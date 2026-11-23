घर बैठे हल हो रही आम जनता की हर समस्या! सीएम धामी ने बताया कैसे '1905' नंबर बदल रहा उत्तराखंड की तस्वीर

सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए बिना आम नागरिक अपनी समस्या सीधे शासन तक पहुंचा सकें, इसके लिए उत्तराखंड सरकार की मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905एक बड़ा सहारा बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर पोस्ट साझा करते हुए इस पहल को प्रदेश में सुशासन और जनसेवा का एक प्रभावी माध्यम बताया है।

सीएम धामी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 सुशासन और जनसेवा का एक प्रभावी माध्यम बन रही है। इसके माध्यम से हम आम जनता से सीधे जुड़कर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारी सरकार जनसुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक नागरिक की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक इमेज भी शेयर की है, जिसमें सीएम धामी के साथ ही हेल्पलाइन कर्मचारियों की फोटो है। इस पर लिखा है, निर्णय जो बने सुशासन की गारंटी। 1905 सीएम हेल्पलाइन से जनसमस्याओं का समाधान। जनता की शिकायतों का त्वरित निस्तारण।