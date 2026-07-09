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Written By राजश्री कासलीवाल

10 July Birthday: आपको 10 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

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Written By: राजश्री कासलीवाल
Publish: Thu, 9 Jul 2026 (18:20 IST) Updated: Thu, 9 Jul 2026 (14:29 IST)
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10 July Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 10 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: Halharini Amavasya: हलहारिणी अमावस्या पर किए जाने वाले पितृ दोष निवारण के 10 विशेष उपाय
 

आपका जन्मदिन: 10 जुलाई

 
दिनांक 10 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 1 होगा। आप राजसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आपको अपने ऊपर किसी का शासन पसंद नहीं है। आप साहसी और जिज्ञासु हैं। आपका मूलांक सूर्य ग्रह के द्वारा संचालित होता है।
 
आप सौन्दर्यप्रेमी हैं। आपमें सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला आपका आत्मविश्वास है। इसकी वजह से आप सहज ही महफिलों में छा जाते हैं। आप अत्यंत महत्वाकांक्षी हैं। आपकी मानसिक शक्ति प्रबल है। आपको समझ पाना बेहद मुश्किल है। आप आशावादी होने के कारण हर स्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं।
 

आपके लिए खास

 
शुभ दिनांक : 1, 10, 20, 28
 
शुभ अंक : 1, 10, 20, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82
 
शुभ वर्ष : 2026, 2044, 2053, 2062
 
ईष्टदेव : सूर्य उपासना तथा मां गायत्री
 
शुभ रंग : लाल, केसरिया, क्रीम,
 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष उत्तम रहेगा। पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण कार्य होंगे। अविवाहितों के लिए सुखद स्थिति बन रही है। विवाह के योग बनेंगे। नौकरीपेशा के लिए समय उत्तम हैं। पदोन्नति के योग हैं। बेरोजगारों के लिए भी खुशखबर है इस वर्ष आपकी मनोकामना पूरी होगी। यह वर्ष आपके लिए अत्यंत सुखद रहेगा। अधूरे कार्यों में सफलता मिलेगी।
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
राघव जुयाल (Raghav Juyal): भारतीय नर्तक, कोरियोग्राफर, अभिनेता। इन्हें भारत में डांस की 'स्लो मोशन वॉक'का महारथी के रूप में जाना जाता है।
 
मंजरी फडनिस (Manjari Fadnnis): एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से हिंदी एवं तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती हैं।
 
आलोक नाथ (Alok Nath): एक भारतीय अभिनेता हैं जो हिंदी सिनेमा और टेलीविजन में अपने काम के लिए जाने जाते हैं।
 
राजनाथ सिंह (Rajnath Singh): मोदी की कैबनिट में गृह मंत्री तथा अभी देश के रक्षा मंत्री हैं।
 
सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar): भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी। 
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन: इन 5 राशियों को मिल सकता है अचानक धन लाभ और करियर में तरक्की
लेखक के बारे में
राजश्री कासलीवाल
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