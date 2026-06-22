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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 23 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Beautiful Palmistry, Daily Horoscope 2026 with 12 Zodiac Signs

मेष (Aries)

Today 23 June horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज नयी नौकरी के अवसर मिल सकते हैं।
लव: रिश्ते में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं।
धन: आज कारोबारी की आय भी बेहतर रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग करें।
 

2. वृष (Taurus)

 
करियर: आज कार्यस्थल पर आपका काम धीमे-धीमे ठीक रहेगा। 
लव: प्रेमीजन एक दूसरे के विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।
धन: बाहरी क्षेत्र से धन लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: सेहत के लिए ताजे फल और सब्जियों का सेवन करें।
उपाय: भगवान के सामने अपने सिर झुका कर प्रार्थना करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

 
करियर: कार्यस्थल पर मिले प्रोजेक्ट को आप सफलतापूर्वक पूरा करेंगे।
लव: अपने रिश्ते में समझदारी और संयम बनाए रखें। 
धन: निवेश के मामले में सोच-समझ कर निर्णय लें।
स्वास्थ्य: आरामदायक नींद लेंगे।
उपाय: शुभ मुहूर्त में कोई धार्मिक कार्य करें।
 

4. कर्क (Cancer)

 
करियर: किसी नई दिशा में काम करना चाहते हैं तो लाभ होगा।
लव: आपके रिश्ते में प्यार और समर्पण होगा। 
धन: आज धन निवेश करने से बचें।
स्वास्थ्य: पेट में समस्याएं हो सकती हैं।
उपाय: शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाएं।
 

5. सिंह (Leo)

 
करियर: आज ध्यान और परिश्रम से सफलता प्राप्त होगी।
लव: अपने प्रियजन के साथ रोमांटिक समय बिताएंगे।
धन: आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति बेहतर होगी।
स्वास्थ्य: नियमित व्यायाम करें, सेहत बेहतर रहेगी।
 

6. कन्या (Virgo)

 
करियर: आपका कार्यक्षेत्र में मन शांत रहेगा।
लव: पार्टनर के साथ घूमने का प्लान कर सकते हैं।
धन: आज अनावश्यक खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य: आप ध्यान और योग करें।
उपाय: शनिवार को लोहे की वस्तु दान करें।
 

7. तुला (Libra)

 
करियर: किसी महत्वपूर्ण कार्य में आपकी मेहनत रंग लाएगी।
लव: रिश्तों में प्यार और विश्वास मजबूत होगा।
धन: किसी से उधारी लेने से बचें।
स्वास्थ्य: शरीर में आलस्य रहेगा।
उपाय: श्री गणेश जी की पूजा करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: आपकी मेहनत से कार्य में सुधार होगा।
लव: रिश्ते में तनाव हो तो इसे बातचीत से सुलझाएं।
धन: वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी, निवेश से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग का सहारा लें।
उपाय: लाल रंग की वस्तु दान करें।

 

9. धनु (Sagittarius)

 
करियर: करियर में अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने का समय है।
लव: जीवन में रोमांटिक समय बहुत अच्छाहै। 
धन: धन लाभ के योग बन रहे हैं। 
स्वास्थ्य: सेहत के मामले में कोई समस्या नहीं रहेगी।
उपाय: गुरुवार को पीली वस्तु का दान करें।
 

10. मकर (Capricorn)

 
करियर: आज कार्यस्थल पर आपके प्रयास सराहे जाएंगे।
लव: अपने साथी के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें।
उपाय: आज घर में साफ-सफाई रखें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

 
करियर: करियर में नए अवसर आ सकते हैं। 
लव: रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखें।
धन: वित्तीय स्थिति अच्छी रहेगी।
स्वास्थ्य: आप मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहेंगे।
उपाय: भगवान शिव की पूजा करें।
 

12. मीन (Pisces)

 
करियर: करियर की समस्या को आप जल्द ही सुलझा लेंगे।
लव: रिश्ते में प्रेम और समझ बढ़ेगी।
धन: आज कोई नया निवेश करने से बचें।
स्वास्थ्य: सेहत में उतार-चढ़ाव हो सकता है।
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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