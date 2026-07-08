सम्बंधित जानकारी
- सावन में शनि-गुरु की बदली चाल, इन 3 राशियों पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा
- अगले 5 महीनों में 4 ग्रहों के गोचर से इन 5 राशियों को मिल सकता है बड़ा लाभ
- 01 अगस्त तक सिंह राशि में शुक्र, इन 5 राशियों पर रहेगी किस्मत की खास मेहरबानी
- आज से भद्र राजयोग शुरू, 5 राशियों के लिए कर्म और भाग्य के फल मिलने का खुलेगा ताला
- राहु का मंगल के नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों को अचानक से मिलेगा धन, जल्दी से करें 2 उपाय
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (9 जुलाई, 2026)
दैनिक राशिफल: 09 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष राशि (Aries)
Today 09 July horoscope in Hindi 2026 : करियर: व्यापारियों को नए अवसर मिल सकते हैं। आज ऑफिस में आपके काम की गति अच्छी रहेगी। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।
लव: जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी। एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। निवेश करने के लिए दिन अच्छा है, लेकिन सोच-समझकर कदम बढ़ाएं।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे। शारीरिक थकान दूर होगी।
उपाय: गुरुवार के दिन विष्णु चालीसा का पाठ करें और केले के वृक्ष में जल अर्पित करें।ALSO READ: Halharini Amavasya 2026: हलहारिणी अमावस्या कब है, क्या करते हैं इस दिन?
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। व्यापार में वृद्धि होगी।
लव: लव लाइफ में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। शाम को पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।
धन: धन लाभ के योग हैं। अचानक कहीं से रुका हुआ पैसा मिल सकता है, जिससे आपकी बड़ी चिंता दूर होगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप खुद को ऊर्जा और सकारात्मकता से भरपूर पाएंगे।
उपाय: मस्तक पर पीले चंदन या केसर का तिलक लगाएं।
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: कार्यक्षेत्र में काम की अधिकता के कारण तनाव महसूस हो सकता है। कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें।
लव: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, लेकिन संतान की ओर से थोड़ी चिंता रह सकती है।
धन: खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। आज बजट बनाकर चलना बेहद जरूरी है, अन्यथा तंगी का सामना करना पड़ सकता है।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस या अपच परेशान कर सकती हैं। खान-पान सादा रखें।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल और चने की दाल अर्पित करें।
कर्क राशि (Cancer)
करियर: व्यापारियों को आज कोई बड़ा मुनाफा होने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन की बात आगे बढ़ सकती है।
लव: प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत अनुकूल है। सिंगल जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।
धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। भूमि या वाहन खरीदने की योजना बन सकती है।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें। हल्की सर्दी-खांसी हो सकती है।
उपाय: 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें।
सिंह राशि (Leo)
करियर: आज आपके पराक्रम और प्रभाव में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर सीनियर्स आपके काम और सुझावों की तारीफ करेंगे।
लव: पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर वाद-विवाद हो सकता है। अपनी वाणी पर संयम रखें।
धन: पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी। सुख-सुविधाओं और धार्मिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सुबह की सैर या योग से दिन की शुरुआत करें।
उपाय: चने की दाल और गुड़ किसी गाय को खिलाएं।
कन्या राशि (Virgo)
करियर: कला और शिक्षण क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। व्यापार में कोई नई डील फाइनल हो सकती है।
लव: जीवनसाथी का पूरा सहयोग हर मोड़ पर मिलेगा, जिससे आपसी बॉन्डिंग और मजबूत होगी।
धन: अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। पुराना किया गया निवेश आज बड़ा फायदा दे सकता है।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: किसी मंदिर के पुजारी या बुजुर्ग व्यक्ति को पीले रंग के वस्त्र दान करें।ALSO READ: Shravan Somwar 2026: सावन माह 2026 कब से कब तक रहेगा, कितने श्रावण सोमवार हैं?
तुला राशि (Libra)
करियर: आज ऑफिस में गॉसिप से दूर रहें। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, काम का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है।
लव: लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा। पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव या डिनर का प्लान बन सकता है।
धन: आर्थिक मामले सामान्य रहेंगे। बिना सोचे-समझे किसी को बड़ा उधार न दें, पैसा फंस सकता है।
स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों का पुराना दर्द आज थोड़ा परेशान कर सकता है। भारी काम से बचें।
उपाय: भगवान सत्यनारायण की कथा सुनें या पढ़ें।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: राजनीति और कानून के क्षेत्र में विरोधियों पर आपकी विजय निश्चित है। नौकरी से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ी सफलता मिल सकती है।
लव: पार्टनर के साथ रिश्ता गहरा होगा। आज आप अपनी किसी दिल की बात उनके साथ खुलकर साझा कर सकते हैं।
धन: आकस्मिक धन लाभ के मजबूत योग हैं। अटका हुआ सरकारी पेमेंट आज क्लियर हो सकता है।
स्वास्थ्य: आज आप खुद को जोश और अत्यधिक ऊर्जा से भरा हुआ पाएंगे। सेहत शानदार रहेगी।
उपाय: हनुमान जी के मंदिर जाकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें।
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: आज का दिन ज्ञान और करियर में वृद्धि वाला रहेगा। विद्यार्थियों को मनचाहा परिणाम मिलेगा।
लव: पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी। जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का योग बन रहा है।
धन: आर्थिक मामलों में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आय में वृद्धि होगी और बचत भी बढ़ेगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। पुरानी किसी शारीरिक समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी।
उपाय: गुरुवार के दिन हल्दी मिश्रित जल से सूर्य देव को अर्घ्य दें।
मकर राशि (Capricorn)
करियर: आज कार्यक्षेत्र में आपको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। काम का बोझ बढ़ने से मानसिक तनाव महसूस होगा, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी।
लव: पार्टनर की किसी बात से मन थोड़ा उदास हो सकता है। बैठकर शांति से बात सुलझाना बेहतर होगा।
धन: धन से जुड़े बड़े फैसले आज टाल दें। कहीं भी बड़ा निवेश करने के लिए दिन अनुकूल नहीं है।
स्वास्थ्य: अत्यधिक काम और तनाव के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है। भरपूर नींद लें।
उपाय: किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल या केले दान करें।
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: पार्टनरशिप में बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन बहुत ही लाभदायक रहेगा। नई योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का सही समय है।
लव: दांपत्य जीवन में रोमांस और आपसी समझ बढ़ेगी। शाम को पार्टनर के साथ बेहतरीन समय बिताने का मौका मिलेगा।
धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। लंबे समय से रुका हुआ कोई पेमेंट आज क्लियर हो सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मानसिक रूप से खुद को काफी रिलैक्स महसूस करेंगे।
उपाय: शिवलिंग पर पीले रंग के फूल या गेंदा अर्पित करें।
मीन राशि (Pisces)
करियर: नौकरीपेशा को आज सफलता मिल सकती है। इंटरव्यू आदि में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। ऑफिस में मान-सम्मान बढ़ेगा।
लव: परिवार में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है। पार्टनर का व्यवहार आपके प्रति बहुत प्रेमपूर्ण रहेगा।
धन: धन लाभ के योग हैं, लेकिन हाथ में पैसा आते ही खर्चों की लिस्ट भी तैयार हो जाएगी। बजट का ध्यान रखें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। त्वचा या एलर्जी से जुड़ी कोई पुरानी समस्या आज दूर हो सकती है।
उपाय: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाकर गरीबों में बांटें।ALSO READ: सावन में शनि-गुरु की बदली चाल, इन 3 राशियों पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा
वक्री बुध का मिथुन राशि में गोचर: 12 राशियों में किसे होगा फायदा, किसे रहना होगा सतर्क?
Budh ki vakri chaal 2026: 7 जुलाई से 5 अगस्त 2026 के बीच बुद्धि और संवाद के कारक बुध देव अपनी स्वराशि मिथुन में गोचर करने जा रहे हैं। इस दौरान वे 24 जुलाई तक वक्री (उल्टी चाल) और 25 जुलाई तक अस्त रहेंगे। ग्रहों की यह अनोखी स्थिति कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसर लाएगी, तो कुछ को संभलकर चलने का इशारा कर रही है। आइए जानते हैं इस गोचर का आपकी राशि पर क्या और कैसा असर होगा।
Vastu Shastra: वास्तु के ये 10 नियम बदल सकते हैं घर का माहौल, बनी रहेगी सुख-समृद्धि
House Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर केवल ईंट-पत्थरों का ढांचा नहीं होता, बल्कि ऊर्जा का एक ऐसा केंद्र होता है जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। अगर घर में वास्तु के नियमों का पालन किया जाए, तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और सुख-समृद्धि बनी रहती है।
गुरु का शनि के नक्षत्र में गोचर: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 उपाय
18 जून से 18 अगस्त 2026 तक बृहस्पति ग्रह शनि के पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। इस दौरान 3 राशियों के लिए बेहद ही शुभ समय रहेगा। अन्य राशियों को 5 उपाय करके इस समय को शुभ बनाया जा सकता है। इस दौरान आप इस समय का भरपूर लाभ लेने के लिए गुरु के उपाय के साथ ही अपने अटके कार्यों पर काम करना शुरू करें और जो भी योजनाएं बना रखी है उस पर भी काम शुरू कर दें।
Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि हो रही है शुरू, 5 गुप्त कार्य करने से होगी मनोकामना पूर्ण
Gupt Navratri Gupt Remedies: गुप्त नवरात्रि के संबंध में मान्यता है कि श्रद्धा, नियम और गोपनीयता के साथ किए गए कुछ विशेष धार्मिक कार्य साधक को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं और जीवन की बाधाओं को दूर करने में सहायक माने जाते हैं। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले 5 ऐसे शुभ कार्य, जिन्हें परंपरागत रूप से विशेष फलदायी माना जाता है।
सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 आसान उपाय
6 जुलाई 2026 को सूर्य देव आर्द्रा नक्षत्र की अपनी यात्रा पूरी करके बृहस्पति ग्रह के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का गुरु के नक्षत्र में आने का अर्थ है कि पद और सम्मान के साथ ही पुनः धनवान या समृद्ध होने का मार्ग खुलेगा। इस नक्षत्र में सूर्य देव 20 जुलाई तक रहकर शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे, तब तक 5 राशियों को इससे कोई बड़ा लाभ मिलने की संभावना है।
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (9 जुलाई, 2026)
09 July Birthday: आपको 9 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!
Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 9 जुलाई 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय
Today Shubh Muhurat 09 July 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 09 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ...
Yogini Ekadashi: योगिनी एकादशी कथा का आध्यात्मिक संदेश जानें
Yogini Ekadashi Vrat Katha Sandesh: योगिनी एकादशी का आध्यात्मिक संदेश यही है कि इंसान से चाहे कितनी भी बड़ी भूल क्यों न हो गई हो, अगर वह सत्य का मार्ग अपना ले, अपनी गलतियों का अहसास कर ले और संयम व भक्ति/ व्रत का संकल्प ले, तो वह अपने जीवन के सबसे बड़े संकट यानी कोढ़ रूपी दुखों से भी उबरकर दोबारा सुख-शांति को प्राप्त कर सकता है।
सावन में शनि-गुरु की बदली चाल, इन 3 राशियों पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा
हिंदू धर्म और वैदिक ज्योतिष में सावन (श्रावण) के महीने को सबसे पवित्र, ऊर्जावान और चमत्कारी समय माना गया है। वर्ष 2026 में सावन का यह पावन महीना 29 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक रहेगा। यह पूरा महीना देवों के देव महादेव की आराधना को समर्पित होता है। लेकिन इस बार का सावन साधारण नहीं है; ज्योतिषीय दृष्टि से यह बेहद दुर्लभ और ऐतिहासिक होने जा रहा है। इस पूरी अवधि में सौरमंडल के दो सबसे बड़े और प्रभावशाली ग्रह- ज्ञान के दाता गुरु (बृहस्पति) और कर्मफल दाता शनि देव-अपनी चाल से ब्रह्मांड में बड़ा उलटफेर करने वाले हैं।