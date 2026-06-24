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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 25 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Daily Horoscope 2026 Colorful Images Through 12 Zodiac Signs

1. मेष (Aries)

 
Today Horoscope Rashifal 25 June 2026 : करियर: आज आपको नए प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेमी साथी के साथ तालमेल बनाना आवश्यक।
धन: अनावश्यक खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: सिर या आंखों में हल्का दर्द हो सकता है।
उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें।ALSO READ: श्री गायत्री प्रकटोत्सव जयंती की जन्म कथा

 

2. वृषभ (Taurus)

 
करियर: कार्यस्थल में कलीग्स के सहयोग से पुराना प्रोजेक्ट पूरा होगा।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
धन: निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: पाचन क्रिया पर ध्यान दें।
उपाय: पीपल के वृक्ष की पूजा करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

 
करियर: नौकरी या बिजनेस में लाभकारी अवसर।
लव: दोस्ती और रोमांस में मधुरता रहेगी।
धन: अप्रत्याशित खर्च हो सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: शनिदेव की पूजा करें।
 

4. कर्क (Cancer)

 
करियर: सहकर्मियों के साथ सहयोग जरूरी रहेगा।
लव: पारिवारिक जीवन सुखमय होगा।
धन: पैसों की स्थिति स्थिर रहेगी।
स्वास्थ्य: पेट और किडनी की देखभाल करें।
उपाय: दूध में गुड़ मिलाकर सेवन करें।
 

5. सिंह (Leo)

 
करियर: मेहनत का फल मिलेगा, नौकरीपेशा का प्रमोशन संभव।
लव: प्रेम जीवन में नई शुरुआत होगी।
धन: आर्थिक लाभ की संभावना बनेगी।
स्वास्थ्य: ऊर्जा स्तर अच्छा रहेगा।
 

6. कन्या (Virgo)

 
करियर: कार्यस्थल पर नए अवसर मिल सकते हैं, फिर भी सतर्क रहें।
लव: प्रेमीजन भावनाओं में स्पष्टता लाएं।
धन: निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: थकान और तनाव से बचें।
उपाय: भगवान गणेश को फूल अर्पित करें।
 

7. तुला (Libra)

 
करियर: टीम वर्क में सफलता आपके हिस्से आयेगी।
लव: प्रेम और दोस्ती में सामंजस्य बना रहेगा।
धन: कारोबार से धन लाभ के योग है।
स्वास्थ्य: आंखों और कानों की सुरक्षा रखें।
उपाय: नीले वस्त्र पहनें या हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: नौकरी में कठिनाइयों का सामना करेंगे, विजय संभव होगी।
लव: प्यार में भावनाएं गहरी होंगी। 
धन: अप्रत्याशित खर्च हो सकते हैं।
स्वास्थ्य: रक्त संबंधित समस्याओं पर ध्यान।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

 
करियर: यात्रा या विदेश से लाभ होगा।
लव: साथी के साथ सामंजस्य बनाकर चलें।
धन: पुराने निवेश से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: जोड़ों में हल्का दर्द आज संभव है।
उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें,पी ले फूल चढ़ाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

 
करियर: कार्य में मेहनत रंग लाएगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
लव: प्रेम जीवन में सावधानी रखें।
धन: वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: हड्डियों और पेट का ध्यान रखें।
उपाय: शनि व्रत करें, काले तिल का दान करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

 
करियर: नई योजनाओं में सफलता और सहयोग मिलेगा।
लव: दोस्ती और प्रेम में सामंजस्य बना रहेगा।
धन: अनियमित खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम करें।
उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगायें।
 

12. मीन (Pisces)

 
करियर: छात्रों को रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन सुखमय बना रहेगा।
धन: कारोबार से धन की आवक होगी।
स्वास्थ्य: आंखों और त्वचा का ध्यान रखें।
लेखक के बारे में
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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