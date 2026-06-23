महेश नवमी का इतिहास: कैसे हुई भगवान महेश की कृपा से माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति, जानें कथा और महत्व

Origin of Maheshwari Samaj: भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में महेश नवमी का विशेष महत्व है। यह पर्व विशेष रूप से माहेश्वरी समाज द्वारा बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। महेश नवमी केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति, भगवान शिव की कृपा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा का प्रतीक भी है।ALSO READ: शुक्र का अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश: आज से 5 राशियों की किस्मत में होगा बड़ा बदलाव भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में महेश नवमी का विशेष महत्व है। यह पर्व विशेष रूप से माहेश्वरी समाज द्वारा बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। महेश नवमी केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति, भगवान शिव की कृपा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा का प्रतीक भी है।

महेश नवमी का इतिहास महेश नवमी का इतिहास बेहद गौरवशाली और रोचक है। यह पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह माहेश्वरी समाज के अस्तित्व, संस्कृति और उनके गौरवमयी इतिहास का प्रतीक है। पौराणिक ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार, इस समाज की उत्पत्ति का सीधा संबंध भगवान शिव (महेश) और माता पार्वती के परम आशीर्वाद से है। हर वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व समाज की गौरवशाली विरासत और आध्यात्मिक मूल्यों की याद दिलाता है।

महेश नवमी का धार्मिक महत्व महेश नवमी के दिन का महत्व धार्मिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से बहुत गहरा है:

माहेश्वरी समाज का उत्पत्ति दिवस: पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान शिव (महेश) और माता पार्वती की कृपा से ही इसी तिथि को माहेश्वरी समाज के पूर्वजों को श्राप से मुक्ति मिली थी और समाज का नाम 'माहेश्वरी' पड़ा। इसी कारण इस समाज के लोग इसे अपने वंश के स्थापना दिवस के रूप में बहुत धूमधाम से मनाते हैं।

संतान सुख की प्राप्ति: धार्मिक मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं पूरी निष्ठा से भगवान शिव और माता पार्वती का व्रत-पूजन करती हैं, उन्हें सुखद दांपत्य जीवन और सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है।

आइए जानते हैं वह पौराणिक कथा, जिसके कारण इस पावन दिन को महेश नवमी के रूप में मनाया जाता है।

माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति की पौराणिक कथा यह इतिहास त्रेतायुग से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, भारत के मध्य भाग में खंडलपुर (कुछ स्थानों पर खट्टू नगर) नाम का एक समृद्ध राज्य था, जहां के राजा खडगलसेन थे।

2. ऋषियों का श्राप और पत्थर बन जाना जैसे-जैसे राजकुमार कुंवर सुजान बड़े हुए, वे पराक्रमी योद्धा बने। बचपन से ही कुंवर सुजान की जैन धर्म में आस्था थीं। एक बार एक जैन मुनि उस गांव में आए। उनके धर्मोपदेश से कुंवर सुजान बहुत प्रभावित हुए। वे भी जैन धर्म का प्रचार-प्रसार करने लगे। धीरे-धीरे लोगों की जैन धर्म में आस्था बढ़ने लगी। कई जगहों पर जैन मंदिरों का निर्माण होने लगा।

एक दिन कुंवर सुजान शिकार खेलते हुए, अनजाने में वे अपने 72 सैनिकों के साथ उत्तर दिशा की ओर चले गए। वहां सूर्यवंश के ऋषियों का एक बहुत बड़ा आश्रम था, जहां ऋषि-मुनि यज्ञ कर रहे थे। राजकुमार के सैनिकों ने उनके आदेश से उस यज्ञ को भंग कर दिया। इस पर क्रोधित होकर ऋषियों ने राजकुमार सुजान कुंवर और उनके सभी 72 क्षत्रियों (सैनिकों) को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। पल भर में ही वे सभी जीवित मनुष्य पत्थर की मूर्तियों में बदल गए।

3. रानियों की करुण पुकार और माता पार्वती की दया जब खंडलपुर में इस अनहोनी की खबर पहुंची, तो हाहाकार मच गया। राजकुमार की पत्नी चंद्रावती और अन्य 72 क्षत्रियों की पत्नियां (सतियां) उस घने जंगल में ऋषियों के आश्रम पहुंचीं। उन्होंने ऋषियों से बहुत मिन्नतें कीं, लेकिन ऋषियों ने अपना श्राप वापस लेने से इनकार कर दिया।

हताश होकर सभी स्त्रियों ने वहीं पर अन्न-जल त्याग कर भगवान शिव और माता पार्वती की कठिन तपस्या शुरू कर दी। स्त्रियों की करुण पुकार सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया, 'हे नाथ! इन निर्दोष स्त्रियों के सुहाग की रक्षा कीजिए।'

4. भगवान महेश का वरदान और 'माहेश्वरी' नाम की उत्पत्ति ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल के प्रहार से उन सभी ऋषियों के श्राप के प्रभाव को समाप्त कर दिया।

चमत्कार: जैसे ही शिव जी की कृपा दृष्टि पड़ी, पत्थर बने राजकुमार सुजान कुंवर और उनके 72 क्षत्रिय दोबारा जीवित हो उठे। चूंकि भगवान शिव यानी महेश की कृपा से इन 72 क्षत्रियों को नया जीवन मिला था, इसलिए भगवान शिव ने उनसे कहा- 'आज से तुम मेरे नाम पर 'माहेश्वरी' कहलाओगे।'

शस्त्र छोड़, शास्त्र और व्यापार को अपनाया श्राप से मुक्त होने के बाद, इन राजपूत वीरों ने भगवान शिव से कहा कि क्षत्रिय धर्म के अनुसार वे ऋषियों से युद्ध करते, लेकिन ऋषियों पर हाथ उठाना पाप है। तब भगवान शिव ने उन्हें एक नई राह दिखाई। शिव जी ने उनसे कहा कि अब वे शस्त्र/ हथियार का त्याग कर शास्त्र और व्यापार यानी वैश्य धर्म को अपनाएं।





भगवान शिव ने उन 72 क्षत्रियों के नाम पर 72 गोत्र बनाए, जो आज भी माहेश्वरी समाज के मूल गोत्र माने जाते हैं। भगवान शिव ने उन्हें व्यापार में ईमानदारी, समाज सेवा और जीव दया का मार्ग सिखाया।