्र देव की कृपा से इन जातकों के जीवन में सुख, समृद्धि और तरक्की के नए द्वार खुलेंगे।