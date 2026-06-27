Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 जून, 2026)

मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 28 June 2026: करियर: आज नई जिम्मेदारियां आपको व्यस्त रखेंगी। टीमवर्क से सफलता मिलेगी।
लव: साथी के साथ कुछ गंभीर चर्चाएं हो सकती हैं।
धन: निवेश के लिए शुभ समय है।
स्वास्थ्य: हल्का सिरदर्द हो सकता है, जल अधिक पिएं।
वृषभ (Taurus)
करियर: आज वरिष्ठों से तारीफ मिलेगी।
लव: पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बितेगा।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: पीठ या गर्दन में दर्द संभव।
उपाय: सफेद चीज़ों का दान करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: क्रिएटिव क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम संबंधों में पारदर्शिता रखें।
धन: फिजूलखर्ची से बचें।
स्वास्थ्य: नींद पूरी करें, माइग्रेन हो सकता है।
उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें।
कर्क (Cancer)
करियर: नौकरी बदलने का विचार आ सकता है।
लव: परिवार के साथ समय बिताना सुकून देगा।
धन: बचत के लिए दिन शुभ है।
स्वास्थ्य: पेट संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं।
उपाय: दूध में केसर डालकर पिएं।
सिंह (Leo)
करियर: लीडरशिप रोल में सफलता मिलेगी।
लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।
धन: शेयर मार्केट में लाभ के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: आंखों की जांच करवाएं।
कन्या (Virgo)
करियर: ऑफिस में काम का दबाव बढ़ेगा, धैर्य रखें।
लव: पुराने रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं।
धन: आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव रहेगा।
स्वास्थ्य: कमर या रीढ़ में खिंचाव।
उपाय: दुर्गा सप्तशती का पाठ करें।
तुला (Libra)
करियर: नई साझेदारी से लाभ होगा।
लव: रिश्तों में बैलेंस बनाकर चलें।
धन: धन की स्थिति संतुलित रहेगी।
स्वास्थ्य: नींद की कमी हो सकती है।
उपाय: सफेद वस्त्र पहनें, चंदन का तिलक लगाएं।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: दिन रणनीतिक निर्णयों के लिए अच्छा है।
लव: भावनात्मक समर्थन मिलेगा।
धन: लॉटरी या आकस्मिक लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: थकावट या लो एनर्जी महसूस होगी।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
धनु (Sagittarius)
करियर: विदेश यात्रा या नया कॉन्ट्रैक्ट संभव है।
लव: नए प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है।
धन: निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: भोजन समय पर लें, एसिडिटी से बचें।
उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें।
मकर (Capricorn)
करियर: प्रमोशन या पदोन्नति के योग हैं।
लव: वैवाहिक जीवन में सुख बढ़ेगा।
धन: रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है।
स्वास्थ्य: हड्डियों में दर्द हो सकता है।
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।
कुंभ (Aquarius)
करियर: नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने का सही समय है।
लव: साथी से मतभेद दूर होंगे।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: आंखों और त्वचा से संबंधित समस्या हो सकती है।
उपाय: नीले वस्त्र पहनें और शनिदेव को तेल चढ़ाएं।
मीन (Pisces)
करियर: आपकी कल्पनाशक्ति कार्यक्षेत्र में लाभ दिलाएगी।
लव: भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।
धन: अचानक से कोई आर्थिक लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: एलर्जी या त्वचा रोग से सावधान रहें।