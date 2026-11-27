सीएम धामी बोले, विपक्ष को सकारात्मक सहयोग देना चाहिए

सीएम धामी ने कहा कि बीते समय में विपक्ष ने केवल शोर-शराबा, हंगामा और अराजकता का माहौल बनाकर राजनीति चमकाने की कोशिश की है, जिसे देश की जनता ने देखा है, लेकिन इस सत्र में विपक्ष को सहयोग देना चाहिए।

हालांकि, सरकार की ओर से फिलहाल यह औपचारिक रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है कि 30 नवंबर से शुरू होने वाली बैठकों में परिसीमन या महिला आरक्षण से जुड़े किसी विधेयक को पटल पर रखा जाएगा या नहीं।