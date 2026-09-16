अफगानिस्तान के खिलाफ संजू सैमसन का धमाका, दूसरे T20I में मिली 7 विकेट से जीत

A bowling performance to cherish



Nitish Kumar Reddy is the Player of the Match for an impressive spell of /24



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AFGvsIND नीतीश कुमार रेड्डी (24 रन पर तीन विकेट) की शानदार गेंदबाजी के बाद संजू सैमसन (57) के बेहतरीन अर्धशतक से भारत ने अफगानिस्तान को यहाँ अरुण जेटली स्टेडियम में मंगलवार को दूसरे टी20 में 31 गेंद शेष रहते सात विकेट से रौंद कर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अपराजेय बढ़त बना ली।अफगानिस्तान को आठ विकेट पर 159 रन पर रोकने के बाद भारत ने 14.5 ओवर में तीन विकेट पर 163 रन बनाकर मैच को एकतरफा अंदाज में समाप्त किया। सैमसन ने पहले मैच की विफलता को पीछे छोड़ते हुए मात्र 22 गेंदों में सात चौके और चार छक्के मारे। सैमसन ने अभिषेक शर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 6.2 ओवर में 88 रन की विस्फोटक साझेदारी की। सैमसन ने केवल 20 गेंदों में अपना सबसे तेज़ टी20 पचासा पूरा किया।सैमसन ने छठे ओवर में मोहम्मद नबी की गेंदों पर तीन छक्के और दो चौके उड़ाने सहित कुल 27 रन बटोरे। उन्होंने अगले ओवर में राशिद खान का शिकार बनाने से पहले चौका और छक्का मारा। राशिद ने इसी ओवर में अभिषेक से छक्का खाने के बाद अगली गेंद पर उन्हें आउट कर दिया।अभिषेक ने 19 गेंदों पर 39 रन में दो चौके और चार छक्के मारे। राशिद ने अपना तीसरा शिकार 11वें ओवर में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर का किया। अय्यर ने एक छक्के की मदद से 11 रन बनाये। इशान किशन ने 14वें ओवर में मुजीब की गेंदों पर लगातार दो चौके और एक छक्का मारा। किशन ने 23 गेंदों पर नाबाद 38 रन में तीन चौके और दो छक्के मारे। तिलक वर्मा 15 रन पर नाबाद रहे।इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। नीतीश के तीन विकेट के अलावा अर्शदीप सिंह ने 35 रन पर दो विकेट लिए। अफगानिस्तान की तरफ से कप्तान हुए ओपनर इब्राहिम जदरान ने सर्वाधिक 37 रन बनाये।पहले मैच से 3 रन अधिक बनाए हैं अफ़ग़ानिस्तान ने और शायद वे अपनी बल्लेबाजी से नाखुश भी होंगे। आज आखिरी पांच ओवरों में 59 रन बने हैं। जो गलतियां उन्होंने पहले मैच में की थी वही आज फिर से दोहराई हैं जिसकी वजह से वे बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर सके। लगातार अंतराल पर विकेट गंवाने और कुछ खराब शॉट्स के कारण एक बार फिर ‘मेज़बान’ टीम मुश्किल में पड़ गयी।भारत को शानदार शुरुआत मिली, जब जसप्रीत बुमराह ने पारी का पहला ही ओवर ‘मेडन’ फेंका। अर्शदीप ने गुरबाज़ को आउट किया, जो इस सीरीज़ में लगातार दूसरी बार बिना खाता खोले आउट हुए; इससे शुरुआती दो ओवरों में अफ़गानिस्तान का स्कोर 1 विकेट पर सिर्फ़ 2 रन रहा। अफ़गानिस्तान ने अगले चार ओवरों में अच्छा खेल दिखाया और पावरप्ले में 1 विकेट पर 41 रन बनाए।इसके बाद नीतीश रेड्डी ने इब्राहिम ज़दरान (37 रन) का विकेट लेकर 51 रनों की साझेदारी तोड़ी; उन्होंने यह विकेट अपनी पहली ही गेंद पर लिया। जल्द ही रवि बिश्नोई ने सेदिकुल्ला अटल को आउट किया, जिससे आधे ओवरों के बाद अफ़गानिस्तान का स्कोर 3 विकेट पर 67 रन हो गया। भारत लगातार विकेट लेता रहा; नीतीश ने अपने दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर गुलबदीन नायब को आउट किया।अफ़गानिस्तान ने 8वें से 10वें ओवर के बीच तीन विकेट गंवा दिए। 11वें ओवर में बिश्नोई ने लॉन्ग-ऑफ़ पर एक मुश्किल कैच छोड़ दिया, जिससे वे लगातार चौथा विकेट लेने से चूक गए। इसके बाद मोहम्मद नबी और राशिद खान ने 28 गेंदों में 48 रनों की तेज़ साझेदारी की। नीतीश ने आखिरी ओवर की पहली गेंद पर एक और विकेट लिया, लेकिन आखिरी गेंद पर लगे छक्के की मदद से अफ़गानिस्तान का स्कोर 159/8 तक पहुँच गया।