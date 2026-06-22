Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 जून, 2026) दैनिक राशिफल: 23 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 23 June horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज नयी नौकरी के अवसर मिल सकते हैं।

लव: रिश्ते में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं।

धन: आज कारोबारी की आय भी बेहतर रहेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग करें।

2. वृष (Taurus)

करियर: आज कार्यस्थल पर आपका काम धीमे-धीमे ठीक रहेगा।

लव: प्रेमीजन एक दूसरे के विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

धन: बाहरी क्षेत्र से धन लाभ की संभावना है।

स्वास्थ्य: सेहत के लिए ताजे फल और सब्जियों का सेवन करें।

उपाय: भगवान के सामने अपने सिर झुका कर प्रार्थना करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यस्थल पर मिले प्रोजेक्ट को आप सफलतापूर्वक पूरा करेंगे।

लव: अपने रिश्ते में समझदारी और संयम बनाए रखें।

धन: निवेश के मामले में सोच-समझ कर निर्णय लें।

स्वास्थ्य: आरामदायक नींद लेंगे।

उपाय: शुभ मुहूर्त में कोई धार्मिक कार्य करें।

4. कर्क (Cancer)

करियर: किसी नई दिशा में काम करना चाहते हैं तो लाभ होगा।

लव: आपके रिश्ते में प्यार और समर्पण होगा।

धन: आज धन निवेश करने से बचें।

स्वास्थ्य: पेट में समस्याएं हो सकती हैं।

उपाय: शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाएं।

5. सिंह (Leo)

करियर: आज ध्यान और परिश्रम से सफलता प्राप्त होगी।

लव: अपने प्रियजन के साथ रोमांटिक समय बिताएंगे।

धन: आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति बेहतर होगी।

स्वास्थ्य: नियमित व्यायाम करें, सेहत बेहतर रहेगी।

6. कन्या (Virgo)

करियर: आपका कार्यक्षेत्र में मन शांत रहेगा।

लव: पार्टनर के साथ घूमने का प्लान कर सकते हैं।

धन: आज अनावश्यक खर्चों से बचें।

स्वास्थ्य: आप ध्यान और योग करें।

उपाय: शनिवार को लोहे की वस्तु दान करें।

7. तुला (Libra)

करियर: किसी महत्वपूर्ण कार्य में आपकी मेहनत रंग लाएगी।

लव: रिश्तों में प्यार और विश्वास मजबूत होगा।

धन: किसी से उधारी लेने से बचें।

स्वास्थ्य: शरीर में आलस्य रहेगा।

उपाय: श्री गणेश जी की पूजा करें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आपकी मेहनत से कार्य में सुधार होगा।

लव: रिश्ते में तनाव हो तो इसे बातचीत से सुलझाएं।

धन: वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी, निवेश से बचें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग का सहारा लें।

उपाय: लाल रंग की वस्तु दान करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: करियर में अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने का समय है।

लव: जीवन में रोमांटिक समय बहुत अच्छाहै।

धन: धन लाभ के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: सेहत के मामले में कोई समस्या नहीं रहेगी।

उपाय: गुरुवार को पीली वस्तु का दान करें।

10. मकर (Capricorn)

करियर: आज कार्यस्थल पर आपके प्रयास सराहे जाएंगे।

लव: अपने साथी के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें।

उपाय: आज घर में साफ-सफाई रखें।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: करियर में नए अवसर आ सकते हैं।

लव: रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखें।

धन: वित्तीय स्थिति अच्छी रहेगी।

स्वास्थ्य: आप मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहेंगे।

उपाय: भगवान शिव की पूजा करें।

12. मीन (Pisces)

करियर: करियर की समस्या को आप जल्द ही सुलझा लेंगे।

लव: रिश्ते में प्रेम और समझ बढ़ेगी।

धन: आज कोई नया निवेश करने से बचें।

स्वास्थ्य: सेहत में उतार-चढ़ाव हो सकता है।