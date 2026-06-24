Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 जून, 2026) दैनिक राशिफल: 25 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 25 June 2026 : करियर: आज आपको नए प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेमी साथी के साथ तालमेल बनाना आवश्यक।

धन: अनावश्यक खर्च से बचें।

स्वास्थ्य: सिर या आंखों में हल्का दर्द हो सकता है।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल में कलीग्स के सहयोग से पुराना प्रोजेक्ट पूरा होगा।

लव: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

धन: निवेश सोच-समझकर करें।

स्वास्थ्य: पाचन क्रिया पर ध्यान दें।

उपाय: पीपल के वृक्ष की पूजा करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: नौकरी या बिजनेस में लाभकारी अवसर।

लव: दोस्ती और रोमांस में मधुरता रहेगी।

धन: अप्रत्याशित खर्च हो सकते हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।

उपाय: शनिदेव की पूजा करें।

4. कर्क (Cancer)

करियर: सहकर्मियों के साथ सहयोग जरूरी रहेगा।

लव: पारिवारिक जीवन सुखमय होगा।

धन: पैसों की स्थिति स्थिर रहेगी।

स्वास्थ्य: पेट और किडनी की देखभाल करें।

उपाय: दूध में गुड़ मिलाकर सेवन करें।

5. सिंह (Leo)

करियर: मेहनत का फल मिलेगा, नौकरीपेशा का प्रमोशन संभव।

लव: प्रेम जीवन में नई शुरुआत होगी।

धन: आर्थिक लाभ की संभावना बनेगी।

स्वास्थ्य: ऊर्जा स्तर अच्छा रहेगा।

6. कन्या (Virgo)

करियर: कार्यस्थल पर नए अवसर मिल सकते हैं, फिर भी सतर्क रहें।

लव: प्रेमीजन भावनाओं में स्पष्टता लाएं।

धन: निवेश सोच-समझकर करें।

स्वास्थ्य: थकान और तनाव से बचें।

उपाय: भगवान गणेश को फूल अर्पित करें।

7. तुला (Libra)

करियर: टीम वर्क में सफलता आपके हिस्से आयेगी।

लव: प्रेम और दोस्ती में सामंजस्य बना रहेगा।

धन: कारोबार से धन लाभ के योग है।

स्वास्थ्य: आंखों और कानों की सुरक्षा रखें।

उपाय: नीले वस्त्र पहनें या हनुमान चालीसा का पाठ करें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: नौकरी में कठिनाइयों का सामना करेंगे, विजय संभव होगी।

लव: प्यार में भावनाएं गहरी होंगी।

धन: अप्रत्याशित खर्च हो सकते हैं।

स्वास्थ्य: रक्त संबंधित समस्याओं पर ध्यान।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: यात्रा या विदेश से लाभ होगा।

लव: साथी के साथ सामंजस्य बनाकर चलें।

धन: पुराने निवेश से लाभ होगा।

स्वास्थ्य: जोड़ों में हल्का दर्द आज संभव है।

उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें,पी ले फूल चढ़ाएं।

10. मकर (Capricorn)

करियर: कार्य में मेहनत रंग लाएगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

लव: प्रेम जीवन में सावधानी रखें।

धन: वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: हड्डियों और पेट का ध्यान रखें।

उपाय: शनि व्रत करें, काले तिल का दान करें।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: नई योजनाओं में सफलता और सहयोग मिलेगा।

लव: दोस्ती और प्रेम में सामंजस्य बना रहेगा।

धन: अनियमित खर्च से बचें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम करें।

उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगायें।

12. मीन (Pisces)

करियर: छात्रों को रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम जीवन सुखमय बना रहेगा।

धन: कारोबार से धन की आवक होगी।

स्वास्थ्य: आंखों और त्वचा का ध्यान रखें।