मंगलवार, 23 जून 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. जन्मदिन
  4. Today Happy Birthday
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

24 June Birthday: आपको 24 जून, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

A delicious chocolate cake decorated with fruits and ballons, with a happy birthday message written on it
24 June Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 24 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: कर्क राशि में वक्री होंगे बुध, जानिए 12 राशियों पर कैसा पड़ेगा असर
 

आपका जन्मदिन: 24 जून

 
दिनांक 24 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 6 होगा। आपमें गजब का आत्मविश्वास है। इसी आत्मविश्वास के कारण आप किसी भी परिस्थिति में डगमगाते नहीं है। आपको सुगंध का शौक होगा। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति आकर्षक, विनोदी, कलाप्रेमी होते हैं। आप अपनी महत्वाकांक्षा के प्रति गंभीर होते हैं। अगर आप स्त्री हैं तो पुरुषों के प्रति आपकी दिलचस्पी होगी। लेकिन आप दिल के बुरे नहीं है। 6 मूलांक शुक्र ग्रह द्वारा संचालित होता है। अत: शुक्र से प्रभावित बुराई भी आपमें पाई जा सकती है। जैसे स्त्री जाति के प्रति आपमें सहज झुकाव होगा।
 

आपके लिए खास 

 
शुभ दिनांक : 6, 15, 24
 
शुभ अंक : 6, 15, 24, 33, 42, 51, 69, 78
 
शुभ वर्ष : 2025, 2026
 
ईष्टदेव : मां सरस्वती, महालक्ष्मी
 
शुभ रंग : क्रीम, सफेद, लाल, बैंगनी
 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

करियर: नौकरीपेशा व्यक्ति अपने परिश्रम के बल पर उन्नति के हकदार होंगे। बैक परीक्षाओं में भी सफलता अर्जित करेंगे। लेखन संबंधी मामलों के लिए उत्तम होती है। जो विद्यार्थी सीए की परीक्षा देंगे उनके लिए शुभ रहेगा। 
 
परिवार: दाम्पत्य जीवन में मिली जुली स्थिति रहेगी। विवाह के योग भी बनेंगे। स्त्री पक्ष का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी।
 
कारोबार: आर्थिक मामलों में सभंलकर चलना होगा। व्यापार-व्यवसाय में भी सफलता रहेगी। 
 

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

 
ओंकारनाथ ठाकुर (Omkarnath Thakur): भारतीय शिक्षाशास्त्री, संगीतज्ञ और हिन्दुस्तानी शास्त्रीय गायक। 
 
तारा सिंह (Tara Singh): प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा कट्टर सिख नेता। 
 
दामोदर हरी चापेकर (Damodar Hari Chapekar): भारत के क्रांतिकारी अमर शहीदों में से एक। 
 
विश्वनाथ काशीनाथ राजवाडे (Vishwanath Kashinath Rajwade): प्रसिद्ध भारतीय लेखक, इतिहासकार, श्रेष्ठ वक्ता और विद्वान। 
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: मोबाइल नंबर और अंक ज्योतिष: जानिए कौन से अंक संयोजन बढ़ाते हैं चुनौतियां
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 जून, 2026)

गुरु का राहु से और केतु का शनि से बना है षडाष्टक योग, 5 राशियों के लिए चल रहा है शानदार समय

गुरु का राहु से और केतु का शनि से बना है षडाष्टक योग, 5 राशियों के लिए चल रहा है शानदार समयवैदिक ज्योतिष में षडाष्टक योग तब बनता है जब दो ग्रह एक-दूसरे से 6-8 (षष्ठ-अष्टम) संबंध में हों। 19 जून 2026 की वर्तमान ग्रह स्थितियों के अनुसार सूर्य मिथुन में, मंगल मेष में, गुरु व शुक्र कर्क में, शनि मीन में, राहु कुंभ में और केतु सिंह में हैं। इस स्थिति के कारण गुरु और शुक्र का राहु के साथ और केतु का शनि के साथ षडाष्टक योग बना है। इस योग को शुभ नहीं माना जाता है लेकिन 5 राशियों के लिए यह फायदेमंद रहेगा।

राहु के नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश: 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, इन राशियों को रहना होगा सावधान

राहु के नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश: 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, इन राशियों को रहना होगा सावधानSurya Ardra Nakshatra Transit 2026: तारामंडल के राजा सूर्य देव अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करने के बाद, अब 22 जून 2026 (सोमवार) को दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर सूर्य देव मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर आर्द्रा नक्षत्र में कदम रखेंगे। आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी 'राहु' हैं और सूर्य आत्मा, मान-सम्मान व लीडरशिप के कारक हैं। जब सूर्य का प्रताप राहु के नक्षत्र से मिलता है, तो राजनीति, प्रशासन, मौसम और हमारे जीवन में अचानक बड़े उलटफेर देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं कि इस नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों की किस्मत चमकेगी और किन्हें संभलकर रहना होगा।

बुध का कर्क राशि में गोचर: 12 राशियों पर क्या होगा असर? जानिए पूरा राशिफल

बुध का कर्क राशि में गोचर: 12 राशियों पर क्या होगा असर? जानिए पूरा राशिफलग्रहों के राजकुमार बुध अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। ज्योतिषीय गणित के अनुसार, 22 जून 2026 की दोपहर 3 बजकर 9 मिनट पर बुध देव अपनी खुद की राशि मिथुन को अलविदा कहकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। बुद्धि, संवाद और व्यापार के कारक बुध का यह राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े उलटफेर करने वाला है। आइए जानते हैं कि आपके सितारों पर इस गोचर का क्या असर पड़ने वाला है।

3 दिन बाद बुध का कर्क राशि में प्रवेश, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, खुलेंगे सफलता के नए द्वार

3 दिन बाद बुध का कर्क राशि में प्रवेश, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, खुलेंगे सफलता के नए द्वारब्रह्मांड के राजकुमार और बुद्धि के देवता, 'बुध', एक बार फिर अपना स्थान बदलने जा रहे हैं। 22 जून 2026 की दोपहर 03:09 बजे बुध देव चंद्र की राशि 'कर्क' में प्रवेश करेंगे। इए जानते हैं कि इस गोचर का आपकी राशि पर क्या दिलचस्प असर होने वाला है।

नरेंद्र मोदी के बाद अगला पीएम अमित शाह या योगी आदित्यनाथ, सटीक भविष्यवाणी

नरेंद्र मोदी के बाद अगला पीएम अमित शाह या योगी आदित्यनाथ, सटीक भविष्यवाणीNext pm after modi in bjp: भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न यही है- "मोदी के बाद कौन?" 'मूड ऑफ द नेशन' (2026) जैसे बड़े सर्वे, राजनीतिक पंडितों के गणित और सितारों की चाल को मिला दें, तो भविष्य की धुंधली तस्वीर कुछ साफ होने लगती है।

और भी वीडियो देखें

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 24 जून 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 24 जून 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय24 June 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 24 जून, 2026 का विशेष पंचांग...

अश्लेषा नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश, इन 4 राशियों को रहना होगा बेहद सावधान

अश्लेषा नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश, इन 4 राशियों को रहना होगा बेहद सावधानज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर के साथ-साथ उनके नक्षत्र परिवर्तन को भी अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली माना गया है। सुख, वैभव, ऐश्वर्य, सौंदर्य और प्रेम के कारक ग्रह शुक्र देव ने अपना स्थान बदलते हुए बुध के स्वामित्व वाले 'अश्लेषा नक्षत्र' में प्रवेश कर लिया है। शुक्र देव का यह नक्षत्र परिवर्तन 23 जून 2026, मंगलवार को संपन्न हुआ है। आइए विस्तार से जानते हैं कि वे 4 राशियाँ कौन सी हैं और उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए:

निर्जला एकादशी: साल की सबसे बड़ी एकादशी कब है? सिर्फ एक व्रत से पाएं सभी 24 एकादशियों का पुण्य फल

निर्जला एकादशी: साल की सबसे बड़ी एकादशी कब है? सिर्फ एक व्रत से पाएं सभी 24 एकादशियों का पुण्य फलNirjala Ekadashi Vrat 2026: अगर आप साल भर की अन्य एकादशियों का व्रत किसी कारणवश नहीं रख पाते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार केवल निर्जला एकादशी व्रत को पूरी निष्ठा से करने पर साल की सभी एकादशियों का पुण्य फल अकेले ही मिल जाता है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी कब है, इसका महत्व क्या है और इसे साल की सबसे बड़ी एकादशी क्यों कहा जाता है।

कर्क राशि में वक्री होंगे बुध, जानिए 12 राशियों पर कैसा पड़ेगा असर

कर्क राशि में वक्री होंगे बुध, जानिए 12 राशियों पर कैसा पड़ेगा असर29 जून 2026 की रात 10:45 बजे बुध ग्रह कर्क राशि में वक्री होने जा रहे हैं, यानी वे अपनी उल्टी चाल शुरू करेंगे। इसका व्यापार, शिक्षा, कम्युनिकेशन, संचार आदि पर प्रभाव होगा। आइए जानते हैं कि बुध की यह उल्टी चाल मेष से लेकर मीन राशि तक कैसा प्रभाव डालेगी, जानिए 12 राशियों का राशिफल।

मोबाइल नंबर और अंक ज्योतिष: जानिए कौन से अंक संयोजन बढ़ाते हैं चुनौतियां

मोबाइल नंबर और अंक ज्योतिष: जानिए कौन से अंक संयोजन बढ़ाते हैं चुनौतियांmobile number according to numerology: आज के समय में मोबाइल नंबर केवल संचार का साधन नहीं रह गया है, बल्कि अंक ज्योतिष में इसे व्यक्ति की ऊर्जा, अवसरों और जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। अंकशास्त्र के अनुसार कुछ अंक संयोजन ऐसे होते हैं
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com