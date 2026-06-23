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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 24 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Beautiful Daily Horoscope 2026 with Pictures for 12 Zodiac Signs

1. मेष (Aries)

 
Today Horoscope Rashifal 24 June 2026 : करियर: आज कार्यक्षेत्र में टीमवर्क और सहयोग से सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी।
धन: अचानक आने वाले अनावश्यक खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: हल्की थकान या मानसिक तनाव संभव।
 

2. वृष (Taurus)

 
करियर: नए अवसर मिलेंगे, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लें।
लव: साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे, संवाद बनाए रखें।
धन: निवेश पर ध्यान दें, व्यय संतुलित रखें।
स्वास्थ्य: पर्याप्त नींद और आराम आवश्यक।
उपाय: सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

 
करियर: आज नए प्रोजेक्ट और योजना लाभकारी रहेगी।
लव: प्रेमीसंग रिश्तों में संवाद बनाए रखें।
धन: घर-बाहर खर्च बढ़ सकते हैं, सावधान रहें।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या आंखों में परेशानी हो सकती है।
उपाय: पीले फूल किसी मंदिर में चढ़ाएं।
 
 

4. कर्क (Cancer)

 
करियर: टीम कार्य में सफलता और नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: परिवार और साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा।
धन: निवेश और लेन-देन सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें, योग और ध्यान लाभकारी रहेंगे।
उपाय: घर में लक्ष्मी जी का ध्यान करके दीपक जलाएं।
 

5. सिंह (Leo)

 
करियर: कार्यस्थल पर नेतृत्व क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा।
लव: प्रेमी साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे।
धन: कारोबार की आय में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: हृदय और रक्तचाप का ध्यान रखें।
 

6. कन्या (Virgo)

 
करियर: मेहनत का फल मिलेगा, पदोन्नति संभव।
लव: परिवार और मित्रों के साथ संबंध मधुर रहेंगे।
धन: आय बढ़ेगी, खर्च संतुलित रखें।
स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: हनुमान जी को केसरी रंग का अर्पण करें।
 

7. तुला (Libra)

 
करियर: कार्य में सफलता मिलेगी, फिर भी निर्णय सोच-समझकर लें।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
धन: नए आय के स्रोत मिल सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: किसी जरूरतमंद को भोजन दें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: नौकरी में चुनौतियाँ आएंगी, धैर्य और समझदारी आवश्यक होगी।
लव: सिंगल राशियों के लिए प्रेम संबंध शुभ रहेगा।
धन: निवेश में लाभ संभव।
स्वास्थ्य: शारीरिक थकान हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में नए विचार और योजना लाभकारी साबित होगी।
लव: परिवार और प्रेमी साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा।
धन: अचानक बाहरी खर्च बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: हल्का पेट दर्द या अपच हो सकता है।
उपाय: गुरुवार को हनुमान जी को चने अर्पित करें।
 

10. मकर (Capricorn)

 
करियर: नौकरीपेशा को मेहनत का फल मिलेगा।
लव: प्रेम संबंध में समझदारी और संवाद जरूरी।
धन: निवेश से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: रीढ़ और मांसपेशियों का ध्यान रखें।
उपाय: शनिवार को काली वस्तु या अन्न दान करें।
 

11. कुम्भ (Aquarius)

 
करियर: कारोबार में समय लाभकारी बना रहेगा।
लव: रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी।
धन: आय बढ़ेगी, खर्च संतुलित रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान कम करने के लिए ध्यान जरूरी होगा।
उपाय: हरे पौधे लगाएं।
 

12. मीन (Pisces)

 
करियर: नौकरी तथा कारोबार के कार्य में सहयोग और स्थिरता रहेगी।
लव: प्रेम रिश्तों में विश्वास बनाए रखें।
धन: पुराने निवेश से धन लाभ संभव।
स्वास्थ्य: हड्डियों और पेट का ध्यान रखें।
उपाय: शनिवार को खाने की वस्तु दान करें।ALSO READ: कर्क राशि में वक्री होंगे बुध, जानिए 12 राशियों पर कैसा पड़ेगा असर
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