  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. आज का मुहूर्त
  4. Today Daily Muhurat
Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Tuesday, 25 August 2026 (18:05 IST)

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 26 अगस्‍त 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Today 26 August Shubh Muhurat
Written By: चेतन गौड़
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (10:41 IST)
google-news
आज आपका दिन मंगलमय हो!
Today Shubh Muhurat 26 August 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 26 अगस्‍त, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 26 अगस्त 2026, बुधवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:
 

बुधवार, 26 अगस्‍त 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्व
श्रावणी उपाकर्म यानी आज का दिन उपाकर्म (यज्ञोपवीत/जनेऊ बदलने) का पवित्र अवसर होता है।
आज के दिन भगवान गणेश और भगवान शिव की पूजा करने से घर में खुशहाली आती है।
श्रवण नक्षत्र का योग विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की विशेष कृपा के लिए अत्यंत शुभ है।
आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें।
 सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।
 

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: बुधवार
तिथि: श्रावण शुक्‍ल त्रयोदशी सुबह 07:59 तक, तत्पश्चात चतुर्दशी
पक्ष: शुक्‍ल पक्ष
मास: श्रावण (शुक्‍ल पक्ष)
ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)
विक्रम संवत: 2083
शक संवत: 1948
 

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: उत्तराषाढ़ा रात्रि 10:51 तक, तत्पश्चात श्रवण
योग: आयुष्मान् सुबह 07:41 तक, तत्पश्चात सौभाग्य
करण: कौलव शाम 06:13 तक, तत्पश्चात तैतिल
चन्द्र राशि: मकर राशि में 
सूर्य राशि: सिंह राशि में
 
पंचक: आज पंचक नहीं है। 
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: आज कोई मुहूर्त नहीं है।
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:46 से 03:37 तक
ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:51 से 05:37 तक 
 

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: दोपहर 12:40 से 02:15 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)
 
यमगण्ड: सुबह 07:57 से 09:31 तक
गुलिक काल: सुबह 11:06 से दोपहर 12:40 तक
 

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: उत्तर दिशा में यात्रा से बचें। 
 
निवारण/उपाय: यदि आज उत्तर दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करें और फिर अपनी यात्रा शुरू करें।

सावन में भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
25 August Birthday: आपको 25 अगस्त, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते मेष से लेकर मीन तक किन राशियों के लिए शुभ और किनके लिए है अशुभ। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना गया है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह ही हैं। अपने ही नक्षत्र में मंगल का यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जा रहा है।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और उनके लिए लाभ के योग बनेंगे।

रक्षाबंधन 2026: भाई की कलाई पर सजाएं उसकी राशि के अनुसार लकी राखी

रक्षाबंधन 2026: भाई की कलाई पर सजाएं उसकी राशि के अनुसार लकी राखीRakshabandhan 2026: 28 अगस्त 2026 को भाई-बहन के अटूट स्नेह का पावन पर्व रक्षाबंधन आ रहा है। राखी का केवल एक रेशमी धागा भर नहीं, बल्कि भाई की दीर्घायु और सुरक्षा का मंगल-कवच है। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि यदि बहन अपने भाई की राशि के स्वामी ग्रह के अनुकूल रंग की राखी बांधती है, तो इससे भाई के जीवन में ग्रहों की शुभता, समृद्धि और खुशहाली कई गुना बढ़ जाती है। जानिए इस रक्षाबंधन अपनी कलाई के रक्षक के लिए आपको किस रंग की राखी चुननी चाहिए।

बुध का नक्षत्र परिवर्तन: शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करते ही इन राशियों पर बरसेगा पैसा! पढ़ें राशिफल

बुध का नक्षत्र परिवर्तन: शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करते ही इन राशियों पर बरसेगा पैसा! पढ़ें राशिफलबुद्धि, तर्क, संवाद और व्यापार के कारक ग्रह बुध 29 अगस्त 2026 (शनिवार) को दोपहर 12:58 बजे सिंह राशि में रहते हुए पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इस नक्षत्र के स्वामी सुख, वैभव, सौंदर्य और कला के प्रतीक 'शुक्र देव' हैं। बुध और शुक्र के इस गठबंधन से 12 राशियों के जीवन पर बौद्धिक और भौतिक प्रभाव पड़ेगा।

Rakhi muhurat: 28 अगस्त 2026: राखी बांधने का शुभ मुहूर्त और चंद्र ग्रहण का सच

Rakhi muhurat: 28 अगस्त 2026: राखी बांधने का शुभ मुहूर्त और चंद्र ग्रहण का सच28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। स दिन भद्रा काल भी नहीं रहेगा। शास्त्रों के अनुसार, जहां ग्रहण दिखाई न दे, वहां सूतक काल मान्य नहीं होता। इसलिए भारत में ग्रहण और भद्रा का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा और बहनें बिना किसी संशय के पूरे दिन रक्षासूत्र बांध सकती हैं। सबसे शुभ समय: सुबह 06:23 बजे से सुबह 09:48 बजे तक है।

सूर्य की राशि में बुध का गोचर, इन राशियों के जीवन में आ सकता है बड़ा बदलाव

सूर्य की राशि में बुध का गोचर, इन राशियों के जीवन में आ सकता है बड़ा बदलावज्योतिषीय गणनाओं की दुनिया में एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। नवग्रहों में बुद्धि, संवाद और व्यापार के कारक 'बुध देव' 22 अगस्त 2026 की शाम 7:24 बजे सूर्य की स्वराशि सिंह में प्रवेश कर रहे हैं। सिंह राशि को नेतृत्व, तेज, आत्मविश्वास और मान-सम्मान की राशि माना जाता है। ऐसे में बुध का यह गोचर बेहद खास रहने वाला है। ग्रहों के इस राजकुमार का सिंह राशि में आगमन यूं तो हर व्यक्ति पर प्रभाव डालेगा, लेकिन 5 विशेष राशियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। इनके जीवन में आर्थिक मजबूती के साथ-साथ करियर में बड़ी छलांग लगाने के योग बन रहे हैं।

25 August Birthday: आपको 25 अगस्त, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

25 August Birthday: आपको 25 अगस्त, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!25 August Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 25 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :