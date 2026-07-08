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Written By राजश्री कासलीवाल

09 July Birthday: आपको 9 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

Image caption: A photo of a delicious cake and burning candles conveying the message of Happy Birthday
Written By: राजश्री कासलीवाल
Publish: Wed, 8 Jul 2026 (18:16 IST) Updated: Wed, 8 Jul 2026 (14:20 IST)
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09 July Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 9 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: सावन में शनि-गुरु की बदली चाल, इन 3 राशियों पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा
 

आपका जन्मदिन: 9 जुलाई

अंक ज्योतिष का सबसे आखरी मूलांक है नौ। आपके जन्मदिन की संख्या भी नौ है। यह मूलांक भूमि पुत्र मंगल के अधिकार में रहता है। आप बेहद साहसी हैं। आपके स्वभाव में एक विशेष प्रकार की तीव्रता पाई जाती है। आप सही मायनो में उत्साह और साहस के प्रतीक हैं। मंगल ग्रहों में सेनापति माना जाता है। अत: आप में स्वाभाविक रूप से नेतृत्त्व की क्षमता पाई जाती है। लेकिन आपको बुद्धिमान नहीं माना जा सकता। मंगल के मूलांक वाले चालाक और चंचल भी होते हैं। आपको लड़ाई-झगड़ों में भी विशेष आनंद आता है। आपको विचित्र साहसिक व्यक्ति कहा जा सकता है।
 

आपके लिए खास 

 
शुभ दिनांक : 9, 18, 27
 
शुभ अंक : 1, 2, 5, 9, 27, 72
 
शुभ वर्ष : 2027, 2036, 2045
 
ईष्टदेव : हनुमान जी, मां दुर्गा।
 
शुभ रंग : लाल, केसरिया, पीला
 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

करियर: नौकरी में आ रही बाधा दूर होगी। अपनी शक्ति का सदुपयोग कर प्रगति की और अग्रसर होंगे। 
 
परिवार और रिलेशन: पारिवारिक विवाद सुलझेंगे। मित्रों स्वजनों का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी।
 
महत्वपूर्ण कार्य: आज कई योजनाओं में सफलता मिलेगी। अधिकार क्षेत्र में वृद्धि संभव है। राजनैतिक व्यक्ति सफलता का स्वाद चख सकते हैं। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। 
 

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति 

उर्वशी ढोलकिया (Urvashi Dholakia): भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री हैं, जिन्होंने टेलीविजन श्रृंखला कसौटी जिंदगी की में प्रतिष्ठित खलनायिका कोमोलिका की भूमिका निभाई और बिग बॉस का छठा सीजन जीता।
 
वेंकटपति राजू (Venkatapathy Raju): पूर्व भारतीय क्रिकेटर, क्रिकेट प्रशासक और क्रिकेट कोच ।
 
सुखबीर सिंह बादल (Sukhbir Singh Badal): भारतीय राजनीतिज्ञ और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष, फिरोजपुर से संसद सदस्य हैं। पंजाब के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है, वह प्रकाश सिंह बादल के पुत्र हैं।
 
संगीता बिजलानी (Sangeeta Bijlani): फेमिना मिस इंडिया 1980 का खिताब जीतने के लिए जाना जाता है।
 
तबस्सुम गोविल (Tabassum Govil): हिन्दी फ़िल्मों की अभिनेत्री, दूरदर्शन पर प्रसारित फूल खिले हैं गुलशन गुलशन से प्रसिद्द हुईं।
 
संजीव कुमार (Sanjeev Kumar): भारतीय अभिनेता, इनका मूल नाम हरीभाई जेठालाल जरीवाला था।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: 01 अगस्त तक सिंह राशि में शुक्र, इन 5 राशियों पर रहेगी किस्मत की खास मेहरबानी
लेखक के बारे में
राजश्री कासलीवाल
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