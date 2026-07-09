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Written By राजश्री कासलीवाल

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 जुलाई 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Auspicious time photo with a beautiful Kalash decorated with coconut and mango leaves
Written By: राजश्री कासलीवाल
Publish: Thu, 9 Jul 2026 (18:04 IST) Updated: Thu, 9 Jul 2026 (14:33 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 10 July 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 10 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Yogini Ekadashi 2026: योगिनी एकादशी का व्रत कैसे रखें और जानिए मुहूर्त, पूजा विधि एवं पारण का समय
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
10 जुलाई 2026, शुक्रवार का पंचांग, मुख्य व्रत-त्योहार और शुभ-अशुभ मुहूर्त नीचे दिए गए हैं। इस दिन आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है।
 

आज का मुख्य पंचांग (10 जुलाई 2026)

दिन/वार: शुक्रवार
 
मास: आषाढ़
 
पक्ष: कृष्ण पक्ष
 
तिथि: दशमी तिथि सुबह 08:58 तक है, इसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी जो अगले दिन (11 जुलाई) सुबह 06:54 तक रहेगी। (उदयातिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत आज ही रखा जाएगा)
 
नक्षत्र: भरणी नक्षत्र दोपहर 01:46 तक, उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र।
 
योग: शूल योग रात 01:49 (11 जुलाई) तक, इसके बाद गण्ड योग।
 
करण: विष्टि (भद्रा) सुबह 08:58 तक, उसके बाद बव करण रात 08:58 तक।
 
चंद्र राशि: मेष राशि में शाम 07:53 तक, इसके बाद वृषभ राशि (Taurus) में प्रवेश।
 
सूर्य राशि: मिथुन (Gemini)
 

आज के विशेष व्रत, त्योहार और पर्व

योगिनी एकादशी व्रत: आषाढ़ कृष्ण एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री नारायण (विष्णु जी) की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे समस्त सुखों की प्राप्ति होती है।
 
अवतार मेहेर बाबा मौन पर्व: आध्यात्मिक गुरु मेहेर बाबा के अनुयायियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। मेहेर बाबा ने 10 जुलाई 1925 से आजीवन मौन धारण किया था, इसलिए उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए आज 'मौन दिवस' मनाया जाता है।
 
सूर्योदय और सूर्यास्त का समय
सूर्योदय: सुबह 05:31
 
सूर्यास्त: शाम 07:22
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी और एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ समय इस प्रकार हैं:
 
अभिजीत मुहूर्त (सबसे शुभ): दोपहर 11:59 से 12:54 तक। (भद्रा समाप्त होने के बाद इस समय में शुभ कार्य किए जा सकते हैं)
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:31 से 03:26 तक।
 
गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:10 से 07:31 तक।
 
अमृत काल: सुबह 09:12 से 10:48 तक। 

आज के अशुभ समय (इनसे बचें)

राहुकाल और भद्रा के दौरान महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत या यात्रा करने से बचना चाहिए:
 
राहुकाल (सबसे अशुभ समय): सुबह 10:43 से दोपहर 12:26 तक। (इस काल में कोई भी नया कार्य शुरू न करें)
 
भद्रा (अशुभ समय): सुबह 05:31 से 08:58 तक भद्रा रहेगी। भद्रा में शुभ कार्य पूर्णतः वर्जित होते हैं।
 
यमगण्ड काल: दोपहर 03:55 से शाम 05:39 तक।
 
दिशाशूल: शुक्रवार को पश्चिम दिशा में यात्रा करने की मनाही होती है। यदि जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से थोड़ा दही खाकर निकलें।ALSO READ: Halharini Amavasya: हलहारिणी अमावस्या पर किए जाने वाले पितृ दोष निवारण के 10 विशेष उपाय
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राजश्री कासलीवाल
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