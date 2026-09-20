PDA कार्यकर्ता सम्मेलन में शाहिद मंजूर का शक्ति प्रदर्शन, किठौर से 2027 के चुनावी अभियान का आगाज

किठौर विधानसभा क्षेत्र के जई गांव में आयोजित समाजवादी पार्टी के PDA कार्यकर्ता सम्मेलन में सपा विधायक शाहिद मंजूर ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी तैयारियों का आगाज करते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। सम्मेलन में बड़ी संख्या में समर्थक जुटे। इस दौरान शाहिद मंजूर को नोटों की माला और चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया गया। भीड़ के बीच से रेलिंग फांदकर मंच तक पहुंचे विधायक का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाहिद मंजूर ने कहा कि PDA में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के साथ अगड़े, ब्राह्मण, जाट और हर धर्म-जाति के लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र के चुनावी समीकरण अलग होते हैं और PDA समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का माध्यम है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के PDA फॉर्मूले का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि इसी रणनीति के चलते सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और 2027 में भी PDA प्रभावी भूमिका निभाएगा।

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शाहिद मंजूर ने चुनावी नतीजों को लेकर कहा, “हार-जीत अल्लाह के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है, जो होगा ठीक होगा।” उन्होंने अपने हालिया वायरल बयान का जिक्र करते हुए कहा कि वह बयान अकस्मात था, लेकिन सच था। इसके बाद उन्होंने शायराना अंदाज में कहा, “उनका जो काम है अहले सियासत जानें, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे।”

शाहिद ने भाजपा पर साधा निशाना

सपा विधायक ने भाजपा सरकार पर चुनावी वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 15 लाख रुपए खाते में आने, युवाओं को दो करोड़ रोजगार देने और कालाधन वापस लाने जैसे वादे पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि 2027 में जनता इन मुद्दों पर जवाब मांगेगी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार में रुकी योजनाओं को सपा सरकार बनने पर फिर से पूरा कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि युवा वर्ग नौकरी और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर नाराज है। शाहिद मंजूर ने ‘जेन-जी’ का जिक्र करते हुए कहा कि इसी वर्ग ने सरकार पर दबाव बनाया और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे जैसे घटनाक्रम सामने आए।

जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद पर भी बोले शाहिद मंजूर

RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी के संबंध में पूछे गए सवाल पर शाहिद मंजूर ने कहा कि जयंत चौधरी देश के बड़े नेता हैं। पिछली बार वे सपा के साथ थे, जबकि इस बार दूसरे गठबंधन में हैं। उन्होंने कहा कि सपा अपने पुराने साथियों के लिए भी अच्छा सोचती है।

नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के चुनाव लड़ने और सपा से संभावित गठबंधन के सवाल पर शाहिद मंजूर ने कहा कि संविधान हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। सपा छात्रसभा की नीली टी-शर्ट को लेकर उन्होंने कहा कि लाल और नीला रंग हमेशा से साथ रहा है और दोनों ही वर्ग बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर में विश्वास रखने वाले हैं।

शाहिद ने नोटों की माला और चांदी के मुकुट पर दी सफाई

सम्मेलन में शाहिद मंजूर को नोटों की माला और चांदी का मुकुट पहनाए जाने पर उन्होंने इसे क्षेत्र की जनता का प्यार और स्नेह बताया। उन्होंने कहा कि जनता जिस रूप में सहयोग और सम्मान देती है, वह उसे स्वीकार करते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी कार्यकर्ता के वाहनों में डीजल नहीं डलवाते हैं।

4 बार विधायक रह चुके हैं शाहिद मंजूर

किठौर विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास भी शाहिद मंजूर के पक्ष में लंबा रहा है। वह इस सीट से 2002, 2007, 2012 और 2022 में चार बार विधायक चुने जा चुके हैं। 1989 के बाद इस सीट पर भाजपा को दो बार (1993 और 2017) जीत मिली है। 2017 में भाजपा के सत्यवीर त्यागी ने शाहिद मंजूर को चुनाव हराया था, जबकि 2022 में शाहिद मंजूर ने वापसी करते हुए सीट पर जीत दर्ज की।

जई गांव में हुए इस सम्मेलन को शाहिद मंजूर के 2027 के चुनावी अभियान की शुरुआत और शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि सम्मेलन में उमड़ी भीड़ का चुनाव में कितना असर पड़ेगा और यह समर्थन वोट में कितना तब्दील होगा, इसका फैसला आने वाला विधानसभा चुनाव ही करेगा।