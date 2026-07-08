Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (9 जुलाई, 2026) दैनिक राशिफल: 09 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष राशि (Aries)

Today 09 July horoscope in Hindi 2026 : करियर: व्यापारियों को नए अवसर मिल सकते हैं। आज ऑफिस में आपके काम की गति अच्छी रहेगी। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।

लव: जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी। एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। निवेश करने के लिए दिन अच्छा है, लेकिन सोच-समझकर कदम बढ़ाएं।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे। शारीरिक थकान दूर होगी।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। व्यापार में वृद्धि होगी।

लव: लव लाइफ में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। शाम को पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।

धन: धन लाभ के योग हैं। अचानक कहीं से रुका हुआ पैसा मिल सकता है, जिससे आपकी बड़ी चिंता दूर होगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप खुद को ऊर्जा और सकारात्मकता से भरपूर पाएंगे।

उपाय: मस्तक पर पीले चंदन या केसर का तिलक लगाएं।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: कार्यक्षेत्र में काम की अधिकता के कारण तनाव महसूस हो सकता है। कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें।

लव: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, लेकिन संतान की ओर से थोड़ी चिंता रह सकती है।

धन: खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। आज बजट बनाकर चलना बेहद जरूरी है, अन्यथा तंगी का सामना करना पड़ सकता है।

स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस या अपच परेशान कर सकती हैं। खान-पान सादा रखें।

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल और चने की दाल अर्पित करें।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: व्यापारियों को आज कोई बड़ा मुनाफा होने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन की बात आगे बढ़ सकती है।

लव: प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत अनुकूल है। सिंगल जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।

धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। भूमि या वाहन खरीदने की योजना बन सकती है।

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें। हल्की सर्दी-खांसी हो सकती है।

उपाय: 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें।

सिंह राशि (Leo)

करियर: आज आपके पराक्रम और प्रभाव में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर सीनियर्स आपके काम और सुझावों की तारीफ करेंगे।

लव: पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर वाद-विवाद हो सकता है। अपनी वाणी पर संयम रखें।

धन: पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी। सुख-सुविधाओं और धार्मिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सुबह की सैर या योग से दिन की शुरुआत करें।

उपाय: चने की दाल और गुड़ किसी गाय को खिलाएं।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: कला और शिक्षण क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। व्यापार में कोई नई डील फाइनल हो सकती है।

लव: जीवनसाथी का पूरा सहयोग हर मोड़ पर मिलेगा, जिससे आपसी बॉन्डिंग और मजबूत होगी।

धन: अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। पुराना किया गया निवेश आज बड़ा फायदा दे सकता है।

स्वास्थ्य: आंखों में जलन या थकान महसूस हो सकती है।

तुला राशि (Libra)

करियर: आज ऑफिस में गॉसिप से दूर रहें। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, काम का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है।

लव: लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा। पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव या डिनर का प्लान बन सकता है।

धन: आर्थिक मामले सामान्य रहेंगे। बिना सोचे-समझे किसी को बड़ा उधार न दें, पैसा फंस सकता है।

स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों का पुराना दर्द आज थोड़ा परेशान कर सकता है। भारी काम से बचें।

उपाय: भगवान सत्यनारायण की कथा सुनें या पढ़ें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: राजनीति और कानून के क्षेत्र में विरोधियों पर आपकी विजय निश्चित है। नौकरी से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ी सफलता मिल सकती है।

लव: पार्टनर के साथ रिश्ता गहरा होगा। आज आप अपनी किसी दिल की बात उनके साथ खुलकर साझा कर सकते हैं।

धन: आकस्मिक धन लाभ के मजबूत योग हैं। अटका हुआ सरकारी पेमेंट आज क्लियर हो सकता है।

स्वास्थ्य: आज आप खुद को जोश और अत्यधिक ऊर्जा से भरा हुआ पाएंगे। सेहत शानदार रहेगी।

उपाय: हनुमान जी के मंदिर जाकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: आज का दिन ज्ञान और करियर में वृद्धि वाला रहेगा। विद्यार्थियों को मनचाहा परिणाम मिलेगा।

लव: पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी। जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का योग बन रहा है।

धन: आर्थिक मामलों में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आय में वृद्धि होगी और बचत भी बढ़ेगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। पुरानी किसी शारीरिक समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी।

उपाय: गुरुवार के दिन हल्दी मिश्रित जल से सूर्य देव को अर्घ्य दें।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: आज कार्यक्षेत्र में आपको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। काम का बोझ बढ़ने से मानसिक तनाव महसूस होगा, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी।

लव: पार्टनर की किसी बात से मन थोड़ा उदास हो सकता है। बैठकर शांति से बात सुलझाना बेहतर होगा।

धन: धन से जुड़े बड़े फैसले आज टाल दें। कहीं भी बड़ा निवेश करने के लिए दिन अनुकूल नहीं है।

स्वास्थ्य: अत्यधिक काम और तनाव के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है। भरपूर नींद लें।

उपाय: किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल या केले दान करें।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: पार्टनरशिप में बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन बहुत ही लाभदायक रहेगा। नई योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का सही समय है।

लव: दांपत्य जीवन में रोमांस और आपसी समझ बढ़ेगी। शाम को पार्टनर के साथ बेहतरीन समय बिताने का मौका मिलेगा।

धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। लंबे समय से रुका हुआ कोई पेमेंट आज क्लियर हो सकता है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मानसिक रूप से खुद को काफी रिलैक्स महसूस करेंगे।

उपाय: शिवलिंग पर पीले रंग के फूल या गेंदा अर्पित करें।

मीन राशि (Pisces)

करियर: नौकरीपेशा को आज सफलता मिल सकती है। इंटरव्यू आदि में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। ऑफिस में मान-सम्मान बढ़ेगा।

लव: परिवार में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है। पार्टनर का व्यवहार आपके प्रति बहुत प्रेमपूर्ण रहेगा।

धन: धन लाभ के योग हैं, लेकिन हाथ में पैसा आते ही खर्चों की लिस्ट भी तैयार हो जाएगी। बजट का ध्यान रखें।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। त्वचा या एलर्जी से जुड़ी कोई पुरानी समस्या आज दूर हो सकती है।