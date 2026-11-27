अखिलेश बोले, ‘परिसीमन’ राजनीति की सबसे बड़ी भूल साबित होगा
Latest News Today Live Updates in Hindi : परिसीमन बिल को लेकर देश में सियासी घमासान बढ़ गया है। मोदी सरकार ने संसद सत्र से पहले आज कैबिनेट बैठक बुलाई है। कांग्रेस ने भी बुलाई बैठक। पल पल की जानकारी...
11:14 AM, 27th Nov
समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का भाजपा पर निशाना, बोले- ‘परिसीमन’ राजनीति की सबसे बड़ी भूल साबित होगा।
‘परिसीमन’ भाजपा की राजनीति की सबसे बड़ी भूल साबित होगा।— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 27, 2026
10:57 AM, 27th Nov
संसद सत्र से पहले आज मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक। कांग्रेस ने भी आज शाम 4 बजे बुलाई बैठक।
10:13 AM, 27th Nov
संसद की कार्यवाही एक बार फिर शुरू होने जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। लोकसभा का सत्र 30 नवंबर को और राज्यसभा का सत्र 2 दिसंबर को बुलाया जाएगा।