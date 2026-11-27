उत्तर भारत में बढ़ी कंपकंपी: 40 से अधिक जिलों में पारा 10°C से नीचे, दिल्ली-यूपी समेत 13 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट

Weather Update 27 November : पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी और उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलते मैदानी इलाकों में ठंड ने जोर पकड़ लिया है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रात का पारा लुढ़कने से ठिठुरन काफी बढ़ गई है। इसका सीधा असर उत्तर और मध्य भारत में दिख रहा है, जहां 40 से अधिक जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। इनमें अकेले राजस्थान के 12, मध्य प्रदेश के 6 और उत्तर प्रदेश के 5 जिले शामिल हैं।

दिल्ली-यूपी समेत 13 राज्यों में घने कोहरे का साया

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है। आज असम और मेघालय के अलग-अलग इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा।





28 नवंबर तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ-साथ पूर्वोत्तर के राज्यों (नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा) में सुबह के समय घना कोहरा परेशानी बढ़ा सकता है। 30 नवंबर तक हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में घने कोहरे का अलर्ट जारी रहेगा।

राजस्थान में शीतलहर और दक्षिण में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 28 नवंबर तक शीतलहर चलने की प्रबल संभावना है। वहीं दूसरी तरफ, दक्षिण भारत में मौसम का मिजाज बिल्कुल उलट है। पूर्वी हवाओं के सक्रिय होने के कारण हैदराबाद के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम में बदलाव आया। आज केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कई इलाकों में भारी बारिश जारी रहने का अनुमान है।

कश्मीर में जमने लगी ठंड, शोपियां सबसे सर्द

कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ज्यादातर इलाकों में तापमान शून्य से नीचे चला गया है। गुरुवार को दक्षिण कश्मीर का शोपियां जिला घाटी का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान माइनस 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी श्रीनगर में भी लगातार दूसरे दिन रात का पारा माइनस 1.9 डिग्री पर स्थिर रहा।





मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में 3 दिसंबर तक मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है, जिससे रात की ठंड में और इजाफा हो सकता है।