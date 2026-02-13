शनिवार, 14 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. 14 February 2026 Daily Horoscope
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 14 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

वेलेंटाइन डे से संबंधित 12 राशियों की मनभावन फोटो

1. मेष (Aries)

 
Today February 14 2026 horoscope: करियर: इस दिन आपके कार्यों में तेजी आएगी, कुछ नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: आपके रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी, पुराने विवादों का समाधान हो सकता है।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, कोई पुरानी कर्ज़ चुकता हो सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बस मानसिक तनाव से बचें।
 

2. वृषभ (Taurus)

 
करियर: कार्यस्थल पर नए विचारों को अपनाने का समय है, लीडरशिप कौशल दिखाएं।
लव: वेलेंटाइन डे पर अपने साथी के साथ खास समय बिताने का मौका मिलेगा।
धन: धन से संबंधित मामलों में कोई शुभ समाचार मिल सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें, खासकर पेट से जुड़ी समस्याओं से बचें।
उपाय: सफेद वस्त्र दान करें, गाय को हरा चारा खिलाएं।

 

3. मिथुन (Gemini)

 
करियर: करियर में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन अपनी मेहनत से आप इन्हें पार करेंगे।
लव: रिश्तों में मधुरता आएगी, अपने साथी के साथ संवाद बढ़ाएं।
धन: वित्तीय स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है, संभल कर खर्च करें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति पाने के लिए ध्यान या योग करें।
उपाय: हरे रंग के कपड़े पहनें, गणेश जी की पूजा करें।
 

4. कर्क (Cancer)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में आपके प्रयास सफल होंगे, किसी विशेष प्रोजेक्ट को लेकर सफलता मिल सकती है।
लव: अपने साथी के साथ ज्यादा समय बिताने का अवसर मिलेगा, प्रेम संबंधों में नयापन आएगा।
धन: धन का आगमन होगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव हो सकता है, अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने की आवश्यकता है।
उपाय: चांदी का दान करें, पीपल के वृक्ष की पूजा करें।

 

5. सिंह (Leo)

 
करियर: आपको कार्यों में सफलता मिलेगी, नई परियोजनाओं में भागीदारी का अवसर मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में समझ और सामंजस्य बने रहेंगे।
धन: पैसों से संबंधित कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है।
स्वास्थ्य: शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: लाल रंग का कपड़ा पहनें, भगवान सूर्य की पूजा करें।ALSO READ: सूर्य-राहु युति कुंभ राशि में: 1 महीने तक रहेगा ग्रहण योग, इन 3 उपायों से बचेंगी परेशानियां
 

6. कन्या (Virgo)

 
करियर: किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता प्राप्त होगी, वरिष्ठों से समर्थन मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दूरी हो सकती है, समय निकाल कर साथी से बात करें।
धन: आय के स्रोत बढ़ सकते हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बस काम के दबाव से बचें।
उपाय: सफेद रंग के फूल चढ़ाएं, देवी लक्ष्मी का पूजन करें।
 

7. तुला (Libra)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का फल मिलेगा, किसी बड़े प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम में नए मोड़ आ सकते हैं, अपने साथी के साथ समय बिताएं।
धन: पैसे के मामले में दिन अच्छा रहेगा, किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत में सुधार होगा, मानसिक शांति के लिए योग करें।
उपाय: तांबे के बर्तन में पानी भरकर दान करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: किसी महत्वपूर्ण कार्य में आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है, निर्णय लेने में सतर्क रहें।
लव: प्रेम संबंधों में संवाद की कमी हो सकती है, कोशिश करें कि आपस में खुल कर बात करें।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहें, खासकर वायरल इंफेक्शन से बचें।
उपाय: लाल रंग के फूलों का दान करें, भगवान शिव की पूजा करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

 
करियर: कार्यस्थल पर अच्छा प्रदर्शन होगा, सहयोगियों से समर्थन मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में नया उत्साह और रोमांच रहेगा।
धन: धन लाभ की संभावना है, किसी बड़े सौदे में सफलता मिल सकती है।
स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में बेहतरी आएगी।
उपाय: नीले रंग के कपड़े पहनें, हनुमान जी की पूजा करें।
 

10. मकर (Capricorn)

 
करियर: कार्य में थोड़ी कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत से सभी समस्याएं हल हो जाएंगी।
लव: रिश्तों में संघर्ष हो सकता है, समय निकाल कर साथी से बात करें।
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी, खर्चे बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: सेहत में उतार-चढ़ाव हो सकता है, आराम की आवश्यकता होगी।
उपाय: काले तिल का दान करें, माता दुर्गा की पूजा करें।
 

11. कुम्भ (Aquarius)

 
करियर: काम में सफलता मिलेगी, नए अवसर सामने आ सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में नई ताजगी आएगी, साथी के साथ रोमांटिक समय बिताएं।
धन: धन से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण योजना बन सकती है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन तनाव से बचें।
उपाय: केले का दान करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें।
 

12. मीन (Pisces)

 
करियर: कार्यस्थल पर कुछ नई चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप इन्हें अच्छे से निपटाएंगे।
लव: प्रेम संबंधों में नया मोड़ आएगा, साथी के साथ प्यार भरा दिन होगा।
धन: वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी, पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव को कम करने के लिए ध्यान या योग करें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Weekly Rashifal 2026: इस सप्ताह क्या कहता है 12 राशियों का भाग्य, पढ़ें (साप्ताहिक राशिफल 09 से 15 फरवरी तक)

Weekly Rashifal 2026: इस सप्ताह क्या कहता है 12 राशियों का भाग्य, पढ़ें (साप्ताहिक राशिफल 09 से 15 फरवरी तक)Weekly Horoscope 09 February to 15 February 2026: हर सप्ताह के साथ हमारी योजनाओं और जीवन के रास्ते बदलते रहते हैं। यह सप्ताह आपके लिए क्या लेकर आया है? क्या आपके लिए कुछ खास होने वाला है या कुछ चुनौतियां सामने आने वाली हैं? यह राशिफल आपको हर पहलू में मदद करेगा ताकि आप समय रहते सही निर्णय ले सकें...

वरुण का दुर्लभ गोचर: 168 साल बाद मीन राशि में, 6 राशियों पर पड़ेगा गहरा असर

वरुण का दुर्लभ गोचर: 168 साल बाद मीन राशि में, 6 राशियों पर पड़ेगा गहरा असरNeptune Transit in Pisces: लगभग 168 वर्षों के बाद वरुण ग्रह एक बार फिर अपनी स्वराशि मीन में 3 साल से गोचर कर रहा है। यह दुर्लभ खगोलीय और ज्योतिषीय घटना केवल एक राशि नहीं बल्कि कुल 6 राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही है, जिससे करियर, धन और सोच के स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं।

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रियाचार धाम यात्रा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जानिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और यात्रा से जुड़ी गाइडलाइन।

महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, मंत्र, आरती, चालीसा, कथा और लाभ FAQs

महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, मंत्र, आरती, चालीसा, कथा और लाभ FAQsप्रतिवर्ष महाशिवरात्रि हिंदू वर्ष के फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और शिवरात्रि श्रावण मास की कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि पर वैद्यनाथ भगवान की उत्सव भी रहता है। जानिए महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, आरती, मंत्र, चालीसा, कथा और लाभ सहित संपूर्ण जानकारी।

विजया एकादशी 2026: 13 फरवरी को रखा जाएगा व्रत, जानिए तिथि, महत्व और नियम

विजया एकादशी 2026: 13 फरवरी को रखा जाएगा व्रत, जानिए तिथि, महत्व और नियमविजया एकादशी 2026 कब है? 13 फरवरी को पड़ने वाले इस व्रत की तिथि, महत्व और पूजा नियमों की पूरी जानकारी यहां पढ़ें।

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 फरवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 फरवरी, 2026)14 February 2026 Horoscope: 14 फरवरी 2026 का दिन, वेलेंटाइन डे के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही यह ग्रहों की स्थिति के हिसाब से राशियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर और चुनौतियां भी लेकर आ सकता है। नीचे 12 राशियों का विस्तृत राशिफल दिया गया है, जिसमें करियर, लव, धन, स्वास्थ्य, और उपाय पर विशेष ध्यान दिया गया है।

14 February Birthday: आपको 14 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

14 February Birthday: आपको 14 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!14 February Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 14 को जन्मे व्यक्तियों के बारे...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 14 फरवरी 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 14 फरवरी 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय14 February, aaj ke Subh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 14 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

Valentine Special: राशि से जानें आपका कौन-सा है बेस्ट लव मैच

Valentine Special: राशि से जानें आपका कौन-सा है बेस्ट लव मैचZodiac Love Match प्रेम संबंधों में ग्रहों की केमिस्ट्री और तत्वों का तालमेल बहुत मायने रखता है। इस वेलेंटाइन, सितारों की नजर से समझें कि आपके लिए कौन 'परफेक्ट' है और किससे आपको बचकर रहना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की मित्रता और शत्रुता का गहरा प्रभाव प्रेम संबंधों पर पड़ता है। इस वेलेंटाइन, सितारों के संकेतों को समझकर अपने रिश्ते को और भी मज़बूत बनाएं। हालांकि नीचे जो राशि शत्रु संबंधी जो जानकारी दी जा रही है वह ग्रह शत्रुता के आधार पर है। ज्योतिष में राशि तत्व और स्वभाव का उल्लेख भी मिलता है जिसकी जानकारी नीचे दी गई है।

Valentine Day 2026: वैलेंटाइन डे पर बन रहा है ग्रहण योग, राशि के अनुसार पार्टनर को दें ये खास गिफ्ट

Valentine Day 2026: वैलेंटाइन डे पर बन रहा है ग्रहण योग, राशि के अनुसार पार्टनर को दें ये खास गिफ्टइस बार प्यार का त्योहार, यानी 14 फरवरी 2026, एक विशेष ज्योतिषीय साये में आ रहा है। 13 फरवरी को सूर्य के कुंभ राशि में प्रवेश करते ही राहु के साथ उनकी युति बन रही है, जिससे 'ग्रहण योग' का निर्माण हो रहा है। घबराइए मत! सितारों की इस चाल के बीच भी आपका रिश्ता चमक सकता है। बस ज़रूरत है सही समय पर इज़हार और राशि के अनुसार सही उपहार की।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com