Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 26 अगस्‍त 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 26 August 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 26 अगस्‍त, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 26 अगस्त 2026, बुधवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:

बुधवार, 26 अगस्‍त 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्व

श्रावणी उपाकर्म यानी आज का दिन उपाकर्म (यज्ञोपवीत/जनेऊ बदलने) का पवित्र अवसर होता है।

आज के दिन भगवान गणेश और भगवान शिव की पूजा करने से घर में खुशहाली आती है।

श्रवण नक्षत्र का योग विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की विशेष कृपा के लिए अत्यंत शुभ है।

आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें।

सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: बुधवार

तिथि: श्रावण शुक्‍ल त्रयोदशी सुबह 07:59 तक, तत्पश्चात चतुर्दशी

पक्ष: शुक्‍ल पक्ष

मास: श्रावण (शुक्‍ल पक्ष)

ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)

विक्रम संवत: 2083

शक संवत: 1948

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: उत्तराषाढ़ा रात्रि 10:51 तक, तत्पश्चात श्रवण

योग: आयुष्मान् सुबह 07:41 तक, तत्पश्चात सौभाग्य

करण: कौलव शाम 06:13 तक, तत्पश्चात तैतिल

चन्द्र राशि: मकर राशि में

सूर्य राशि: सिंह राशि में

पंचक: आज पंचक नहीं है।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: आज कोई मुहूर्त नहीं है।

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:46 से 03:37 तक

ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:51 से 05:37 तक

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: दोपहर 12:40 से 02:15 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)

यमगण्ड: सुबह 07:57 से 09:31 तक

गुलिक काल: सुबह 11:06 से दोपहर 12:40 तक

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: उत्तर दिशा में यात्रा से बचें।

निवारण/उपाय: यदि आज उत्तर दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करें और फिर अपनी यात्रा शुरू करें।





सावन में भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!