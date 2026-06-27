Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 जून, 2026) दैनिक राशिफल: 28 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 28 June 2026: करियर: आज नई जिम्मेदारियां आपको व्यस्त रखेंगी। टीमवर्क से सफलता मिलेगी।

लव: साथी के साथ कुछ गंभीर चर्चाएं हो सकती हैं।

धन: निवेश के लिए शुभ समय है।

स्वास्थ्य: हल्का सिरदर्द हो सकता है, जल अधिक पिएं।

वृषभ (Taurus)

करियर: आज वरिष्ठों से तारीफ मिलेगी।

लव: पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बितेगा।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं।

स्वास्थ्य: पीठ या गर्दन में दर्द संभव।

उपाय: सफेद चीज़ों का दान करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: क्रिएटिव क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम संबंधों में पारदर्शिता रखें।

धन: फिजूलखर्ची से बचें।

स्वास्थ्य: नींद पूरी करें, माइग्रेन हो सकता है।

उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें।

कर्क (Cancer)

करियर: नौकरी बदलने का विचार आ सकता है।

लव: परिवार के साथ समय बिताना सुकून देगा।

धन: बचत के लिए दिन शुभ है।

स्वास्थ्य: पेट संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं।

उपाय: दूध में केसर डालकर पिएं।

सिंह (Leo)

करियर: लीडरशिप रोल में सफलता मिलेगी।

लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।

धन: शेयर मार्केट में लाभ के संकेत हैं।

स्वास्थ्य: आंखों की जांच करवाएं।

कन्या (Virgo)

करियर: ऑफिस में काम का दबाव बढ़ेगा, धैर्य रखें।

लव: पुराने रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं।

धन: आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव रहेगा।

स्वास्थ्य: कमर या रीढ़ में खिंचाव।

उपाय: दुर्गा सप्तशती का पाठ करें।

तुला (Libra)

करियर: नई साझेदारी से लाभ होगा।

लव: रिश्तों में बैलेंस बनाकर चलें।

धन: धन की स्थिति संतुलित रहेगी।

स्वास्थ्य: नींद की कमी हो सकती है।

उपाय: सफेद वस्त्र पहनें, चंदन का तिलक लगाएं।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: दिन रणनीतिक निर्णयों के लिए अच्छा है।

लव: भावनात्मक समर्थन मिलेगा।

धन: लॉटरी या आकस्मिक लाभ संभव है।

स्वास्थ्य: थकावट या लो एनर्जी महसूस होगी।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: विदेश यात्रा या नया कॉन्ट्रैक्ट संभव है।

लव: नए प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है।

धन: निवेश सोच-समझकर करें।

स्वास्थ्य: भोजन समय पर लें, एसिडिटी से बचें।

उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें।

मकर (Capricorn)

करियर: प्रमोशन या पदोन्नति के योग हैं।

लव: वैवाहिक जीवन में सुख बढ़ेगा।

धन: रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है।

स्वास्थ्य: हड्डियों में दर्द हो सकता है।

उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने का सही समय है।

लव: साथी से मतभेद दूर होंगे।

धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: आंखों और त्वचा से संबंधित समस्या हो सकती है।

उपाय: नीले वस्त्र पहनें और शनिदेव को तेल चढ़ाएं।

मीन (Pisces)

करियर: आपकी कल्पनाशक्ति कार्यक्षेत्र में लाभ दिलाएगी।

लव: भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।

धन: अचानक से कोई आर्थिक लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: एलर्जी या त्वचा रोग से सावधान रहें।