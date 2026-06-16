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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Saur Ashadha Month 2026: सौर आषाढ़ माह प्रारंभ, जानिए महत्व

An image related to the solar month of Ashadha 2026, showing devotees performing worship and a scene conveying information about the environment and agriculture
Ashadha Month Significance: हिंदू पंचांग में सौर मास का विशेष महत्व माना गया है। जब सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं, तब सौर आषाढ़ माह का आरंभ होता है। यह माह धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सौर आषाढ़ के आगमन के साथ ही वर्षा ऋतु का प्रभाव बढ़ने लगता है और प्रकृति में हरियाली का विस्तार होने लगता है। यह समय भगवान विष्णु, सूर्यदेव और देवपूजन के लिए विशेष फलदायी माना जाता है।ALSO READ: 11 जून को बुध का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश, जानिए किन राशियों को मिलेगा लाभ और किन्हें रहना होगा सावधान
 

कब से हो रहा है शुरू? 

साल 2026 में सौर आषाढ़ माह की शुरुआत 16 जून, दिन मंगलवार से हो रही है, जो कि 16 जुलाई 2026, गुरुवार तक जारी रहेगा।
 

सौर आषाढ़ माह क्या है?

भारतीय ज्योतिष और पंचांग में दो तरह के महीने होते हैं- चंद्र मास अर्थात् चंद्रमा की कलाओं पर आधारित और सौर मास यानी सूर्य की गति पर आधारित। सौर पंचांग के अनुसार सूर्य जिस राशि में स्थित होते हैं, उसी के आधार पर सौर मास की गणना की जाती है।

सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश करने से सौर आषाढ़ मास प्रारंभ होता है। दक्षिण भारत और कई क्षेत्रों में सौर मासों का विशेष महत्व है तथा धार्मिक कार्यों और पर्व-त्योहारों का निर्धारण भी इसी आधार पर किया जाता है।
 

सौर आषाढ़ माह का महत्व

* यह माह वर्षा ऋतु के आगमन का संकेत देता है।
 
* कृषि कार्यों की शुरुआत के लिए यह समय शुभ माना जाता है।
 
* भगवान विष्णु की पूजा और जप-तप का विशेष फल प्राप्त होता है।
 
* सूर्य उपासना से स्वास्थ्य, ऊर्जा और सकारात्मकता प्राप्त होती है।
 
* इस माह में दान-पुण्य और सेवा कार्यों का महत्व बढ़ जाता है।
 

सौर आषाढ़ माह का आध्यात्मिक संदेश

सौर आषाढ़ माह हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने, सेवा, दान और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह समय आत्मचिंतन, आध्यात्मिक उन्नति और सकारात्मक जीवनशैली अपनाने का संदेश देता है। इस माह में किए गए शुभ कर्म और ईश्वर की उपासना जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: आषाढ़ का महीना 2026: क्या करें और किन गलतियों से बचें?
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