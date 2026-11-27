जिस 'शीशमहल' पर मचा था सियासी घमासान, आज से उसे अंदर से देख सकेगी दिल्ली की जनता!

दिल्ली की राजनीति में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पूर्व सरकारी आवास शुक्रवार से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। साल 2015 से 2024 तक, पूरे 9 साल तक केजरीवाल अपने परिवार के साथ इसी बंगले में रहे थे। इस आवास के रेनोवेशन पर हुए भारी-भरकम खर्च को लेकर भाजपा ने सवाल उठाए थे और इसे 'शीशमहल' का नाम दिया था।

20 रुपये में कर सकेंगे दीदार, इनके लिए फ्री रहेगी एंट्री

दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री प्रवेश वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर इस फैसले की जानकारी साझा की थी। योजना के तहत, पहले मीडिया को बंगले का दौरा कराया जाएगा और उसके बाद आम लोग टिकट लेकर इसे अंदर से देख सकेंगे। आम नागरिकों के लिए टिकट की कीमत 20 रुपये रखी गई है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों (सीनियर सिटीजन) और कॉलेज के छात्रों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा।

प्रवेश वर्मा ने अपनी पोस्ट के साथ अरविंद केजरीवाल के पहले शपथ ग्रहण समारोह का एक पुराना वीडियो भी साझा किया। उन्होंने इसे भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण बताते हुए निशाना साधा कि जिस व्यक्ति ने कभी सरकारी गाड़ी तक न लेने की बात कही थी, उसने कई मकानों को तुड़वाकर अपने लिए एक बेहद आलीशान आवास तैयार करवाया।

कल से शीशमहल के दरवाजे खुल रहें है । कल मीडिया को दिखायेंगे । https://t.co/z5gUbTcJ50 — Parvesh Sahib Singh (@p_sahibsingh) November 26, 2026

आगे चलकर निजी कंपनी को सौंपने की तैयारी

सरकार की योजना इस बंगले को कुछ समय तक आम लोगों के दर्शन के लिए खुला रखने की है। इसके बाद इसे एक निजी हॉस्पिटैलिटी कंपनी को सौंपने की तैयारी चल रही है, जो यहां सरकारी कॉन्फ्रेंस, लंच और आधिकारिक बैठकों का आयोजन कर सकेगी। इस हस्तांतरण की प्रक्रिया जल्द ही पूरी होने की उम्मीद है। फिलहाल बंगले की देखरेख और साफ-सफाई के लिए करीब 10 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। गौरतलब है कि केजरीवाल परिवार के आवास खाली करने के बाद PWD ने इसके आंतरिक हिस्सों का विस्तृत ऑडिट भी करवाया था।

अनुमान से 342% ज्यादा हुआ था रेनोवेशन का खर्च

पिछले साल दिल्ली विधानसभा में पेश की गई CAG (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) की रिपोर्ट में इस बंगले के रेनोवेशन को लेकर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। रिपोर्ट के अनुसार, बंगले के नवीनीकरण पर कुल 33.66 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जो शुरुआती अनुमानित लागत (7.91 करोड़ रुपये) से करीब 342 प्रतिशत अधिक था। इस कुल राशि में से लगभग 18.88 करोड़ रुपये केवल महंगे इंटीरियर, सजावटी सामान और एंटीक वस्तुओं पर खर्च हुए थे। CAG ने इस प्रोजेक्ट में नियमों की अनदेखी, सरकारी फंड के दुरुपयोग और लागत में बेतहाशा बढ़ोतरी जैसी गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया है।

CBI कर रही है पूरे मामले की जांच

रेनोवेशन में हुई गड़बड़ियों और तय सीमा से अधिक खर्च के इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) भी कर रही है। इससे पहले साल 2022 में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग ने इसकी शुरुआती जांच की थी, जिसके बाद तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर CBI जांच शुरू की गई थी।