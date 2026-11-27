पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी और उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलते मैदानी इलाकों में ठंड ने जोर पकड़ लिया है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रात का पारा लुढ़कने से ठिठुरन काफी बढ़ गई है। इसका सीधा असर उत्तर और मध्य भारत में दिख रहा है, जहां 40 से अधिक जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। इनमें अकेले राजस्थान के 12, मध्य प्रदेश के 6 और उत्तर प्रदेश के 5 जिले शामिल हैं।