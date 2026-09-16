रिंकू सिंह और समाजवादी सांसद प्रिया सरोज इस तारीख को बधेंगे परिणय सूत्र में

इस साल की शुरुआत में दोनों की शादी पक्की हुई थी। प्रिया के पिता और केराकट से सपा विधायक तूफानी सरोज ने बताया था कि उनके परिवार ने अलीगढ में रिंकू के पिता से दोनों के विवाह के बारे में बात की है और दोनों पक्ष इसके लिए राजी हैं।



Wedding bells for cricketer Rinku Singh and MP Priya Saroj! The couple is reportedly set to marry on December 4, 2025, in Lucknow, after getting engaged in June.

PC-IG/@ipriyasarojmp#rinkusingh #priyasaroj #cricket #weddingnews #thefilmycharcha pic.twitter.com/EAB9kzBxuX — Attention India (@attentionindia1) September 16, 2026 सुप्रीम कोर्ट की पूर्व वकील प्रिया ने 2022 विधानसभा चुनाव में अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार भी किया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कला स्नातक प्रिया ने नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी से कानून में डिग्री ली।



प्रिया सरोज वाराणसी की रहने वाली है और लंबे समय से सपा से जुड़ी हैं। वह जौनपुर जिले की मछलीशहर सीट से पिछले साल लोकसभा चुनाव जीतीं।सुप्रीम कोर्ट की पूर्व वकील प्रिया ने 2022 विधानसभा चुनाव में अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार भी किया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कला स्नातक प्रिया ने नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी से कानून में डिग्री ली।

पेशे से अधिवक्ता 26 साल की प्रिया सरोज पहली बार सांसद बनी हैं। 27 साल के रिंकू सिंह ने भारत के लिए दो एकदिवसीय और 33 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले है। आक्रामक बल्लेबाजी से पहचान बनाने वाले रिंकू इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं।

सपा विधायक के करीबियों के अनुसार, शादी पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ होगी। दोनों ने एक-दूसरे को समझने के लिए पर्याप्त समय लिया और अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं।

क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज दिसंबर के पहले हफ्ते में (4 दिसंबर) को परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं। यह विवाह लखनऊ में होगा। गौरतलब है कि रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की सगाई जून में हो गई थी।