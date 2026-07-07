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Written By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Tuesday, 7 July 2026 (17:01 IST)

अगले 5 महीनों में 4 ग्रहों के गोचर से इन 5 राशियों को मिल सकता है बड़ा लाभ

The planets Saturn and Jupiter in the image.
Written By: अनिरुद्ध जोशी
Publish: Tue, 7 Jul 2026 (16:46 IST) Updated: Tue, 7 Jul 2026 (17:01 IST)
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Half-yearly Horoscope: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर (राशि परिवर्तन) और उनकी चाल (मार्गी व वक्री) का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आने वाले 5 महीने ग्रहों की स्थिति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्रसिद्ध पंडित और ज्योतिष उमाशंकर शर्मा के अनुसार, आगामी 5 महीनों में राहु-केतु, शनि, सूर्य और गुरु जैसे बड़े ग्रहों के गोचर और चाल में बदलाव के कारण एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस ज्योतिषीय फेरबदल से 5 विशेष राशियों के जीवन में अचानक बड़ा लाभ, धन आगमन और तरक्की के योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं इस महापरिवर्तन का पूरा गणित और भाग्यशाली राशियों का हाल।
 

ग्रहों की चाल और गोचर का पूरा समीकरण

आने वाले महीनों में आकाशमंडल में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं:
बृहस्पति (गुरु) का गोचर: गुरु देव वर्तमान में कर्क राशि के बाद 31 अक्टूबर को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। फिलहाल गुरु मार्गी (सीधी चाल) हैं, जो आगे चलकर 13 दिसंबर को वक्री होंगे।
शनि देव की स्थिति: शनि देव इस समय मीन राशि में विराजमान हैं। वे 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक वक्री अवस्था (उल्टी चाल) में रहेंगे, जिससे कई राशियों के समीकरण बदलेंगे।
राहु-केतु का राशि परिवर्तन: राहु अभी कुंभ राशि में हैं, जो 25 नवंबर को मकर राशि में गोचर करेंगे। वहीं, केतु सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे।
मंगल और सूर्य का प्रभाव: मंगल देव मिथुन राशि के बाद कर्क और सिंह राशि में भ्रमण करेंगे। वहीं, सूर्य देव भी कर्क के बाद सिंह और कन्या राशि में गोचर करते हुए अपना प्रभाव दिखाएंगे।

इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा अचानक लाभ

ग्रहों के इस बड़े हेरफेर से निम्नलिखित 5 राशियों को अगले 5 महीनों के भीतर कोई बड़ी खुशखबरी या अचानक धन लाभ मिल सकता है:
 

1. वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय वरदान की तरह सिद्ध हो सकता है। राहु-केतु और शनि की बदलती चाल आपके रुके हुए कार्यों को गति देगी। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और अचानक वित्तीय लाभ (Financial Gain) के योग बनेंगे। निवेश से भी अच्छे रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है।
 

2. सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर बेहद खास है। 31 अक्टूबर को गुरु का आपकी ही राशि में आना आपके आत्मविश्वास और मान-सम्मान में चार चांद लगाएगा। हालांकि केतु का प्रभाव कम होगा, लेकिन सूर्य और मंगल का सहयोग आपको करियर में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है।

3. मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर में राहु का उनकी राशि में आना जीवन में अचानक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। जो लोग लंबे समय से कर्ज या आर्थिक तंगी से परेशान थे, उन्हें राहत मिलेगी। अचानक से धन कमाने के नए स्रोत सामने आ सकते हैं।

4. कुंभ राशि (Aquarius)

राहु का आपकी राशि से निकलना आपके मानसिक तनाव को कम करेगा। शनि की वक्री स्थिति आपको मेहनत का पूरा फल देगी। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या सैलरी में बढ़ोतरी की खुशखबरी मिल सकती है। अचानक यात्राओं से भी धन लाभ के योग बनेंगे।
 

5. मीन राशि (Pisces)

शनि देव आपकी ही राशि में वक्री हो रहे हैं, जो आपको अपनी योजनाओं को दोबारा परखने और मजबूत करने का मौका देंगे। गुरु और सूर्य के शुभ प्रभाव से आपको पैतृक व्यवसाय या किसी पुराने निवेश से अचानक बड़ा मुनाफा हो सकता है। सेहत में सुधार होगा और भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा।
  
लेखक के बारे में
अनिरुद्ध जोशी
पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों से साहित्य, धर्म, योग, ज्योतिष, करंट अफेयर्स और अन्य विषयों पर लिख रहे हैं। वर्तमान में विश्‍व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सह-संपादक के पद पर कार्यरत हैं। दर्शनशास्त्र एवं ज्योतिष: मास्टर डिग्री (Gold Medalist), पत्रकारिता: डिप्लोमा। योग, धर्म और ज्योतिष में विशेषज्ञता।.... और पढ़ें
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