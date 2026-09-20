  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. MP Iqra Hasan's major statement regarding the 2027 Meerut Assembly elections
Written By हिमा अग्रवाल हिमा अग्रवाल
Published By चेतन गौड़
Last Modified: मेरठ (उप्र) , Sunday, 20 September 2026 (19:34 IST)

मेरठ में इकरा हसन बोलीं- 2027 में बनेगी सपा सरकार, नफरत का जवाब भाईचारे से देंगे

SP MP Iqra Hasan
Written By: हिमा अग्रवाल
Published By: चेतन गौड़
Updated: Sun, 20 Sep 2026 (20:05 IST)
google-news
कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने मेरठ में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बात कहीं है। सरधना विधानसभा क्षेत्र के सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज में आयोजित विचार गोष्ठी और प्रतिभा सम्मान समारोह में पहुंचीं इकरा हसन ने कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि नफरत की राजनीति का जवाब भाईचारे, एकजुटता और आपसी सौहार्द से दिया जाएगा। कार्यक्रम में मेधावी छात्राओं को साइकलें भी वितरित की गईं।
 
पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इकरा हसन ने युवाओं से शिक्षा और मेहनत के बल पर सफलता अर्जित अरने की अपील की है। उन्होंने कहा सभी को मिसाइलमैन पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम से प्रेरणा लेनी चाहिए, उन्होंने साधारण परिवार से निकलकर अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। युवाओं को उनके जीवन से सीखना चाहिए और अपने लक्ष्य के लिए ईमानदारी और लगन से काम करना चाहिए।
 

साइकल सिर्फ सवारी नहीं, हमारी सोच है

मेधावी छात्राओं को साइकल वितरण को महिला शिक्षा और आत्मनिर्भरता से जोड़ते हुए इकरा हसन ने कहा कि साइकल सिर्फ सवारी का साधन नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की सोच है। उन्होंने कहा कि जिस तरह अपने दम पर पैडल मारकर साइकल को आगे बढ़ाया जाता है, उसी तरह जीवन में भी मेहनत के दम पर आगे बढ़ना चाहिए।
 
महिला सशक्तिकरण पर उन्होंने कहा कि राजनीति और सदनों में महिलाओं की भागीदारी अभी भी अपेक्षाकृत कम है। महिलाओं को समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए। उन्होंने शिक्षा को महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बताया।
 

भाजपा पर निशाना, PDA को बताया सपा की ताकत

इकरा हसन ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि नफरत की राजनीति का जवाब भाईचारे से दिया जाएगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक गठजोड़ को पार्टी की ताकत बताया। इसी के साथ उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी।
 
उन्होंने सरधना विधायक अतुल प्रधान की भी तारीफ की और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से उनके समर्थन में जुटने की अपील की।
 

करीब 2 हजार छात्राओं को साइकल बांटने का दावा

कार्यक्रम का आयोजन सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में तकरीबन 2000 साइकलें बांटने का दावा किया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं, अभिभावक और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।
 
इकरा हसन के 2027 में सपा सरकार बनने के दावे और अतुल प्रधान के समर्थन में दिए गए बयान के बाद कार्यक्रम को लेकर स्थानीय राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। कार्यक्रम को सपा की जनसंपर्क गतिविधि के तौर पर भी देखा जा रहा है।
लेखक के बारे में
हिमा अग्रवाल
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
'छात्रों की गूंज' की ऐतिहासिक सफलता ने भाजपा के दुष्प्रचार का दिया करारा जवाब : जीतू पटवारी

आरक्षण विरोधी आंदोलन पर पूर्ण प्रतिबंध क्यों? हाईकोर्ट ने लगाई दिल्ली पुलिस को फटकार, जानिए क्या है पूरा मामला

आरक्षण विरोधी आंदोलन पर पूर्ण प्रतिबंध क्यों? हाईकोर्ट ने लगाई दिल्ली पुलिस को फटकार, जानिए क्या है पूरा मामलाReservation Protest Delhi: आरक्षण के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति न देने के फैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। क्षत्रिय करणी सेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने दिल्ली पुलिस के रुख पर सवाल उठाए और पूछा कि बिना किसी शर्त के इस तरह का ब्लैंकेट बैन (पूर्ण प्रतिबंध) कैसे लगाया जा सकता है।

पहले 10 लाख जमा किए, IDA ने फिर मांगे 4 लाख रुपए, राहुल गांधी के इंदौर में आयोजन में फिर अड़चन

पहले 10 लाख जमा किए, IDA ने फिर मांगे 4 लाख रुपए, राहुल गांधी के इंदौर में आयोजन में फिर अड़चनइंदौर में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज आयोजन को लेकर अड़चनें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कांग्रेस को पहले तो अनुमति नहीं दी जा रही थी, फिर जैसे तैसे रीजनल पार्क के सामने वाले आईडीए मैदान के लिए अनुमति मिली तो अब इंदौर विकास प्राधिकरण यानी आईडीए (IDA) ने तैयारी के नाम पर फिर से कांग्रेस से 4 लाख रुपए अतिरिक्‍त मांग लिए हैं।

Hyundai BAYON India : नए SUV का डिजाइन आया सामने, H-Edge लाइटिंग ने खींचा ध्यान; जानें क्या-क्या हुआ कन्फर्म

Hyundai BAYON India : नए SUV का डिजाइन आया सामने, H-Edge लाइटिंग ने खींचा ध्यान; जानें क्या-क्या हुआ कन्फर्मHyundai BAYON India: हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी आने वाली SUV BAYON के भारत-स्पेक मॉडल के डिजाइन की पहली आधिकारिक झलक दिखा दी है। कंपनी की ओर से जारी डिजाइन स्केच में SUV का नया फ्रंट लुक, H-Edge लाइटिंग और टेक्नोलॉजी से लैस केबिन की झलक देखने को मिली है। Hyundai BAYON के भारत-स्पेक मॉडल की पहली आधिकारिक डिजाइन झलक सामने आ गई है।

Samsung Galaxy A18 4G लॉन्च, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ आया फोन; जानें कीमत और फीचर्स

Samsung Galaxy A18 4G लॉन्च, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ आया फोन; जानें कीमत और फीचर्सSamsung ने अपनी Galaxy A सीरीज में एक नया स्मार्टफोन Galaxy A18 4G पेश किया है। फोन में 6.7 इंच का Super AMOLED डिस्प्ले, 90Hz रिफ्रेश रेट, 50MP ट्रिपल रियर कैमरा और 5,000mAh की बैटरी दी गई है। कंपनी ने इस फोन को लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट देने पर भी फोकस किया है।

Suzuki e-Access खरीदें या नहीं? आराम, बैटरी और रेंज में दमदार, क्या कुछ कमियां भी हैं

Suzuki e-Access खरीदें या नहीं? आराम, बैटरी और रेंज में दमदार, क्या कुछ कमियां भी हैंSuzuki e-Access भारत में कंपनी का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। यह पेट्रोल इंजन वाले Access से बिल्कुल अलग नए प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। नाम के अलावा दोनों स्कूटर में बहुत कम समानता है। Suzuki ने e-Access को तेज रफ्तार या ढेरों फीचर्स की बजाय आरामदायक राइड, बिल्ड क्वालिटी, बैटरी लाइफ और भरोसेमंद रेंज को ध्यान में रखकर तैयार किया है।

PM मोदी के 76वें जन्मदिन पर UP में दीपोत्सव जैसा माहौल, सीतापुर में मोदी-योगी की आकृति तो मेरठ में 'आशीर्वाद का दीया' बना आकर्षण

PM मोदी के 76वें जन्मदिन पर UP में दीपोत्सव जैसा माहौल, सीतापुर में मोदी-योगी की आकृति तो मेरठ में 'आशीर्वाद का दीया' बना आकर्षणप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के अवसर पर देशभर में ‘आशीर्वाद का दीया’ अभियान शुरू हुआ है, मेरठ ने भी भव्य आयोजन में अपनी अहम भूमिका निभाई है। शहर के ऐतिहासिक सूरजकुंड पार्क में हजारों दीपों की रोशनी का मनोहारी दृश्य देखकर लोग प्रफुल्लित हो गए, 51 हजार दीये एक साथ रोशन के चलते पार्क का पूरा परिसर दीपोत्सव की तरह जगमगा उठा।

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम डॉ. मोहन यादव ने की सेवा-संकल्प अभियान की शुरुआत, स्वामित्व अधिकार योजना के तहत 50 लाख संपत्तियों की होगी फ्री रजिस्ट्री

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम डॉ. मोहन यादव ने की सेवा-संकल्प अभियान की शुरुआत, स्वामित्व अधिकार योजना के तहत 50 लाख संपत्तियों की होगी फ्री रजिस्ट्रीभारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 17 सितंबर को इंदौर से 'सेवा-संकल्प अभियान' का शुभारंभ किया। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर चलाया जा रहा है। सेवा संकल्प अभियान के साथ ही 50 संपत्तियों की फ्री रजिस्ट्री भी शुरू हुई। यह रजिस्ट्रियां स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026 योजना के तहत हो रही हैं। कार्यक्रम को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित अन्य जन-प्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया। इससे पहले सीएम डॉ. यादव और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भव्य रोड-शो में भी शामिल हुए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जगमगाया मध्यप्रदेश, शिप्रा तट-महाकाल महालोक में एक साथ जलाए गए 33.27 लाख दीये, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जगमगाया मध्यप्रदेश, शिप्रा तट-महाकाल महालोक में एक साथ जलाए गए 33.27 लाख दीये, बना वर्ल्ड रिकॉर्डप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस पर आशीर्वाद दीया जलाकर सेवा संकल्प अभियान का पूरे प्रदेश में भव्य शुभारंभ हुआ। प्रदेश के सभी जिलों और 845 आईकॉनिक प्लेस में 3 करोड़ 55 लाख दीये एकसाथ जलाये गए। सिर्फ उज्जैन में ही 33 लाख 27 हजार दीये एक साथ प्रज्ज्वलित कर वर्ल्ड रिकार्ड बनाया गया।

UPI विवाद पर हंसराज विश्वकर्मा का राहुल गांधी-अखिलेश पर निशाना , बोले- दोनों के बीच सांठगांठ

UPI विवाद पर हंसराज विश्वकर्मा का राहुल गांधी-अखिलेश पर निशाना , बोले- दोनों के बीच सांठगांठविश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। विश्वकर्मा जयंती पर छुट्टी, बेरोजगारी, एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार और रोजगार से जुड़े अखिलेश यादव के बयानों पर उन्होंने कहा कि कहने और करने में बहुत अंतर है। हमारी सरकार 9.5 लाख नौकरियां दे चुकी है और अभी और देने जा रही है। हमारी सरकार जो कहती है, वह करके दिखाती है।

अंबेडकरनगर में 1100 बीघा जमीन पर आकार ले रहा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पराली से बनेगी बायो गैस

अंबेडकरनगर में 1100 बीघा जमीन पर आकार ले रहा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पराली से बनेगी बायो गैसAmbedkarnagar Industrial Corridor: ​उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर में जहां कभी बंजर और खेती-किसानी की ज़मीन हुआ करती थी, वहाँ अब 1100 बीघा में एक विशाल औद्योगिक गलियारा आकार ले रहा है। इस कॉरिडोर में सबसे पहले रिलायंस समूह का कंप्रेस्ड बायो गैस (CBG) प्लांट शुरू होने जा रहा है, जिससे प्रदूषण फैलाने वाली धान की पराली, पत्तियाँ और गन्ने की खोई से बायो गैस बनाई जाएगी।

Samsung Galaxy A18 4G लॉन्च, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ आया फोन; जानें कीमत और फीचर्स

Samsung Galaxy A18 4G लॉन्च, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ आया फोन; जानें कीमत और फीचर्सSamsung ने अपनी Galaxy A सीरीज में एक नया स्मार्टफोन Galaxy A18 4G पेश किया है। फोन में 6.7 इंच का Super AMOLED डिस्प्ले, 90Hz रिफ्रेश रेट, 50MP ट्रिपल रियर कैमरा और 5,000mAh की बैटरी दी गई है। कंपनी ने इस फोन को लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट देने पर भी फोकस किया है।

Jio Users के लिए बड़ा ऑफर, 12 महीने तक मुफ्त Canva Pro, ₹4,000 तक की बचत, जानें कौन उठा सकता है फायदा

Jio Users के लिए बड़ा ऑफर, 12 महीने तक मुफ्त Canva Pro, ₹4,000 तक की बचत, जानें कौन उठा सकता है फायदाजियो यूजर्स अब बिना अतिरिक्त पैसे दिए Canva के प्रीमियम डिजाइन टूल्स इस्तेमाल कर सकेंगे। जियो और Canva ने साझेदारी की है, जिसके तहत पात्र ग्राहकों को 12 महीने तक Canva Pro या Canva Pro Lite मुफ्त मिलेगा। कंपनी के मुताबिक इस ऑफर की कीमत ₹4,000 तक है और इसे 16 सितंबर से MyJio ऐप के जरिए एक्टिव किया जा सकेगा।

5,000 का डिस्काउंट, 10,000mAh बैटरी और 3,500 निट्स डिस्प्ले, सस्ते स्मार्टफोन्स ने मचाया तहलका

5,000 का डिस्काउंट, 10,000mAh बैटरी और 3,500 निट्स डिस्प्ले, सस्ते स्मार्टफोन्स ने मचाया तहलकाXiaomi ने भारत में अपनी Redmi Note 17 सीरीज के दो नए स्मार्टफोन Redmi Note 17 Pro और Redmi Note 17 Pro Max लॉन्च कर दिए हैं। इनमें Pro Max को ज्यादा प्रीमियम मॉडल के तौर पर पेश किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत 10,000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है। वहीं Redmi Note 17 Pro में 9,000mAh की बैटरी दी गई है।