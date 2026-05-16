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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : शनिवार, 16 मई 2026 (08:42 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 16 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Images related to the daily horoscope 2026, which gives information about the 12 zodiac signs along with the planets and stars

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 16 May 2026: करियर: कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। आपकी लीडरशिप की सराहना होगी।
लव: पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा, यात्रा संभव है।
धन: निवेश के लिए दिन शुभ है, अचानक धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: सिरदर्द महसूस हो सकती है।
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: नौकरी में अटके हुए काम पूरे होंगे। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।
लव: लव लाइफ में मधुरता रहेगी, पुराने विवाद सुलझेंगे।
धन: सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा, लेकिन बजट का ध्यान रखें।
स्वास्थ्य: गले में खराश या इंफेक्शन से बचें।
उपाय: एकादशी पर विष्णु जी को पीले फूल अर्पित करें।

 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। अपनी वाणी पर संयम रखें।
लव: जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।
धन: शेयर मार्केट से लाभ मिल सकता है, जोखिम कम लें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा, ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: बिजनेस में नए सौदे लाभकारी रहेंगे। 
लव: भावुक होकर कोई बड़ा फैसला न लें, धैर्य रखें।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे।
लव: पार्टनर से सरप्राइज मिल सकता है। रिश्ता मजबूत होगा।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: , भारी सामान उठाने से पीठ दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी कामयाबी मिलेगी।
लव: प्रेमी के साथ गलतफहमी दूर होगी। बातचीत जारी रखें।
धन: लेन-देन में सावधानी बरतें, कागजात ध्यान से पढ़ें।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें।
 

7. तुला (Libra)

करियर: साझेदारी के काम में मुनाफा होगा। रचनात्मकता बढ़ेगी।
लव: जीवनसाथी की सलाह आपके बहुत काम आएगी।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। अनावश्यक खरीदारी से बचें।
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है।
उपाय: मंदिर में पीले रंग की मिठाई का दान करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: अपने काम पर ध्यान दें। ऑफिस में राजनीति से दूर रहें। 
लव: रिश्तों में नयापन आएगा। किसी मित्र से मुलाकात होगी।
धन: भूमि या संपत्ति के काम से धन लाभ होगा।
स्वास्थ्य: योग और ध्यान से मानसिक शांति मिलेगी।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतरीन है।
लव: लव पार्टनर के साथ रोमांटिक डिनर का प्लान बन सकता है।
धन: बचत करने में सफल रहेंगे, भविष्य की योजनाएं बनाएंगे।
स्वास्थ्य: घुटनों में दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: कार्यक्षेत्र में समय का प्रबंधन जरूरी है। काम का बोझ बढ़ सकता है। 
लव: परिवार के साथ सामंजस्य बना रहेगा।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: पर्याप्त नींद लें, तनाव न पालें।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: किसी प्रोजेटक्ट में आपकी मेहनत रंग लाएगी, पदोन्नति के योग हैं।
लव: सोशल मीडिया के जरिए कोई नया रिश्ता जुड़ सकता है।
धन: खर्च बढ़ेंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी।
स्वास्थ्य: हृदय रोगियों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।
उपाय: जरूरतमंदों को फल दान करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: विदेश से जुड़ी कंपनियों में काम करने वालों को लाभ मिलेगा।
लव: पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें, रिश्तों में समय दें।
धन: निवेश के लिए आज का दिन अति उत्तम है।
स्वास्थ्य: पैर में चोट लगने का डर है, संभलकर चलें।
उपाय: "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें।ALSO READ: शनि जयंती 2026: शनिदेव की कृपा प्राप्ति हेतु 6 अनिवार्य अनुष्ठान
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