Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 9 जुलाई 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 09 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Shravan Somwar 2026: सावन माह 2026 कब से कब तक रहेगा, कितने श्रावण सोमवार हैं? क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 09 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

9 जुलाई 2026, गुरुवार का पंचांग, दैनिक ग्रह स्थिति और शुभ-अशुभ मुहूर्त नीचे दिए गए हैं। इस दिन आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की नवमी और दशमी तिथि का क्षय संयोग बन रहा है।

आज का मुख्य पंचांग (9 जुलाई 2026)

दिन/वार: गुरुवार

मास: आषाढ़

पक्ष: कृष्ण पक्ष

तिथि: नवमी तिथि सुबह 10:44 तक है, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी जो अगले दिन (10 जुलाई) सुबह 08:58 तक रहेगी।

नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र दोपहर 02:47 तक, उसके बाद भरणी नक्षत्र।

योग: सुकर्मा योग सुबह 07:18 तक, इसके बाद धृति योग जो अगले दिन सुबह 04:42 तक रहेगा।

करण: गर सुबह 10:44 तक, उसके बाद वणिज करण रात 10:52 तक।

चंद्र राशि: मेष राशि (Aries) - चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि में ही संचरण करेंगे।

सूर्य राशि: मिथुन (Gemini)

आज का विशेष (गंडमूल नक्षत्र विचार)

गंडमूल नक्षत्र: आज दोपहर 02:47 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, जो कि गंडमूल नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। इस समय तक जन्मे बच्चों के लिए गंडमूल शांति पूजा करानी कल्याणकारी होती है। दोपहर 02:47 के बाद से भरणी नक्षत्र शुरू होने पर स्थिति सामान्य हो जाएगी।

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

सूर्योदय: सुबह 05:30

सूर्यास्त: शाम 07:22

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा के साथ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए नीचे दिए गए शुभ समय का उपयोग कर सकते हैं:

अभिजीत मुहूर्त (सबसे शुभ): दोपहर 11:59 से 12:54 तक। (कोई भी नया या बड़ा कार्य शुरू करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय)

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:31 से 03:26 तक।

अमृत काल: सुबह 11:03 से दोपहर 12:40 तक।

गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:11 से 07:32 तक।

आज के अशुभ समय (इनसे बचें)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, बड़े वित्तीय लेनदेन या यात्रा की शुरुआत से बचना चाहिए:

राहुकाल (सबसे अशुभ समय): दोपहर 02:11 से 03:55 तक। (इस समय में शुभ कार्य पूर्णतः वर्जित हैं)

यमगण्ड काल: सुबह 05:30 से 07:15 तक।