खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की विशेष पूजा, देव दीपावली और गुरु पर्व की बधाई दी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा और गुरु पर्व के पावन अवसर पर अपने गृह क्षेत्र खटीमा में आयोजित ऐतिहासिक 'गंगा स्नान मेला 2026' का विधिवत उद्घाटन किया। इस पारंपरिक मेले में पूजा-अर्चना करने के बाद सीएम धामी ने इसे दोनों देशों की अटूट एकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया।

इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली और श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए राज्य की सुख-समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि आज बड़ा शुभ दिन है कार्तिक पूर्णिमा है, गंगा स्नान है और गुरु पर्व भी है तो मैं सभी को इन पर्वों की बधाई देता हूं कि सबके जीवन में मंगल हो और सभी कार्य अच्छे हो। आज जो ये मेला है जो कि भारत-नेपाल सीमा के अति निकटतम मेला है और इस मेले का बड़ा महत्व भी है जहां ये मेला भारत-नेपाल एकता के लिए बड़ा महत्व रखता है। ये मेले हम सबको हमेशा से मिलाने का काम करते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।

मुख्‍यमंत्री ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, समस्त प्रदेशवासियों को देव दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। समस्त देवी-देवताओं से प्रार्थना है कि यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं खुशहाली का प्रकाश लेकर आए तथा प्रदेश में सुख-समृद्धि, सौहार्द और सकारात्मकता का उजियारा सदैव बना रहे।

समस्त प्रदेशवासियों को देव दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। समस्त देवी-देवताओं से प्रार्थना है कि यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं खुशहाली का प्रकाश लेकर आए तथा प्रदेश में सुख-समृद्धि, सौहार्द और सकारात्मकता का उजियारा सदैव बना रहे। https://t.co/zWssbYG3jU — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 24, 2026

उन्होंने एक अन्य पोस्ट में कहा, विश्व को शांति, सद्भाव, समानता, भाईचारे और निःस्वार्थ सेवा का मार्ग दिखाने वाले सिख पंथ के संस्थापक एवं प्रथम गुरु, श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर कोटिशः नमन। उनकी दिव्य शिक्षाएँ और मानवता का संदेश सदैव समाज को प्रेम, करुणा एवं एकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहेंगे।